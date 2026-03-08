„Rușii să plece acasă!” Liderul opoziției din Ungaria afirmă că spionii Moscovei încearcă să influențeze alegerile

Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, l-a criticat dur pe premierul Viktor Orbán în cadrul unui mare miting electoral la Pécs, afirmând că spionii Moscovei încearcă să influențeze alegerile de luna viitoare și comparându-l pe premier cu un conducător de lungă durată din era comunistă pentru că a permis influența Rusiei în țară. Adresându-se participanților la mitingul din orașul Pécs, din sudul țării, Magyar i-a îndemnat pe susținători să rămână vigilenți înaintea alegerilor parlamentare decisive din aprilie, scrie TVPWorld.

Organizatorii au declarat că mitingul de sâmbătă a atras aproximativ 10.000 de persoane, iar imaginile postate pe rețelele de socializare arată piața principală a orașului și străzile din jur pline de oameni.

„Toată lumea trebuie să rămână vigilentă. Dacă are loc o operațiune sub steag fals, dacă apare o dronă albastră-galbenă (culorile steagului ucrainean), întrebați cui servește acest lucru”, a spus Magyar mulțimii, sugerând că guvernul ar putea organiza un atac și ar putea da vina pe Ucraina pentru a speria alegătorii înainte de alegeri.

Magyar conduce partidul de opoziție de centru-dreapta TISZA, care reprezintă cea mai mare provocare politică de până acum pentru Orbán, prietenul Kremlinului, care se află la putere de aproape 16 ani.

Magyar i-a avertizat pe susținători că campania care urmează va fi „brutală fără precedent”, îndemnându-i să nu cadă pradă provocărilor.

„Noul János Kádár”

Într-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale, Magyar l-a comparat pe Orbán cu János Kádár, liderul comunist susținut de Moscova care a condus Ungaria timp de mai bine de trei decenii după ce trupele sovietice au înăbușit revoluția ungară din 1956.

Magyar, fost aliat al lui Orbán devenit rival, l-a acuzat pe liderul naționalist, la putere din 2010, că a permis agenților ruși să acționeze în țară pentru a influența alegerile din aprilie.

„Viktor Orbán este noul János Kádár”, a spus Magyar. „Kádár a chemat rușii în 1956. Acum, agenții serviciului de informații militare al Rusiei, GRU, sunt staționați la Budapesta sub acoperire diplomatică pentru a influența alegerile”, a afirmat el.

Magyar a condus în repetate rânduri mulțimea în scandarea: „Rușii să plece acasă!”

„O ultimă șansă”

Liderul opoziției le-a spus susținătorilor că Ungaria a primit „o ultimă șansă” de a sărbători cea de-a 70-a aniversare a revoltei din 1956 ca „țară liberă și suverană”.

Revoluția din 1956 a început ca o protest studențesc în Budapesta, înainte de a se transforma într-o revoltă națională împotriva dominației sovietice. Ea a fost înăbușită de trupele sovietice după câteva săptămâni de lupte.

Agenți ruși în Budapesta?

Într-o postare anterioară pe Facebook, Magyar a afirmat că agenți ai serviciului de informații militare al Rusiei, GRU, au sosit la Budapesta cu câteva săptămâni în urmă „cu scopul și misiunea de a influența rezultatul alegerilor din Ungaria”.

„Este fără precedent ca un guvern care se confruntă cu înfrângerea să încerce să influențeze alegerile din Ungaria prin intervenția străină în propriul său interes”, a scris Magyar, solicitând guvernului Orbán să expulzeze „imediat” ofițerii ruși.

Orbán este de mult timp unul dintre liderii din UE cei mai favorabili Kremlinului. El a criticat în repetate rânduri sancțiunile blocului comunitar împotriva Rusiei, opunându-se în același timp pachetelor de ajutor european pentru Ucraina, care continuă să lupte împotriva invaziei pe scară largă a Moscovei.

Majoritatea sondajelor de opinie independente arată că partidul de dreapta Fidesz al lui Orbán se află în urma TISZA înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Editor : M.C