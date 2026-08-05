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Video „Rușii încearcă să le ardă literalmente fețele”. Ucraina a capturat mercenari plătiți de Putin din peste 50 de țări și trimiși pe front

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Soldați Coreea de Nord în Rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Recrutați din întreaga lume

Ucraina a capturat combatanți străini din peste 50 de țări care luptau în rândurile forțelor armate ruse, a declarat marți comisarul pentru drepturile omului al țării.

Ombudsmanul Dmytro Liubinets a dezvăluit această cifră după ce a luat cuvântul la conferința anuală a șefilor misiunilor diplomatice străine din Ucraina.

Într-o postare pe Telegram, el a spus: „Străini din 51 de țări au fost capturați în Ucraina în timp ce luptau în armata ocupanților ruși.”

El a adăugat că luptarea pentru Rusia atrage după sine consecințe juridice reale și că Ucraina trebuie să transmită clar acest mesaj lumii întregi, transmite tvpworld.

Această afirmație evidențiază amploarea globală a campaniei de recrutare a Moscovei, în contextul în care Rusia caută în străinătate să înlocuiască pierderile grele suferite pe câmpul de luptă. Oficialii ucraineni afirmă că recruților din Asia, Africa și America Latină li s-au oferit salarii mari și cetățenie rusă, în timp ce alții ar fi fost induși în eroare cu promisiuni de muncă în sectorul civil.

Mulți dintre acești prizonieri ar putea avea șanse reduse de a fi schimbați și ar putea rămâne în captivitate ucraineană timp de ani de zile. Cotidianul francez Le Monde a relatat în iunie că Rusia refuză adesea să includă luptătorii străini în schimburile de prizonieri, chiar și atunci când aceștia dețin pașapoarte rusești, acordând în schimb prioritate cetățenilor și ofițerilor ruși.

Ucraina a acuzat, de asemenea, Rusia că tratează trupele străine ca pe niște piese de consum. În decembrie 2024, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Moscova încearcă să ascundă pierderile nord-coreene și a acuzat forțele ruse că încearcă să „ardă literalmente fețele” soldaților străini uciși în luptă.

Recrutați din întreaga lume

Potrivit agenției ucrainene responsabile de coordonarea schimburilor de prizonieri de război, până în luna mai, peste 28.000 de cetățeni străini semnaseră contracte cu armata rusă.

Agenția ucraineană a precizat că cel puțin 5.149 dintre aceștia au fost uciși, în timp ce sute de persoane din peste 48 de țări erau reținute în Ucraina la momentul respectiv.

Aceasta a adăugat că Rusia a recrutat persoane din nu mai puțin de 135 de țări, vizând adesea lucrătorii migranți, șomerii și alte grupuri vulnerabile prin intermediul unor stimulente financiare, al presiunilor sau al înșelăciunii.

Lubinets a îndemnat diplomații ucraineni să avertizeze guvernele străine că participarea la războiul Rusiei atrage după sine „consecințe juridice reale”.

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Editor : A.R.

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