Rutte, despre golurile lăsate de SUA în cadrul forțelor NATO de intervenție în situații de criză: „Imaginea de ansamblu arată bine”

Alți membri ai NATO și-au majorat contribuțiile la forțele de intervenție ale alianței pentru a acoperi multe dintre lacunele lăsate de reducerile angajamentelor asumate de SUA, a declarat miercuri Mark Rutte, relatează Reuters.

Luna trecută, Statele Unite au anunțat aliații că au decis să reducă volumul capacităților militare naționale alocate alianței transatlantice în caz de criză, ceea ce a ridicat întrebări urgente în contextul în care liderii se pregătesc pentru summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.

„Există... domenii care necesită mai multă muncă, dar imaginea de ansamblu arată bine”, a declarat Rutte reporterilor la sediul NATO din Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor apărării din cadrul alianței, care va avea loc joi. El nu a oferit alte detalii.

Generalul Alexus Grynkewich din Forțele Aeriene ale SUA, comandantul suprem al NATO și șeful forțelor americane din Europa, a declarat luna aceasta că Washingtonul se așteaptă ca aliații europeni și Canada să mărească rapid numărul de aeronave și nave pe care le alocă planurilor de apărare ale alianței.

‌Statele Unite nu au făcut publice detalii privind reducerile efectuate, însă acestea vizează o gamă largă de echipamente, de la avioane de realimentare până la avioane de vânătoare, drone și nave, potrivit cifrelor furnizate agenției Reuters de o sursă militară.

Numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 și F-15E aflate la dispoziția NATO va scădea cu o treime, ajungând la 99, iar numărul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper se va reduce la jumătate, ajungând la 12, potrivit sursei.

Numărul avioanelor de realimentare KC-135 și KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce s-ar aloca doar un singur bombardier strategic și un singur portavion, în loc de două.

Numărul avioanelor de patrulare maritimă scade de la 26 la 15, numărul distrugătoarelor scade de la 17 la nouă, iar singurul submarin care transportă rachete de croazieră este, de asemenea, eliminat din angajamentele asumate.

Alianța NATO se află sub o presiune fără precedent, unele țări europene fiind îngrijorate de posibilitatea ca Washingtonul să pună în aplicare amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a se retrage din alianță.

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Editor : A.M.G.