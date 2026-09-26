„Să investești acum e nebunie curată”. Rusia se confruntă cu cea mai mare scădere a investițiilor din ultimii 11 ani

În pofida cerințelor președintelui rus Vladimir Putin de a lansa de urgență un nou „ciclu de investiții”, economia rusă va încheia anul cu cea mai abruptă scădere a investițiilor din ultimii 11 ani, relatează The Moscow Times.

În acest an, investițiile vor scădea cu 5,4%, reprezentând cea mai mare scădere din 2015 încoace. Ministerul Dezvoltării Economice a inclus acești parametri în prognoza sa macroeconomică actualizată, publicată joi. Documentul arată că așteptările guvernului privind investițiile s-au înrăutățit de fapt: anul trecut, investițiile au scăzut cu 2,3%, în timp ce ministerul estimase inițial o încetinire la 1,5% pentru acest an. Noua estimare este de două ori mai pesimistă decât rezultatele de anul trecut și de aproape patru ori mai rea decât prognoza din luna mai a ministerului.

Ministerul nu se așteaptă la o redresare rapidă a investițiilor: anul viitor, acestea vor crește cu doar 0,2%, accelerând la 2,5% și 3% în perioada 2028–2029. Aceasta înseamnă că, în 2029, investițiile vor reveni doar la nivelul de anul trecut și vor fi cu 2,3% mai mici decât în 2024.

Ministerul Dezvoltării Economice explică scăderea investițiilor prin faptul că acestea au crescut rapid în anii precedenți, înregistrând o creștere de 38% între 2020 și 2024, precum și prin ratele foarte mari ale dobânzilor care, conform noii prognoze a Băncii Centrale, vor scădea mai lent decât se aștepta anterior. „Corecția s-a dovedit a fi mai lungă și mai profundă decât am planificat”, a admis ministrul dezvoltării economice, Maxim Reșetnikov. Un alt factor, potrivit acestuia, este legat de „incertitudinea generală” și „riscurile de infrastructură” din economie.

În primul trimestru din 2026, Rosstat a înregistrat o scădere de 14,6% a investițiilor, un nivel record din 2009 încoace, iar până la sfârșitul primei jumătăți a anului, acestea scăzuseră cu aproape 10%. Motivul principal este că „mediul de afaceri a devenit complet convins de lipsa sa totală de siguranță”, notează economistul Vladislav Inozemțev.

„Adică, o companie poate fi oricând confiscată, naționalizată sau supusă anumitor restricții,” explică el.

Pe parcursul celor patru ani și jumătate de război, autoritățile au confiscat de la proprietari active în valoare totală de 7,6 trilioane de ruble, potrivit estimărilor firmei de avocatură Nektorov, Saveliev & Partners (NSP). Cea mai mare redistribuire a proprietății de la privatizarea din anii 1990 încoace a inclus, printre altele, Aeroportul Domodedovo, compania minieră de aur Yujuralzoloto și holdingul agricol Rusagro. Proprietarul acestuia din urmă, miliardarul Vadim Moșkovici, nu numai că și-a pierdut activele, dar a ajuns și la închisoare.

Autoritățile cresc taxele pentru al treilea an la rând. Mai mult, „nu este deloc clar ce se va întâmpla cu bunăstarea populației sau cu cererea pentru produsele companiilor”, continuă Inozemțev. „Prin urmare, să investești acum în orice extindere a activității antreprenoriale este o nebunie curată”, spune el.

Cele mai mari companii din Rusia își reduc investițiile. În al doilea trimestru, 86% dintre directorii de top chestionați de Uniunea Rusă a Industriasilor și Antreprenorilor au raportat că au fost forced să reducă cheltuielile, în timp ce 19% au raportat restrângerea programelor de investiții.

Două treimi dintre companiile și cetățenii ruși sunt foarte pesimisti cu privire la viitor, crezând că situația se va înrăutăți, spune profesorul Oleg Viughin de la Școala Superioară de Economie (HSE).

„În orice economie, aceasta este o profeție care se autoîmplinește: companiile încetează să mai investească, cetățenii încep să economisească și nu mai cheltuiesc, iar asta înseamnă declin economic,” spune el.

Editor : M.B.