S-au reluat atacurile în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că a lovit un petrolier

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat vineri că au lovit un petrolier sub pavilion togolez în sectorul Strâmtorii Ormuz, potrivit unui comunicat preluat de agenţia de stat IRNA. Strâmtoarea Ormuz, acest coridor îngust, prin care tranzita, înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, aproximativ 20% din petrolul mondial, este scena unor atacuri de câteva luni, scrie Le Parisien.



„Petrolierul +Trend+, sub pavilion togolez, a fost vizat şi interceptat după ce la bord a izbucnit un incendiu”, precizează textul care menţionează o tentativă de „trecere ilegală” prin strâmtoare.



În cursul serii de joi, agenţia britanică de siguranţă maritimă UKMTO raportase un „incident de securitate în Strâmtoarea Ormuz, la 16 mile maritime (29,5 km) nord-est de Khasab, Oman”.



UKMTO nu oferise, însă, detalii despre nava implicată şi nu se ştie dacă este vorba despre aceeaşi menţionată de Gardienii Revoluţiei.

Editor : M.C