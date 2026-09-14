„Acordurile de la Anchorage”, care, potrivit Kremlinului, au fost încheiate între președinții Donald Trump și Vladimir Putin în august 2025, și-au pierdut valabilitatea, a declarat Jonathan Powell, consilierul prim-ministrului britanic pe probleme de securitate națională.

„Așa-numitul «compromis de la Anchorage» este definitiv mort. Putem să nu ne mai facem griji în privința asta. S-a terminat cu asta”, a spus el la cel de-al 22-lea „Forum de la Yalta”, care a avut loc la Kiev la sfârșitul săptămânii trecute (citat conform BBC).

Detaliile „înțelegerilor de la Anchorage” nu sunt încă pe deplin cunoscute. Se consideră că este vorba de un plan informal pentru încheierea războiului din Ucraina, ale cărui contururi au fost discutate de Trump și Putin la baza militară din Anchorage (Alaska). Kremlinul a insistat asupra faptului că, în cadrul acestui plan, i-ar trebui cedat întregul Donbas în schimbul „înghețării” liniei frontului în sudul Ucrainei. Potrivit lui Powell, Moscova nu mai susține că SUA ar fi fost de acord ca, în urma negocierilor de la Anchorage, Kievul să renunțe la teritorii și la speranțele de aderare la NATO.

Consilierul prim-ministrului britanic a adăugat că acest lucru deschide posibilitatea de a căuta modalități reale de soluționare pașnică prin negocieri, „în loc să așteptăm pur și simplu ca poporul ucrainean să cedeze teritoriile pe care rușii nu au reușit să le cucerească”. „Strategia constă în a exercita o presiune suficientă pentru ca [Putin] să dorească să intre în negocieri”, a subliniat Powell.

El a menționat, de asemenea, că Trump „nu mai este atât de favorabil lui Putin ca înainte”. „Vede că lucrurile merg mai bine în Ucraina… Cred că acesta este într-adevăr un mare avantaj”, a spus reprezentantul britanic.

Esența înțelegerilor de la Alaska nu a fost niciodată precizată de Kremlin. Surse ale Bloomberg au relatat că Putin a pornit de la acordul primit de la Trump privind predarea completă a Donbasului de către Ucraina, iar potrivit unor interlocutori ai The Washington Post, președintele Federației Ruse a cerut transferul sub control rus al tuturor celor patru regiuni ale Ucrainei care au fost anexate în 2022.

La Washington se neagă însă existența vreunui acord final la Anchorage și se menționează doar propunerile formulate.

Potrivit ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, în cursul negocierilor „ca între băieți”, partea rusă a acceptat „în totalitate” propunerea SUA privind încheierea războiului: „Ne-am dat mâna”. Cu toate acestea, după aceea, reprezentanții UE și președintele Vladimir Zelenski „i-au stat în cale lui Trump” și au „îngropat” acordurile de la Anchorage, din această cauză poziția SUA s-a schimbat, iar șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, a îndemnat la căutarea unor „noi abordări”, a afirmat ministrul.

Editor : A.R.