Ryanair, în vizorul lui Elon Musk după ce l-a numit pe șeful companiei „idiot”. Sondaj pe X: „Ar trebui să cumpăr?”

Elon Musk a lansat ideea de a cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, intensificând disputa publică cu șeful companiei aeriene irlandeze, Michael O'Leary, relatează The Guardian.

Cei doi oameni de afaceri sunt în conflict de săptămâna trecută, când O'Leary a fost întrebat dacă va urma exemplul Lufthansa și British Airways și va instala tehnologia de internet prin satelit Starlink a lui Musk pe flota sa de 650 de avioane.

Directorul executiv al Ryanair a respins ideea, afirmând că adăugarea de antene la avioane ar duce la o „creștere a consumului de combustibil cu 2%”, ceea ce ar însemna o cheltuială suplimentară de 200-250 de milioane de dolari pe an, la factura anuală de 5 miliarde de dolari pentru kerosen.

Musk a declarat că această interpretare era „eronată” într-o postare pe platforma sa X, ceea ce a dus la un schimb de insulte, fiecare numindu-l pe celălalt „idiot”, iar apoi CEO-ul Tesla și SpaceX a spus că O'Leary ar trebui concediat.

Vineri, cel mai bogat om din lume i-a întrebat pe urmăritorii săi de pe X dacă ar trebui să cumpere cea mai mare companie aeriană din Europa, evaluată la 30 de miliarde de euro, postând: „Ar trebui să cumpăr Ryan Air și să pun pe cineva pe nume Ryan la conducere?”

A urmat un sondaj în care a întrebat dacă ar trebui „să cumpere Ryan Air și să-l repună pe Ryan în funcția de conducător de drept”, iar mai mult de trei sferturi din cei aproape 900.000 de respondenți au reacționat afirmativ, cu trei ore înainte de închiderea sondajului. Tony Ryan, omul de afaceri miliardar irlandez care a cofondat compania aeriană low-cost în 1984, a murit în 2007.

Ca reacție la o întrerupere a serviciului X în SUA săptămâna trecută, pe contul X al Ryanair a fost postat următorul mesaj: „Poate ai nevoie de Wi-Fi Elon Musk?” Miliardarul a răspuns postării Ryanair: „Cât ar costa să te cumpăr?”

Poate părea o vorbă în vânt, dar miliardarul a mai pus în practică astfel de amenințări și în trecut. Într-o discuție pe rețelele sociale din 2017, el a scris pe Twitter că iubește Twitter, iar când un jurnalist i-a sugerat să cumpere platforma, Musk a răspuns cu celebra replică: „Cât costă?”, a amintit sursa citată.

După circa cinci ani, el a cumpărat platforma, într-o tranzacție de 44 de miliarde de dolari, și a redenumit-o ulterior X.

Cu toate acestea, conform regulilor blocului comunitar, companiile aeriene cu sediul în UE trebuie să fie deținute în majoritate de cetățeni ai UE sau ai Elveției, Norvegiei, Islandei sau Liechtensteinului.

Disputa a fost declanșată de un interviu acordat vineri de O'Leary, în care acesta a declarat că nu va ține cont de ceea ce a spus CEO-ul Tesla despre instalarea Wi-Fi-ului în avioanele Ryanair.

„Nu i-aș acorda nicio atenție lui Elon Musk”, a declarat el pentru Newstalk. „Este un idiot. Foarte bogat, dar tot un idiot... Elon Musk nu știe absolut nimic despre zboruri și rezistență aerodinamică”.

El a afirmat că adăugarea unei antene Starlink la fiecare avion ar crește costurile cu combustibilul cu „un dolar în plus pentru fiecare pasager pe care îl transportăm, iar realitatea este că nu ne putem permite aceste costuri. Pasagerii nu vor plăti pentru utilizarea internetului; dacă este gratuit, îl vor folosi, dar nu vor plăti un euro fiecare pentru a utiliza internetul.”

O'Leary, în vârstă de 64 de ani, a mai spus că este „din fericire” prea bătrân pentru a avea conturi pe rețelele de socializare.

Compania Ryanair a fost contactată de The Guardian pentru a comenta.

