Armata rusă ar trebui să înceapă să scufunde nave americane și să lovească Europa cu rachete „Oreșnik”, ca răspuns la capturarea de către armata SUA a petrolierului „Marinera”, sub pavilion rusesc, în Oceanul Atlantic, susțin mai mulți deputați ai Dumei de Stat, relatează Moscow Times.

Acțiunile Statelor Unite împotriva navei „Marinera” reprezintă „piraterie pură” și un atentat la teritoriul Rusiei, a declarat Alexei Juravliov, vicepreședinte al Comisiei de Apărare a Dumei de Stat, pentru publicația Pod’em, potrivit sursei citate.

„Să atacăm cu torpile, să scufundăm câteva nave ale pazei de coastă americane — sunt perfect capabili să-și apere țărmurile la mii de kilometri distanță — dar cred că singura modalitate de a opri SUA, care trăiesc un fel de euforie a impunității după operațiunea specială din Venezuela, este o astfel de palmă peste nas”, a spus Juravliov.

La rândul său, deputatul Andrei Guruliov a afirmat că operațiunea împotriva petrolierului „Marinera” face parte din pregătirile Occidentului pentru un război de amploare. El a susținut că Rusia trebuie să acționeze preventiv, distrugând „logistica inamicului” prin orice mijloace, inclusiv cu rachete „Oreșnik”.

„Ce ne împiedică să lovim?”

„Ce ne împiedică să lovim, de exemplu, Rheinmetall, care produce muniție pentru Ucraina? Nimic nu ne împiedică”, a declarat Guruliov pentru Readovka, conform sursei citate. „Și asta ar însemna sfârșitul muniției. Avem nevoie de voință politică pentru a închide toate canalele”.

Petrolierul „Marinera”, care a plecat din Venezuela și și-a schimbat pavilionul în cel rusesc pe mare, a fost reținut de Garda de Coastă a SUA, cu sprijinul forțelor navale britanice și islandeze, în pofida solicitării Moscovei, transmisă pe canale diplomatice, de a opri urmărirea navei.

Petrolierul, care se îndrepta spre Murmansk, a fost reținut pentru încălcarea sancțiunilor americane, în baza unui mandat emis de o instanță federală din SUA, potrivit Comandamentului European al armatei americane. Conform Reuters, Rusia a trimis un submarin și nave de război pentru a escorta vasul, însă acestea nu au reușit să împiedice capturarea petrolierului, care părăsise Venezuela sub pavilion fals, fiind înregistrat, potrivit informațiilor citate, în Guyana.

Echipajul navei, din care fac parte și cetățeni ruși, va fi adus în fața justiției, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt.

