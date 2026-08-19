„Rușii și-au modernizat armele”: O dronă rusă Shahed a parcurs aproape 900 km, în cel mai îndepărtat atac cu drone asupra Ucrainei

O dronă rusă Shahed cu propulsie cu reacție a zburat aproape 900 de kilometri din Crimeea până în vestul Ucrainei, marcând cel mai îndepărtat atac de acest gen de până acum din timpul războiului.

Distanța fără precedent reprezintă o abatere notabilă de la capacitățile cunoscute ale dronei, scrie TVP World.

În timp ce dronele Shahed cu propulsie cu reacție au fost utilizate de obicei împotriva țintelor aflate la câteva sute de kilometri de locurile lor de lansare, atacul de marți sugerează că Rusia a modernizat semnificativ arma, aproape dublându-i raza de acțiune operațională.

„Traseul urmărit astăzi al unei drone inamice cu propulsie cu reacție este o demonstrație clară a modului în care inamicul ne testează sistemul de apărare aeriană și caută noi coridoare folosind vehicule aeriene fără pilot (UAV) cu propulsie cu reacție”, a remarcat eRadar, un canal independent ucrainean de monitorizare a zborurilor care a urmărit parcursul dronei.

Platforma a adăugat că ruta de zbor neortodoxă fusese, de asemenea, „calculată în avans pentru a evita principalele zone de desfășurare” ale unităților de rachete antiaeriene ale Ucrainei.

Citește și

Ce se știe despre noile rachete-drone ucrainene „Palianiția” și „Peklo”, care au atacat Novorosiisk

Căutarea „punctelor oarbe”

Canalul a sugerat că aceasta era o dovadă că Rusia încerca, de asemenea, să identifice „punctele oarbe” din apărarea aeriană a Ucrainei, în loc să zboare pe traiectorii fixe către o țintă.

Cu o viteză de croazieră cuprinsă între 400 și 600 de kilometri pe oră, drona cu propulsie cu reacție poate parcurge distanțe mari cu viteză mare, limitând astfel posibilitățile de interceptare și afectând negativ eficacitatea echipelor mobile de artilerie ale Ucrainei.

Canalul eRadar a adăugat că această evoluție înseamnă că acum „practic întreg teritoriul Ucrainei, până la cele mai îndepărtate granițe vestice ale sale”, se află în pericol de atacuri cu drone.

Vestea vine pe fondul unor semne că Rusia își extinde campania cu drone.

O evaluare realizată de Institutul pentru Studiul Războiului a susținut că rușii construiesc noi baze de lansare pentru a susține atacuri mai adânci, vestul Ucrainei urmând să fie vizat din ce în ce mai mult în viitor.

Analistul ucrainean Anton Zemlianii a adăugat că această schimbare strategică a coincis cu preferința recentă a Rusiei pentru drone mai rapide, menite să înlocuiască dronele convenționale de tip Shahed în atacurile de amploare.

Prelungirea ariei de acțiune a dronelor Shahed în limita a 900 km arată astfel că, teoretic, Rusia ar putea lovi o mare parte din teritoriul Greciei, al Turciei și întreg teritoriul României, Bulgariei și Ungariei.

Editor : Sebastian Eduard