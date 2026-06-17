Live TV

Rutte, despre golurile lăsate de SUA în cadrul forțelor NATO de intervenție în situații de criză: „Imaginea de ansamblu arată bine”

Data publicării:
INSTNAT_SUMMIT_B9_DECLATII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Declaratii de presa sustinute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, după Summitul B9 din Bucuresti, 13 mai 2026. Foto:Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Alți membri ai NATO și-au majorat contribuțiile la forțele de intervenție ale alianței pentru a acoperi multe dintre lacunele lăsate de reducerile angajamentelor asumate de SUA, a declarat miercuri Mark Rutte, relatează Reuters.

Luna trecută, Statele Unite au anunțat aliații că au decis să reducă volumul capacităților militare naționale alocate alianței transatlantice în caz de criză, ceea ce a ridicat întrebări urgente în contextul în care liderii se pregătesc pentru summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.

„Există... domenii care necesită mai multă muncă, dar imaginea de ansamblu arată bine”, a declarat Rutte reporterilor la sediul NATO din Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor apărării din cadrul alianței, care va avea loc joi. El nu a oferit alte detalii.

Generalul Alexus Grynkewich din Forțele Aeriene ale SUA, comandantul suprem al NATO și șeful forțelor americane din Europa, a declarat luna aceasta că Washingtonul se așteaptă ca aliații europeni și Canada să mărească rapid numărul de aeronave și nave pe care le alocă planurilor de apărare ale alianței.

‌Statele Unite nu au făcut publice detalii privind reducerile efectuate, însă acestea vizează o gamă largă de echipamente, de la avioane de realimentare până la avioane de vânătoare, drone și nave, potrivit cifrelor furnizate agenției Reuters de o sursă militară.

Numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 și F-15E aflate la dispoziția NATO va scădea cu o treime, ajungând la 99, iar numărul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper se va reduce la jumătate, ajungând la 12, potrivit sursei.

Numărul avioanelor de realimentare KC-135 și KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce s-ar aloca doar un singur bombardier strategic și un singur portavion, în loc de două.

Numărul avioanelor de patrulare maritimă scade de la 26 la 15, numărul distrugătoarelor scade de la 17 la nouă, iar singurul submarin care transportă rachete de croazieră este, de asemenea, eliminat din angajamentele asumate.

Alianța NATO se află sub o presiune fără precedent, unele țări europene fiind îngrijorate de posibilitatea ca Washingtonul să pună în aplicare amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a se retrage din alianță.

Citește și:

NATO implică sectorul privat în lupta cu agresiunea hibridă a Rusiei: „Scopul e să nu mai jucăm jocul «lovește-cârtița»”

Fortăreața Europa face planuri pentru apărarea fără SUA: scenariul coalițiilor NATO regionale, care ar funcționa și fără Articolul 5

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Fotografie principala
4
Cancer de colon descoperit la un control de rutină. Dr. Cătălin Copăescu: „Existau șanse...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
Comentatorul TV care a confundat echipele la Cupa Mondială a fost scos de pe post și chemat acasă
Digi Sport
Comentatorul TV care a confundat echipele la Cupa Mondială a fost scos de pe post și chemat acasă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-06-17T155312.830
NATO își consolidează flancul estic: Danemarca trimite un batalion de 850 de soldați în Letonia
cristian diaconescu sustine un discurs
„România intră pe lista neagră”. Cristian Diaconescu avertizează că țara riscă să rateze OECD și să piardă influență la NATO
neumann
Șeful Luftwaffe spune că Germania e pregătită să lupte împotriva Rusiei și „din această seară”. Ce ținte rusești ar fi primele vizate
nato trupe tanc militar
NATO implică sectorul privat în lupta cu agresiunea hibridă a Rusiei: „Scopul e să nu mai jucăm jocul «lovește-cârtița»”
SAAB JAS 39 Gripen
Avioane de vânătoare suedeze au interceptat în două ocazii avioane de luptă ruseşti deasupra Mării Baltice
Recomandările redacţiei
adrian vestea inquam photos george calin
Răsturnare de situație: Nici măcar toți parlamentarii PSD nu vor să...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor spune că se încearcă „melonizarea” AUR: „Nu aș accepta...
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de...
horatiu potra
Horațiu Potra scapă de arestul preventiv în dosarul în care este...
Ultimele știri
Noi reguli pentru infracțiunile care implică materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Proiectul a trecut de Senat
Cu ce echipe joacă FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League
„Cupolă de foc” peste Europa: val de căldură și nopți tropicale. În România temperaturile ar putea urca până la 38 de grade
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un cuplu cu trei copii a renunțat la viața din Marea Britanie pentru Bali: „E mai ieftin, nu ne vom mai...
Cancan
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacţie după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League: „Ştiu un singur lucru!”
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
FCSB – Auda, în turul 2 preliminar Conference League! CFR Cluj, „dublă” grea pentru calificare
Adevărul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să...
Newsweek
Schimbare importantă la pensie de la 1 iulie. Cine va primi bani în plus și despre ce sume e vorba? 3 exemple
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...