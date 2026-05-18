„S-ar putea ca aceasta să fie ultima dată când îmi auziți vocea”: Execuțiile politice au crescut în Iran de la începutul războiului

Legătura telefonică e proastă, dar vocea lui Mehrab Abdollahzadeh este clară și, având în vedere circumstanțele, surprinzător de fermă. Bărbatul se află în așteptarea execuției în vestul Iranului. Vorbește repede – de parcă timpul i s-ar scurge. Iar mesajul său este unul disperat, scrie BBC în debutul unui articol dedicat creșterii numărului de execuții ale prizonierilor politici ai regimului teocratic dictatorial de la Teheran.

„Îmi auziți vocea din Penitenciarul Central Oromiyeh și s-ar putea ca aceasta să fie ultima dată când o auziți”, spune el într-o înregistrare audio obținută de Rețeaua pentru Drepturile Omului din Kurdistan.

„Încă din prima zi a arestării mele, m-au forțat să fac mărturisiri prin tortură și amenințări, mărturisiri care erau complet false. Niciuna dintre acuzațiile aduse împotriva mea nu este adevărată. Ei știu asta și Dumnezeu știe asta. Sunt nevinovat.”

Mehrab a fost arestat în 2022, în timpul protestelor naționale care au urmat după moartea, în custodia poliției, a tinerei Mahsa Amini, care fusese reținută pentru că nu-și purta vălul corespunzător. El a fost acuzat de implicare în uciderea unui membru al miliției Basij din Iran.

După 42 de luni de teamă și nopți nedormite, el a fost executat la începutul acestei luni – parte a unei valuri de execuții ale persoanelor acuzate de infracțiuni politice și de securitate.

De când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, ONU afirmă că a verificat execuția a cel puțin 32 de prizonieri politici.

Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de anul precedent, când au avut loc 45 de execuții pe motive politice pe tot parcursul anului 2025, potrivit Amnesty International.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a avertizat că pedeapsa cu moartea este folosită din ce în ce mai des pentru a reduce la tăcere disidența politică.

Mai mulți dintre cei uciși anul acesta au fost acuzați de spionaj în favoarea Israelului sau a CIA, în timp ce alții au fost acuzați de afiliere la un grup de opoziție din exil. Paisprezece dintre ei au fost arestați în legătură cu revolta din ianuarie anul acesta, care a fost înăbușită cu forță letală – ducând la mii de morți.

„În Iran, autoritățile execută prin spânzurare. Execuțiile au loc în zori”, spune Nassim Papayianni de la Amnesty International. „Oamenii din Iran se trezesc aproape zilnic cu anunțuri de execuții.” „Ei folosesc pedeapsa cu moartea ca instrument de represiune politică, pentru a instaura frica în rândul populației și, în esență, pentru a zdrobi și a înăbuși orice formă de disidență care ar putea exista.”

Deși unele execuții sunt anunțate public, un purtător de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului a declarat pentru BBC că este îngrijorat de faptul că altele ar avea loc în secret.

Anul trecut, Iranul a efectuat 2.159 de execuții, potrivit Amnesty International – cel mai mare număr din 1989. Se spune că marea majoritate sunt pentru infracțiuni legate de droguri sau crimă.

ONU se teme că cifra din acest an ar putea fi și mai mare.

Prin utilizarea crescută a pedepsei cu moartea, regimul încearcă să-și restabilească autoritatea după ce imaginea sa a fost afectată de revolta din ianuarie și de război, potrivit lui Kaveh Kermanshahi, de la Rețeaua pentru Drepturile Omului din Kurdistan.

„Într-un moment în care se confruntă cu multiple crize interne și externe, acesta încearcă, prin intensificarea represiunii și creșterea numărului de execuții, să dea o demonstrație de forță și să transmită mesajul: «Sunt încă aici și încă controlez situația»”, spune el.

La sfârșitul lunii trecute, televiziunea de stat a difuzat un reportaj despre execuția lui Sasan Azadvar, un campion de karate în vârstă de 21 de ani din orașul Isfahan, situat în centrul țării. Acesta fusese condamnat pentru „moharabeh” sau „război împotriva lui Dumnezeu” și „colaborare efectivă cu inamicul” pentru că a atacat forțele de poliție în timpul protestelor din ianuarie. Se vede cum mărturisește că a folosit un băț pentru a sparge geamul unei mașini de poliție și că a cerut benzină pentru a-i da foc.

Dar el nu a fost acuzat de nicio infracțiune letală, ceea ce – conform dreptului internațional – reprezintă pragul legal pentru aplicarea pedepsei cu moartea.

Autoritățile iraniene nu au răspuns la solicitarea BBC de a comenta cu privire la utilizarea crescută a pedepsei cu moartea, inclusiv împotriva lui Sardar Azadvar, și la acuzațiile de tortură.

Însă, pe 30 aprilie, șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a respins criticile internaționale privind condamnările la moarte legate de tulburările din ianuarie, afirmând că instanțele sale nu se vor lăsa influențate.

Fiecare dintre condamnați are propria poveste. Însă activiștii pentru drepturile omului vorbesc despre tendințe îngrijorătoare. Pedeapsa cu moartea este aplicată în mod disproporționat împotriva membrilor minorităților din țară.

Erfan Shakourzadeh, un student de 29 de ani la masterat în inginerie aerospațială, a fost spânzurat pe 11 mai. Sistemul judiciar iranian a declarat că a fost condamnat pentru că a împărtășit informații clasificate serviciilor de informații israeliene și americane.

Însă organizația pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a publicat o notă despre care susține că a fost scrisă de el înainte de moarte.

„Am fost arestat pe baza unor acuzații fabricate de spionaj și, după opt luni și jumătate de tortură și izolare, am fost forțat să fac o mărturisire falsă. Nu lăsați ca o altă viață nevinovată să fie luată în tăcere.”

Hengaw a declarat că este profund îngrijorată de rapiditatea cu care au loc procesele, condamnările și execuțiile, precum și de „lipsa totală de transparență” a procedurilor judiciare.

„Republica Islamică continuă represiunea sistematică a populației, acuzând în mod arbitrar disidenții și criticii că sunt «spioni israelieni», fără a prezenta dovezi credibile sau a garanta standarde de proces echitabil”, a declarat Aywar Shekhi, reprezentantul grupului, pentru BBC, adăugând că „multe vieți sunt în pericol”.

Într-un mesaj vocal transmis din închisoare înainte de execuție, Mehrab Abdollahzadeh a descris chinul de a se afla în așteptarea execuției.

„Un condamnat se gândește zi și noapte că, în orice moment, ar putea fi chemat și dus pentru a fi executat. Un condamnat nu poate găsi o fărâmă de liniște decât după ora 1 dimineața, poate lăsând gândurile care îi aleargă prin minte să se potolească pentru a dormi două sau trei ore”, a spus el.

Proprietarul de magazin kurd, în vârstă de 29 de ani, a fost executat – potrivit Rețelei pentru Drepturile Omului din Kurdistan – fără ca rudele sau avocații săi să fi fost avertizați în prealabil, iar trupul său nu a fost înapoiat familiei.

