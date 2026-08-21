„Să le fie rușine celor care l-au construit”. Tusk spune că Germania nu ar trebui să îi pedepsească pe suspecții în cazul Nord Stream

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Germania nu ar trebui să îi urmărească penal pe suspecții acuzați de distrugerea conductelor Nord Stream, adăugând că cei care au construit conductele de gaz rusești „ar trebui să le fie rușine, nu celor care le-au scos din funcțiune”, scrie TVPWorld.

Declarațiile sale au venit în urma arestării, miercuri, în Croația, a unui suspect ucrainean în cazul sabotajului Nord Stream din 2022, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania.

Suspectul, identificat de procurorii germani ca fiind Vladimir Juravlev, fusese reținut anterior în Polonia în septembrie 2025, dar un tribunal din Varșovia a refuzat extrădarea acestuia în Germania și a dispus eliberarea sa în luna următoare.

Întrebat joi dacă mai consideră că suspectul nu ar trebui să răspundă penal, Tusk a afirmat că nu și-a schimbat poziția.

„Și-au schimbat părerea, dar prea târziu”

Tusk a declarat reporterilor că Polonia s-a opus de mult timp proiectului Nord Stream 2 și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a împiedica construcția acestuia, avertizând că acesta va adânci dependența Europei de energia rusă.

„Germania avea o opinie diferită la momentul respectiv. Și-au schimbat părerea, dar prea târziu”, a spus el.

Tusk a adăugat: „Dar Germania nu ar trebui, cu siguranță, să îi urmărească penal pe cei care, într-o situație în care țara lor a fost atacată, întreprind o acțiune sau alta.

Nu îmi voi schimba părerea în această privință și cred că cei care au construit această conductă ar trebui să le fie rușine, nu celor care au scos-o din funcțiune.”

Suspectul, care neagă implicarea și susține că se afla în Ucraina în momentul exploziilor, este căutat de procurorii federali germani sub suspiciunea de participare la provocarea unei explozii, sabotaj și distrugerea unor structuri.

Procurorii germani susțin că acesta era un scafandru antrenat și făcea parte dintr-un grup care a plasat explozibili pe conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 în apropierea insulei daneze Bornholm.

Sabotajul la Nord Stream

Germania s-a confruntat ani de zile cu critici din partea Poloniei și a altor țări din Europa Centrală și de Est cu privire la aceste conducte, despre care criticii spuneau că sporesc dependența Europei de energia rusă și îi conferă Moscovei o influență mai mare asupra continentului.

Cele două conducte Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul natural rusesc direct în Germania prin Marea Baltică.

Explozia din septembrie 2022, la șapte luni după ce Rusia a lansat invazia în Ucraina, a avariat trei dintre cele patru conducte care alcătuiesc Nord Stream 1 și 2.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii. Kievul a negat orice implicare a statului, afirmând că propria sa anchetă nu a găsit până în prezent dovezi că autoritățile sau oficialii ucraineni ar fi în spatele exploziilor.

Nord Stream 1 a reprezentat o rută majoră pentru exporturile de gaz rusesc către Europa, în timp ce Nord Stream 2 fusese finalizat, dar nu intrase încă în exploatare comercială.

Procurorii germani au declarat că scopul presupusului atac a fost de a opri definitiv livrările de gaz prin conducte și de a împiedica Rusia să utilizeze veniturile din gazul natural pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Al doilea suspect

Procurorii germani l-au pus sub acuzare și pe fostul ofițer militar ucrainean Serhii K., pe care îl acuză că a condus grupul care a comis atacul.

Acesta a fost arestat în Italia în august 2025 și transferat în Germania în noiembrie. Procurorii l-au acuzat în iulie de orchestrarea exploziilor, acționând, se presupune, în numele unor entități de stat ucrainene.

Serhii K. a negat orice implicare.

Editor : M.C