Rușii încep să simtă efectul sancțiunilor economice. Tânăr din Moscova: „Nu știu ce să fac. Mă tem că ne transformăm în Coreea de Nord”

Milioane de ruși încep să simtă efectul sancțiunilor economice aplicate de Occident Rusiei, după invadarea Ucrainei. Au făcut cozi uriașe la bancomate și magazine și acum încearcă să-și schimbe rublele pe dolari sau euro, deși s-au scumpit foarte mult, însă se găsesc foarte greu. Mulți își dau seama că situația va fi din ce în ce mai grea și s-au gândit să plece, dacă au unde.

Andrey este unul dintre ei. „Dacă aș putea părăsi Rusia acum, aș face-o. Dar nu pot să renunț la locul de muncă”, spune el. Are 31 de ani, este designer industrial și a început să-și facă planuri. „Încerc să găsesc clienți noi în străinătate cât mai curând posibil și să plec din Rusia cu banii pe care îi economisisem. Mi-e frică aici, oameni au fost arestati pentru că au vorbit impotriva „directivelor de partid”. Mi-e rușine și eu nici măcar nu i-am votat pe cei de la putere", mai povestit el pentru BBC.

Andrey nu este numele real al acestui tânăr. Identitatea lui, la fel ca și a celorlalte persoane care au făcut declarații pentru BBC, a fost protejată din motive evidente.

Sancțiunile care încep să lovească Rusia au fost catalogate drept „război economic” și au scopul de a izola țara, de a crea o recesiune profundă. Liderii occidentali speră că măsurile fără precedent vor aduce o schimbare în gândirea de la Kremlin.

„Nu știu ce să fac în continuare. Mă tem că ne transformăm în Coreea de Nord”

Rușii de rând s-au trezit fără economii și cu toată rutina lor dată peste cap. Sancțiunile împotriva unor bănci rusești înseamnă inclusiv suspendarea de la Visa și Mastercard, Apple Pay sau Google Pay.

Daria are 35 de ani și este manager în Moscova. S-a trezit că nu mai poate folosi metroul. „Plătesc întotdeauna cu telefonul, dar pur și simplu nu a funcționat. Au mai fost și alți oameni cu aceeași problemă. Am aflat că intrările sunt operate de banca VTB care este pe lista de sancțiuni și nu poate accepta Google Pay și Apple Pay. A trebuit să cumpăr un card de metrou. De asemenea, azi nu am putut să plătesc la un magazin”, a spus ea.

Luni, Rusia a dublat rata dobânzii ca răspuns la sancțiuni, după ce rubla a scăzut la minime istorice. Bursa rămâne închisă pe fondul temerilor unei vânzări masive de acțiuni. Kremlinul spune că are suficiente resurse pentru a rezista sancțiunilor, dar este discutabil.

În weekend, banca centrală a făcut apel la calm, existând temeri că oamenii vor năvăli în bănci ca să retragă bani.

„Nu sunt dolari, nu sunt ruble, nimic! Ei bine, ruble mai sunt, dar nu sunt interesat de ele”, a spus Anton, un tânăr de aproximativ 20 de ani care stătea la coadă la un bancomat din Moscova.

„Nu știu ce să fac în continuare. Mă tem că ne transformăm în Coreea de Nord sau Iran”, a mai spus el.

Cumpărarea de valută îi costă pe ruși cu aproximativ 50% mai mult decât în ​​urmă cu o săptămână, însă aceasta este greu de găsit.

La începutul anului 2022, un dolar se tranzacționa cu aproximativ 75 de ruble și un euro cu 80. Luni, un dolar costa 113 ruble și un euro, 127.

Cozi uriașe la bancomate și la case de schimb valutar

După declanșarea războiului împotriva Ucrainei, în urmă cu 6 zile, rușii au făcut cozi la bancomate, amintindu-și lecțiile învățate în timpul crizele anterioare.

Ilya, care are ceva mai mult de 30 de ani, tocmai a terminat de achitat ipoteca la Moscova. Spune că nu se poate reloca „prea curând”.

„Când a început operațiunea din Donbas m-am dus la bancomat și am retras în dolari economiile pe care le aveam la Sberbank. Acum le țin la propriu sub pernă. Restul economiilor mele sunt încă la bănci: jumătate în dolari, iar restul în ruble. Dacă lucrurile se înrăutăţesc, voi retrage totul. Mi-e frică, pentru că mă aştept la un val de spargeri de locuințe”, spune el.

Imaginile de pe rețelele sociale au arătat că în ultimele zile s-au format cozi uriașe la bancomate și case de schimb valutar din toată țara. Oamenii se tem că nu vor mai putea să utilizeze cardurile bancare și că se vor impune limite la numerarul retras din cont.

Evgeny, 45 de ani, stătea la coadă ca să retragă bani pentru a-și plăti ipoteca. „Toți oamenii pe care îi cunosc sunt stresați. Nu mă îndoiesc că viața noastră se va înrăutăți. Războiul este oribil.”

Marat, 35 de ani, a declarat: „Astăzi este prima zi în care am decis să retrag bani și nu am avut probleme. Am retras ruble pentru orice eventualitate. Nu sunt în măsură să mă pronunț, dar bănuiesc că viața noastră se va înrăutăți”.

Oamenii s-au grăbit să își retragă banii din bănci și la Perm, Kostroma, Belgorod și alte orașe de provincie. Toți se gândesc să schimbe rublele în dolari sau euro, dacă vor găsi.

Mulți ruți au încercat să cumpere valută prin intermediul aplicațiilor bancare. Duminică seara, când au fost anunțate sancțiuni împotriva rezervelor băncii centrale rusești, un dolar se putea cumpăra astfel cu 140 de ruble și un euro cu 150 de ruble. Însă luni nu s-a mai putut comanda numerar prin intermediul aplicațiilor.

Băncile neagă că există o lipsă de lichidități.

Kremlinul a spus că Rusia se aștepta la ultimele sancțiuni și s-a pregătit pentru ele, dar nu a spus dacă întreprinderile vor primi ajutor suplimentar, așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei.

Rușii obișnuiți, care se informează din presa controlată de stat, care preia doar ceea ce spune Kremlinul, vor începe să observe cât de curând că viața lor se schimbă și nu în bine.

În Moscova deja sunt cozi în magazinele alimentare, pentru că oamenii cred că foarte curând nu vor mai găsi anumite produse ori prețurile vor crește foarte mult.

Companiile ruse ar putea ajunge să reducă orele de program sau să oprească producția, pe măsură ce sancțiunile își vor face simțit efectul. Pe lângă scăderea valorii economiilor lor, mulți ruși se vor trezi că își vor pierde locurile de muncă. Pentru ruși, toate acestea le reamintesc de ceea ce s-a întâmplat când Vladimir Putin a anexat Crimeea, în 2014.

