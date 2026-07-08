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Video Rutte încearcă să-l convingă pe Trump că Europa a ajutat de fapt SUA în războiul cu Iranul: „Au fost 5.000 de misiuni”

Data publicării:
Mark Rutte și Donald Trump.
Mark Rutte și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump și Rutte, contre pe ajutorul în Iran

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a contrazis pe președintele SUA Donald Trump privind sprijinul pe care l-a acordat Europa Statelor Unite în războiul cu Iranul. Miercuri, în marja summitului NATO de la Ankara, Rutte i-a explicat lui Trump în fața jurnaliștilor că americanii s-au folosit intens de infrastructura țărilor europene și a amintit cum au fost redirecționate curse civile pe aeroportul București, ca să facă loc celor ale aviației americane.

Trump și Rutte, contre pe ajutorul în Iran

Mark Rutte: 5.000 de misiuni aeriene au pornit de pe aeroporturi europene în sprijinul operațiunii Epic Fury. Europa a servit drept o platformă vastă de proiectare a puterii pentru Statele Unite în cadrul acestei operațiuni, beneficiind de sprijinul unor țări precum cele menționate de dumneavoastră – Germania, implicată încă din prima zi, Franța și multe altele. Am discutat despre aeroportul din București, care a fost închis traficului comercial timp de câteva zile deoarece era necesar pentru Epic Fury.

Donald Trump: Regatul Unit nu ne-ar fi permis să folosim baza respectivă timp de două săptămâni, așa că a trebuit să ne întoarcem în zbor.

Mark Rutte: Nu, nu, domnule, vreau să spun că aveți dreptate...

Donald Trump: Iar situația din Italia a fost foarte dificilă în privința bazelor – după cum știți – la fel și în cazul altor câteva țări.

Mark Rutte: Totuși, per ansamblu, cifra de 5.000 de misiuni este uriașă.

Editor : C.L.B.

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