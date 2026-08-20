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Rușii retrag miliarde din bănci din cauza temerilor legate de război și de confiscarea depozitelor

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Russian rubles bills
Ruble rusești. Foto: Profimedia
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Din articol
Se pregătesc măsuri drastice?

Rușii retrag miliarde de dolari din băncile țării, pe măsură ce temerile tot mai mari legate de războiul din Ucraina și de eventuala confiscare a depozitelor de către guvern pun presiune asupra sistemului financiar. Aproape 3,4 miliarde de dolari au fost retrase în primele două săptămâni ale lunii august, potrivit datelor Băncii Centrale a Rusiei. Aceasta a urmat retragerilor de 7,3 miliarde de dolari din iulie și celor de peste 4,5 miliarde de dolari din iunie, scrie TVPWorld.

Suma retrasă până în prezent în acest an a depășit deja cei 24,7 miliarde de dolari retrași în primul an al invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Retragerile creează probleme de lichiditate pentru bănci și îngreunează eforturile guvernului de a strânge fonduri prin emisiuni de obligațiuni pentru a-și finanța cheltuielile de război.

„Dronele zboară. Diverse lucruri ard. Nervozitatea crește”, a declarat un fost înalt funcționar rus din domeniul finanțelor pentru The Washington Post, referindu-se la atacurile cu drone ale Ucrainei, care se extind adânc în teritoriul Rusiei.

„Poate că înțelepciunea populară își face simțită prezența, sugerând că oamenii trebuie să-și țină banii sub saltea și nu undeva în bănci, de unde s-ar putea să nu-i mai recupereze niciodată.”

Și companiile își mută banii în afara sferei de control a autorităților de reglementare ruse, peste 9,4 miliarde de dolari fiind transferați din Rusia în al doilea trimestru al anului 2026, potrivit datelor băncii centrale.

Se pregătesc măsuri drastice?

Guvernul se confruntă cu dificultăți în finanțarea unui deficit bugetar tot mai mare, pe fondul creșterii cheltuielilor militare și al încetinirii creșterii economice. Economia Rusiei a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu 1,2% în perioada similară a anului precedent.

Ministerul Finanțelor a anulat recent emisiunile de obligațiuni planificate, în timp ce băncile care se confruntă cu lipsă de lichidități dispun de mai puțini bani lichizi pentru a cumpăra titluri de stat.

„Dacă există un semn amenințător al ambițiilor imperiale exagerate, acesta este în mod clar unul dintre ele”, a declarat Craig Kennedy, specialist în Rusia la Universitatea Harvard, pentru The Washington Post.

„Marile puteri nu se confruntă cu eșecuri repetate în emisiunea de obligațiuni de stat în plin război.”

Aleksandra Prokopenko, fostă consilieră a Băncii Centrale a Rusiei, a declarat publicației că retragerile de fonduri indică o pierdere a încrederii.

„Înseamnă că oamenii nu au încredere în sistemul bancar rus sau în sistemul financiar rus”, a spus ea. „Toate acestea sunt o consecință a temerii că guvernul va interveni asupra sistemului bancar, că ar putea naționaliza depozitele.”

Prokopenko a afirmat că naționalizarea este puțin probabilă, dar a adăugat: „Nu aș exclude posibilitatea ca autoritățile să impună limite asupra retragerilor.”

Autoritățile ruse au intensificat deja o campanie de naționalizare care vizează rușii înstăriți, procurorii afirmând că anul trecut au fost confiscate active în valoare de 51,5 miliarde de dolari.

În iunie, statul a confiscat 7,6 miliarde de dolari, bani care aveau legătură cu magnatul agricol Vadim Moshkovici, cea mai mare confiscare de la invazia în Ucraina, din 2022.

Editor : M.C

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