Live TV

„Să le fie rușine celor care l-au construit”. Tusk spune că Germania nu ar trebui să îi pedepsească pe suspecții în cazul Nord Stream

Data actualizării: Data publicării:
Donald Tusk during the National Convention Of The Civic Coalition, Warsaw, Poland - 25 Oct 2025
Premierul polonez Donald Tusk. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Și-au schimbat părerea, dar prea târziu” Sabotajul la Nord Stream Al doilea suspect

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Germania nu ar trebui să îi urmărească penal pe suspecții acuzați de distrugerea conductelor Nord Stream, adăugând că cei care au construit conductele de gaz rusești „ar trebui să le fie rușine, nu celor care le-au scos din funcțiune”, scrie TVPWorld.

Declarațiile sale au venit în urma arestării, miercuri, în Croația, a unui suspect ucrainean în cazul sabotajului Nord Stream din 2022, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania.

Suspectul, identificat de procurorii germani ca fiind Vladimir Juravlev, fusese reținut anterior în Polonia în septembrie 2025, dar un tribunal din Varșovia a refuzat extrădarea acestuia în Germania și a dispus eliberarea sa în luna următoare.

Întrebat joi dacă mai consideră că suspectul nu ar trebui să răspundă penal, Tusk a afirmat că nu și-a schimbat poziția.

„Și-au schimbat părerea, dar prea târziu”

Tusk a declarat reporterilor că Polonia s-a opus de mult timp proiectului Nord Stream 2 și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a împiedica construcția acestuia, avertizând că acesta va adânci dependența Europei de energia rusă.

„Germania avea o opinie diferită la momentul respectiv. Și-au schimbat părerea, dar prea târziu”, a spus el.

Tusk a adăugat: „Dar Germania nu ar trebui, cu siguranță, să îi urmărească penal pe cei care, într-o situație în care țara lor a fost atacată, întreprind o acțiune sau alta.

Nu îmi voi schimba părerea în această privință și cred că cei care au construit această conductă ar trebui să le fie rușine, nu celor care au scos-o din funcțiune.”

Suspectul, care neagă implicarea și susține că se afla în Ucraina în momentul exploziilor, este căutat de procurorii federali germani sub suspiciunea de participare la provocarea unei explozii, sabotaj și distrugerea unor structuri.

Procurorii germani susțin că acesta era un scafandru antrenat și făcea parte dintr-un grup care a plasat explozibili pe conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 în apropierea insulei daneze Bornholm.

Sabotajul la Nord Stream

Germania s-a confruntat ani de zile cu critici din partea Poloniei și a altor țări din Europa Centrală și de Est cu privire la aceste conducte, despre care criticii spuneau că sporesc dependența Europei de energia rusă și îi conferă Moscovei o influență mai mare asupra continentului.

Cele două conducte Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul natural rusesc direct în Germania prin Marea Baltică.

Explozia din septembrie 2022, la șapte luni după ce Rusia a lansat invazia în Ucraina, a avariat trei dintre cele patru conducte care alcătuiesc Nord Stream 1 și 2.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii. Kievul a negat orice implicare a statului, afirmând că propria sa anchetă nu a găsit până în prezent dovezi că autoritățile sau oficialii ucraineni ar fi în spatele exploziilor.

Nord Stream 1 a reprezentat o rută majoră pentru exporturile de gaz rusesc către Europa, în timp ce Nord Stream 2 fusese finalizat, dar nu intrase încă în exploatare comercială.

Procurorii germani au declarat că scopul presupusului atac a fost de a opri definitiv livrările de gaz prin conducte și de a împiedica Rusia să utilizeze veniturile din gazul natural pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Al doilea suspect

Procurorii germani l-au pus sub acuzare și pe fostul ofițer militar ucrainean Serhii K., pe care îl acuză că a condus grupul care a comis atacul.

Acesta a fost arestat în Italia în august 2025 și transferat în Germania în noiembrie. Procurorii l-au acuzat în iulie de orchestrarea exploziilor, acționând, se presupune, în numele unor entități de stat ucrainene.

Serhii K. a negat orice implicare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
1
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
meghan si printul harry
2
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Marian Godină
3
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”...
CHINA GUANGDONG SHENZHEN XU JIAYIN LIFE IN PRISON SENTENCE (CN)
4
Fondatorul Evergrande a fost condamnat la închisoare pe viață. Ascensiunea și căderea lui...
Alexandru Rogobete face declaratii
5
Rogobete, după ce proiectul Legii salarizării a fost respins de Bruxelles: „Surpriză...
Lovitură de teatru: mama lui Hayden Panettiere a pronunțat numele ”vinovatului”, după ce actrița a murit la 36 de ani
Digi Sport
Lovitură de teatru: mama lui Hayden Panettiere a pronunțat numele ”vinovatului”, după ce actrița a murit la 36 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drone Shahed
Drone ruseşti au avariat un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina şi Republica Moldova. Traficul a fost oprit
Russia Ukraine War
Zelenski: Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. Nu sunt cadouri, le cumpărăm
Nato Ramstein Flag 26, Tervo, Finland - 10 Jun 2026
Alertă în Finlanda: autoritățile suspectează că un avion rusesc a încălcat spațiul aerian
arestare pula merz zelenski nord stream (2)
Adevărul incomod din spatele arestărilor în cazul Nord Stream: Ce mize ascunse zdruncină relația Germania–Ucraina
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski spune care este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Ucraina: „Avem la dispoziție patru luni”
Recomandările redacţiei
stalpi dunare
Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național...
children play football in the fountain at Piata Mare Sibiu European capital of culture Romania April 2007
România se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii au însă și...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
În interiorul taberei prizonierilor de război: mărturiile unor...
kozlodui
Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria îşi reduce pentru prima...
Ultimele știri
Nicușor Dan va conduce delegația României la ONU. Ce va transmite președintele în discursul de la New York
Un TIR s-a răsturnat pe DN1, după ce o anvelopă a explodat. Trafic blocat în zonă
Foşti ofiţeri de investigaţii din R. Moldova, găsiţi vinovaţi de interceptări ilegale ale unor activişti, jurnalişti şi politicieni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Fecioară pe 22 august. Schimbări majore pentru două zodii norocoase
Cancan
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Fanatik.ro
Uluitor! De ce i-ar fi mai bine Universității Craiova în Conference League decât în Europa League
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Ce nu s-a văzut la TV după U Craiova – Ararat. Gestul lui Baiaram în fața publicului care l-a huiduit și...
Adevărul
Povestea unui plan diabolic de cucerire a României. Cine ne-a salvat de operațiunea secretă Margarethe II
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Conduși cu 1-0 și cu 2-1, au revenit și sunt la 90 de minute de o calificare nemaivăzută în istoria...
Pro FM
Debbie Rowe în 2026. Cum arată viața fostei soții a lui Michael Jackson, la 26 de ani de la divorțul de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
„Este inuman”. Directoarea de la Colegiul Lazăr din București explică de ce refuză examenul separat de...
Newsweek
Pensie tăiată cu 557 de lei după recalculare! Documentul arată suma primită după 48 de ani de muncă în România
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Șopârla Spider-Man din Africa! Are capul roșu și corpul albastru și pare desprinsă dintr-un film cu supereroi
Film Now
Un star din „Oppenheimer” ia o pauză de la actorie, după ce a recunoscut că e „frustrat”: „Profesia și-a...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei