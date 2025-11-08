Live TV

Rutte, către Putin: „Războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat”. Mesajul NATO pentru civilii occidentali

mark rutte nato 4
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice” în faţa ameninţărilor Rusiei.

„Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie să ştie că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forţă de descurajare nucleară”, a declarat Mark Rutte în comentarii publicate de săptămânalul german Welt am Sonntag, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

„Şi (preşedintele rus Vladimir) Putin trebuie să ştie că războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat niciodată”, a subliniat secretarul general al NATO în declaraţii făcute în cadrul unei întâlniri cu mai multe media germane.

De la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în 2022, Putin şi-a înmulţit ameninţările cu potenţiale consecinţe nucleare la adresa Occidentului.

Liderul de la Kremlin a declarat luna trecută că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenţionale, iar Moscova ar considera orice atac asupra sa susţinut de o putere nucleară drept un atac comun.

Ca răspuns, NATO şi-a intensificat exerciţiile de pregătire şi şi-a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul său estic.

Totodată, Mark Rutte a declarat că intenţionează pe viitor să pună mai mult în evidenţă capacităţile nucleare ale Alianţei, în primul rând ca măsură de descurajare împotriva Rusiei, conform unui interviu ce va apărea duminică în publicaţia Die Welt, din care DPA citează în avans.

„Este important să discutăm mai mult despre descurajarea nucleară cu societăţile noastre pentru a ne asigura că înţeleg cum aceasta contribuie la securitatea noastră generală”, a apreciat şeful NATO.

Cu puţin peste două săptămâni în urmă, Rusia a lansat manevre de amploare ale forţelor sale nucleare strategice, în paralel cu un exerciţiu nuclear NATO care se desfăşura în Europa.

În acest context, Rutte a subliniat importanţa capacităţilor nucleare ale NATO. „Descurajarea nucleară a NATO este garanţia supremă a securităţii noastre. Este important ca descurajarea noastră nucleară să rămână credibilă, sigură, securizată şi eficientă”, a afirmat el, subliniind „Alianţa Nord-Atlantică poate şi va proteja toţi aliaţii împotriva tuturor ameninţărilor”.

Dintre cele 32 de state membre NATO, SUA, Franţa şi Marea Britanie deţin arme nucleare. Rusia este cea mai mare putere nucleară din lume.

Potrivit Campaniei internaţionale pentru abolirea armelor nucleare, Rusia deţine în prezent cele mai multe arme nucleare confirmate - peste 5.500 de ogive - în timp ce SUA ar avea peste 5.044 de arme nucleare, notează dpa.

Mark Rutte: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în lume

