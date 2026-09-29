Rutte: Rusia nu poate sparge unitatea NATO. Cum răspunde Alianța la atacurile cu drone și sabotajele hibride

Rutte a afirmat că Rusia nu a reușit să zdruncine unitatea NATO, în ciuda actelor de sabotaj și a atacurilor cu drone. Alianța își consolidează apărarea și sprijinul acordat Ucrainei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat aliații să rămână calmi și să continue să sprijine Ucraina. El a subliniat că Rusia nu a reușit să submineze hotărârea Alianței și să oprească sprijinul acordat Ucrainei, în ciuda numărului tot mai mare de acte de sabotaj și incidente cu drone care vizează NATO. Rutte a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă din 29 septembrie, relatează UNN.

Rusia își continuă campania nesăbuită de acțiuni ostile împotriva aliaților NATO. Încearcă să ne slăbească hotărârea și să ne oprească sprijinul acordat Ucrainei. Dar Rusia eșuează. Eșuează pe câmpul de luptă din Ucraina și nu reușește să ne submineze unitatea și sprijinul acordat Ucrainei. Mesajul nostru către Moscova este clar. Vom face mai mult pentru Ucraina, nu mai puțin– a subliniat Rutte.

El a menționat că „incidentele repetate cu drone pe flancul nostru estic au demonstrat evoluția amenințării, iar noi ne consolidăm apărarea aeriană și antirachetă integrată”.

„Ne adaptăm și ne consolidăm poziția împotriva dronelor”, a declarat secretarul general al NATO.

Referindu-se la atacurile hibride, Rutte a recunoscut că acestea „au un impact”, dar, potrivit propriilor sale cuvinte, NATO dispune de „toate opțiunile de răspuns: uneori vizibile, alteori nu”.

„Nu spun că aceste acțiuni răuvoitoare din zona gri nu au un impact. Ele pot avea un impact, iar uneori au un impact evident. Ceea ce vreau să spun este că dispunem de toate opțiunile de răspuns. Uneori vizibile, alteori nu, nu întotdeauna publice, nu întotdeauna de tipul «ochi pentru ochi»”, a declarat Rutte.

În același timp, el a făcut un apel către aliați: „Continuați să consolidați NATO”.

„Și, în final, (...) continuați să sprijiniți Ucraina, deoarece cel mai bun răspuns la orice acțiuni din zona gri a ceea ce face Rusia este un sprijin mai mare pentru Ucraina, nu mai mic. Pentru că, în cele din urmă, ei vor să ne dezbine, astfel încât să ne pierdem concentrarea asupra Ucrainei și să începem să discutăm între noi ce se întâmplă, de ce și cum se leagă totul”, a subliniat secretarul general al NATO.

Păstrați-vă calmul, continuați și sprijiniți Ucraina, sprijiniți-o mai mult, nu mai puțin, așa cum facem deja, și datorită Uniunii Europene și împrumutului acordat pentru sprijinirea Ucrainei – a subliniat Rutte.

El a anunțat, de asemenea, „vești excelente”: „Am atins pragul de 10 miliarde în ceea ce privește fondurile PURL. Acest lucru este esențial pentru echipamentele furnizate din Statele Unite către Ucraina și finanțate de Canada și de aliații europeni, inclusiv de Uniunea Europeană, care joacă un rol major în acest sens.”

„Așadar, toate acestea sunt extrem de importante. Noi (...) nu trebuie să fim naivi în ceea ce privește Rusia. Dar ei știu că suntem mai puternici și trebuie să ne asigurăm, prin continuarea investițiilor noastre, că vom fi și mai puternici peste doi, trei și cinci ani. Și exact asta facem”, a declarat secretarul general.

Editor : A.R.