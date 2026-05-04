Rușii folosesc o nouă metodă de control la distanță al armelor cu care atacă Ucraina. Ce au descoperit gărzile de frontieră ucrainene

Sursă foto: Garda de frontieră a Ucrainei / Facebook
Avertismentul lui Zelenski

Gărzile de frontieră ucrainene au descoperit o nouă tactică a rușilor prin care încearcă să își controleze armele de la distanță: folosesc baloane echipate cu amplificatoare de semnal, pe care le lansează spre teritoriul Ucrainei, pentru a avea acces și control asupra proiectilelor pe care le ghidează spre ținte ucrainene.

Gărzile de frontieră ucrainene au identificat sâmbătă un balon echipat cu un amplificator de semnal, care a pătruns din Belarus pe teritoriul Ucrainei, în contextul în care autoritățile de la Kiev avertizează asupra încercărilor continue de destabilizare a frontierei de nord.

Ținta aeriană, identificată ulterior ca fiind un balon, a pătruns în spațiul aerian ucrainean din Belarus în seara zilei de sâmbătă, 2 mai.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri de Stat (DPSU), Andrii Demcenko, a declarat duminică că balonul era echipat cu un repetor de semnal (denumit în mod curent amplificator de semnal) destinat să întărească comunicațiile pentru armele rusești folosite în atacurile împotriva Ucrainei, potrivit Kyiv Post.

Demcenko a subliniat că amenințarea din partea Belarusului rămâne constantă, întrucât țara continuă să susțină și să „joace rolul” în agresiunea rusă.

„Belarus continuă să joace jocul Federației Ruse. Nu excludem provocările. Ieri seară am observat zborul unui balon aerian dinspre Belarus. De fapt, acest mijloc a fost utilizat ca un retransmițător pentru a amplifica semnalul destinat mijloacelor aeriene de luptă pe care Federația Rusă le folosește împotriva Ucrainei în timpul bombardamentelor”, a declarat el.

Deși a menționat că, în prezent, nu există o concentrare de forțe rusești la scară largă pe teritoriul Belarusului, Demcenko a avertizat că Ucraina se pregătește pentru posibile provocări și tentative de destabilizare a regiunii de frontieră.

Avertismentul lui Zelenski

Aceste evoluții vin în urma unui avertisment al președintelui Volodimir Zelensky cu privire la „activități specifice” pe partea belarusă a frontierei.

Într-un discurs video din 2 mai, președintele a declarat că forțele ucrainene monitorizează cu atenție situația și sunt pregătite să reacționeze la orice amenințări la adresa suveranității naționale.

Zelenski a anunțat, de asemenea, pregătirea unor noi pachete de sancțiuni și și-a exprimat așteptările privind progrese semnificative în negocierile privind apărarea aeriană și cele economice programate pentru sfârșitul acestei luni.

Tensiunea actuală coincide cu rapoarte privind intensificarea represiunii digitale în Belarus, inclusiv restricții privind accesul la internet.

În ciuda acestor provocări militare, peisajul geopolitic regional rămâne complex; liderul belarus Alexander Lukashenko a fost recent invitat să se alăture Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, în urma eliberării prizonierilor politici, ceea ce sugerează o posibilă dezghețare diplomatică, chiar dacă riscurile la frontieră persistă.

