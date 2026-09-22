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„Ruşine, domnule Mamdani". Războiul dintre premierul israelian și primarul din New York ia amploare. Dezvăluiri promise la ONU

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Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
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Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că va profita de discursul său pe care urmează să îl rostească joi în faţa Adunării Generale a ONU pentru a "spune adevărul" despre primarul oraşului New York, Zohran Mamdani.

„Să vă fie ruşine, domnule Mamdani", a spus Netanyahu într-un mesaj video de 20 de secunde, în care îl acuză pe primar că susţine gruparea islamistă palestiniană Hamas şi că incită la violenţă împotriva evreilor din New York, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Vin la ONU. Voi spune adevărul despre soldaţii noştri eroi şi voi spune adevărul despre dumneavoastră", a declarat Netanyahu, adresându-i-se direct lui Mamdani.

Criticile vehemente ale lui Mamdani la adresa Israelului au atras opoziţia unei părţi a comunităţii evreieşti din New York. El este unul dintre cei mai proeminenţi politicieni pro-palestinieni din Statele Unite.

Mamdani, un democrat de stânga şi membru al grupului activist Socialiştii Democraţi din America, a acuzat Israelul că încalcă sistematic drepturile palestinienilor, că practică apartheidul şi a calificat acţiunile militare israeliene din Gaza drept un "genocid".

Primarul New York-ului şi-a reiterat luni poziţia, declarând pentru CNN că îl consideră pe Netanyahu "un criminal de război şi arhitectul unui genocid îngrozitor împotriva poporului palestinian".

În acelaşi timp, el a condamnat atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, calificându-le drept o "crimă de război îngrozitoare", şi a afirmat că susţine drepturi egale pentru israelieni şi palestinieni.

În timpul campaniei sale electorale de anul trecut, Mamdani a declarat că va încerca să obţină reţinerea lui Netanyahu în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) în 2024, dacă liderul israelian ar vizita vreodată New York-ul.

Mamdani a recunoscut ulterior că, în calitate de primar, nu are autoritatea de a pune în aplicare un astfel de mandat.

Israelul, la fel ca Statele Unite, nu recunoaşte jurisdicţia CPI şi a cerut retragerea mandatelor de arestare.

Editor : A.R.

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