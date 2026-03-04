Live TV

„S-a scufundat complet”. Putin acuză Ucraina de „atac terorist” după explozia unei nave rusești cu gaze în Mediterană

Data publicării:
putin
Lista neagră a Kremlinului conține aproape cincizeci de țări diferite, pe care Rusia le consideră țări „inamice”.

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că ar fi lansat un „atac terorist” asupra unui transportator rusesc de gaze naturale lichefiate, care a explodat și s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul coastelor Libiei. Nava, sancționată de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru că făcea parte din „flota din umbră” a Moscovei, transporta aproximativ 61.000 de tone de gaze, însă toți cei 30 de membri ai echipajului au fost salvați, potrivit The Guardian.

Autoritatea Maritimă Libiană a raportat „explozii bruște urmate de un incendiu masiv” la bordul navei marți, când aceasta se afla la aproximativ 150 de mile (240 km) de orașul Sirte.

Petrolierul, care transporta 61.000 de tone de gaze naturale lichefiate (LNG), „s-a scufundat complet” între Libia și Malta, potrivit unui comunicat oficial. Toți cei 30 de membri ai echipajului au fost salvați și transferați pe o altă navă care se îndrepta spre orașul libian Benghazi.

„Acesta este un atac terorist. Nu este prima dată când vedem așa ceva”, a declarat Putin miercuri seara la televiziunea de stat rusă, acuzând Ucraina că ar fi responsabilă.

El a afirmat că incidentul reprezintă un atac care „agravează situația pe piețele globale de energie, inclusiv pe piețele de gaze”.

Anterior, Ministerul Transporturilor din Rusia a susținut că nava ar fi fost lovită de drone maritime ucrainene lansate de pe coasta Libiei, însă nu a oferit detalii.

Ucraina nu a comentat incidentul. Totuși, în decembrie, Kievul a anunțat că a lovit un petrolier rusesc în Marea Mediterană cu drone aeriene, în primul atac de acest tip confirmat în cei patru ani de război.

Atacuri ucrainene anterioare asupra navelor rusești din Mediterană ar fi fost lansate tot de pe coasta Libiei, însă Kievul nu le-a confirmat public.

Armata ucraineană a declarat în trecut că a folosit drone maritime pentru a scufunda nave rusești în Marea Neagră.

În octombrie, serviciul de securitate al Ucrainei a prezentat o versiune modernizată a dronei maritime Sea Baby, despre care a spus că are o rază de acțiune de 930 de mile (aproximativ 1.500 km) și poate transporta o încărcătură de până la două tone de armament.

Potrivit Autorității Maritime Libiene, nava Metagaz plecase din Murmansk, oraș situat în nord-vestul Rusiei, la Marea Barents, și se îndrepta spre Port Said, în Egipt. Ultima poziție raportată a navei a fost în vestul Mediteranei, în apropierea Maltei, potrivit platformei de monitorizare a traficului maritim MarineTraffic.

Putin a sugerat, de asemenea, miercuri, că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa și s-ar putea orienta către alte piețe.

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol rusesc, potrivit unor oficiali UE și unui document consultat de Reuters.

„Și acum se deschid alte piețe”, a declarat Putin. „Poate că ar fi mai profitabil pentru noi să încetăm chiar acum livrările către piața europeană și să ne orientăm către piețele care se deschid.”

El a adăugat însă că nu este o decizie, ci doar o posibilitate analizată.

„Nu este o decizie, este doar ceea ce se numește gândire cu voce tare. Voi cere guvernului să analizeze această chestiune împreună cu companiile noastre”, a spus liderul rus.

Editor : Ș.A.

