„Să facem Srpska măreață din nou”: Cum au ajuns apropiații lui Trump să se alieze cu un lider din Balcani susținut de Putin

Apariția lui Rudy Giuliani, unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui american, la un miting politic al lui Milorad Dodik, președintele demis al Republicii Srpska, la doar câteva săptămâni după întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump, a marcat începutul unei campanii extinse și costisitoare menite să convingă administrația de la Washington să vină în apărarea liderului autoritar prorus sancționat de SUA, care contestă eforturile autorităților bosniace de a-l înlătura de la putere. Obiectivul campaniei este să îl prezinte pe Dodik ca pe un fel de „Trump din Balcani” care este dispus să încheie acorduri foarte profitabile pentru americani.

Campania a apelat la serviciile unor lobbiști și avocați influenți care au legături apropiate cu Trump. Aceștia au fost plătiți cu aproximativ 300.000 de dolari pe lună sau chiar mai mult, potrivit unor documente depuse la Departamentul de Justiție din SUA.

Când fostul primar al New Yorkului a apărut la mitingul organizat de Dodik în luna februarie, în loc de șapca roșie cu mesajul „Make America Great Again”, el a purtat o șapcă cu inscripția „Make Srpska Great Again”.

Administrația Trump s-a delimitat public de cauza lui Dodik, care întâmpină obstacole dificile în încercarea de a rămâne la putere. Totuși, campania sa de influență a obținut câteva victorii, inclusiv întâlniri cu doi diplomați de top numiți de președintele SUA și ridicarea unor sancțiuni impuse de administrația Biden contra șefului de cabinet al lui Dodik, potrivit New York Times.

Eforturile lor reprezintă un model pentru o nouă strategie de lobby extern adaptată la era Trump în care cheia câștigării încrederii administrației de la Washington este să te folosești de persoane importante din cercul de apropiați ai președintelui american pentru a-l convinge că nevoile lor sunt în concordanță cu agenda politică și de afaceri a lui Trump.

Milorad Dodik era văzut cândva drept un politician moderat care va căuta să detensioneze situația din Bosnia, însă a ajuns un susținător fără echivoc al cauzei naționaliștilor sârbi. Foto: Reuters

„Se întâmplă în Franța, se întâmplă în Brazilia, se întâmplă în România”

Această abordare reflectă statutul lui Trump de lider al unui val populist de dreapta ce a cuprins tot globul, potrivit fostului guvernator american Rod Blagojevici. După ce a fost grațiat de Trump în luna februarie, scăpând astfel de o condamnare pentru corupție politică, Blagojevici a semnat un contract în luna martie cu guvernul lui Dodik.

„Îmi dau seama când se întâmplă în alte locuri, așa că este evident pentru mine când eram la închisoare: priveam ce îi făceau președintelui Trump”, a spus Blagojevici. „Același lucru se întâmplă acum în Europa, și nu doar lui Dodik și Republicii Srpska, care este un loc infim în această lume mare în care trăim.”

„Se întâmplă în Franța, se întâmplă în Brazilia, se întâmplă în România”, a mai spus fostul guvernator de Illinois.

După semnarea contractului, Blagojevici a început să posteze un val de mesaje pe rețelele sociale și articole de opinie prin care critica condamnarea primită de Dodik din partea Curții de Justiție a Bosniei și Herțegovinei pentru încălcarea deciziilor luate de instituția internațională responsabilă pentru aplicarea acordurilor de pace de la Dayton, care au pus capăt luptelor sângeroase din anii '90 dintre bosniaci, sârbi și croați în fosta Iugoslavie.

Blagojevici a comparat „persecuția folosită ca armă” împotriva lui Dodik și altor politicieni populiști de dreapta din toată lumea cu cazurile de corupție cu care s-au confruntat Trump, Giuliani și chiar el însuși.

Rudy Giuliani și alte persoane importante din tabăra MAGA au fost plătiți de Dodik cu 300.000 de dolari pe lună sau chiar mai mult ca să îl ajute să îi câștige încrederea lui Trump și să rămână la putere. Foto: Reuters

Dodik caută să fie protejat de Putin și susținut de Trump

Dodik și aliații lui nu sunt primii care au încercat această abordare. În Albania, fostul președinte și premier Sali Berisha, care a fost acuzat de corupție, a căutat să câștige susținerea lui Trump apelând la serviciile mai multor aliați ai săi, inclusiv Chris LaCivita, strategul de campanie al lui Trump din 2024, și o firmă de lobby ce are legături cu secretarul de stat Marco Rubio.

În Brazilia, fostul președinte Jair Bolsonaro, fiul său și aliații lor au cultivat legături apropiate cu persoane din cercul de apropiați ai lui Trump. Președintele american a încercat să forțeze autoritățile braziliene să renunțe la urmărirea penală a lui Bolsonaro pentru tentativa sa de lovitură de stat, dar planul său a eșuat.

Dodik era văzut cândva drept un politician moderat care va căuta să detensioneze situația din Bosnia, însă a ajuns un susținător fără echivoc al cauzei naționaliștilor sârbi.

Odată ce a pierdut sprijinul comunității internaționale, Dodik a căutat protecție din partea președintelui rus Vladimir Putin și susținere din partea lui Donald Trump.

După ce a amenințat că va retrage Republica Srpska din acordurile de la Dayton, Dodik a fost susținut de premierul ungar Viktor Orban și de Putin. Au urmat apoi întâlniri între Dodik și fiecare dintre cei doi lideri, în Ungaria, respectiv Rusia.

Milorad Dodik a fost demis oficial din funcția de președinte al Republicii Srpska, dar acesta nu recunoaște decizia Curții de Justiție a Bosniei și Herțegovinei și continuă să fie susținut de parlamentul regiunii autonome. Foto: Reuters

Ridicarea sancțiunilor impuse de SUA ar fi o victorie importantă pentru Dodik

Dodik a apelat la o firmă de lobby înființată anul acesta de aliați ai președintelui SUA ca să obțină întâlniri cu trimisul lui Trump pentru misiuni speciale, Richard Grenell, și secretarul de stat adjunct Christopher Landau.

În urma acestor întâlniri, sancțiunile impuse contra șefului de cabinet al lui Dodik, Danijel Dragicevici, au fost ridicate, urmând ca în viitorul apropiat și alți aliați ai liderului din Republica Srpska să fie scoși de pe lista sancțiunilor SUA.

Ridicarea sancțiunilor ar fi o victorie importantă pentru Dodik pentru că, în acest fel, el va reuși „să își mențină coaliția unită și să obțină succesorul său preferat”, potrivit lui Adnan Cerimagic, analist al institutului Inițiativa Europeană de Stabilitate de la Berlin.

„El va putea atunci să spună că a câștigat în final, pentru că oamenii lui sunt încă la putere”, a mai spus Cerimagic.

