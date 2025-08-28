Live TV

Saga picturii redescoperite la 80 de ani după ce fusese furată de naziști. Polițiștii au mers să o ridice, dar nu au mai găsit-o

Data publicării:
pictura
Foto: lostart.de

Un tablou furat de naziști, care a fost observat recent într-un anunț imobiliar din Argentina, a dispărut din nou, a declarat un procuror citat de BBC.

„Portretul unei doamne”, de Giuseppe Ghislandi, era expus deasupra unei canapele dintr-o vilă din apropierea orașului Buenos Aires, scoasă la vânzare de fiica unui nazist de rang înalt care a fugit din Germania după cel de-al Doilea Război Mondial.

O percheziție a poliției în această casă, făcută săptămâna aceasta, nu a scos la iveală însă nicio pictură - dar au fost confiscate două arme, a declarat procurorul federal Carlos Martínez pentru presa locală.

Martínez a spus că tratează cazul ca pe o presupusă mușamalizare a contrabandei, a relatat cotidianul argentinian Clarin.

Ziarul a relatat că mobilierul fusese rearanjat, iar tabloul lipsea de pe perete când au percheziționat casa.

Peter Schouten, de la ziarul olandez Algemeen Dagblad, care a relatat pentru prima dată despre reapariția operei de artă dispărute timp de 80 de ani, a declarat că există dovezi „că tabloul a fost îndepărtat la scurt timp după apariția articolelor din presă despre acesta”.

„Acum există un covor mare cu cai și câteva scene de natură atârnate acolo”, spune jurnalistul.

„Portretul unei doamne” se afla în colecția unui comerciant de artă din Amsterdam, Jacques Goudstikker. O mare parte din colecție a fost „cumpărată” forțat de naziști după moartea sa.

Unele dintre lucrări au fost recuperate în Germania după război și expuse la Amsterdam ca parte a colecției naționale olandeze.

Timp de peste 80 de ani, locația tabloului Contesei Colleoni realizat de portretistul italian baroc Giuseppe Ghislandi a rămas necunoscută. Ancheta AD a descoperit documente din timpul războiului care sugerează că pictura se afla în posesia lui Friedrich Kadgien, ofițer SS și consilier financiar al lui Hermann Göring, care a fugit în 1945 înainte de a se muta în Argentina, unde a devenit un om de afaceri de succes.

Kadgien a murit în 1979, dar un dosar american consultat de AD includea fraza: „Se pare că deține active substanțiale, ar putea fi încă de valoare pentru noi”.

Ziarul a adăugat că a făcut mai multe încercări de a vorbi cu cele două fiice ale sale din Buenos Aires de-a lungul anilor, dar fără succes.

Abia atunci când una dintre fiicele lui Kadgien a scos casa la vânzare, au făcut progrese în localizarea operelor dispărute.

O altă operă de artă jefuită - o natură moartă florală a pictorului olandez din secolul al XVII-lea Abraham Mignon - a fost, de asemenea, observată pe rețelele de socializare ale uneia dintre fiicele nazistului, a relatat AD.

Avocații moștenitorilor lui Goudstikker au declarat că vor depune toate eforturile pentru a recupera pictura.

Singura sa moștenitoare în viață, nora Marei von Saher, a declarat că familia ei „își propune să readucă fiecare operă de artă furată din colecția lui Jacques și să restaureze moștenirea sa”.

Potrivit AD, ea a intrat în posesia a 202 piese în 2006.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Digi Sport
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Handcuffs and gavel
Parchetele din țară și-au suspendat activitatea și cer retragerea...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan reacționează în cazul livratorului străin lovit: Sunt...
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul român de Externe condamnă atacul Rusiei asupra Kievului...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministerul Finanțelor a majorat plafonul de scutire de TVA. Nazare...
Ultimele știri
Rusia cheltuiește suma-record de 500 de milioane de dolari pe zi pentru armată, potrivit unui raport
Misterioasa panteră neagră provoacă din nou alertă în Bulgaria: ar fi fost văzută aproape de granița cu România
Poliţist, lovit de un bărbat aflat într-o maşină oprită pentru control. Agresorul a fost reţinut
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
milei
Javier Milei, atacat cu sticle și pietre la primul său test major de popularitate ca președinte al Argentinei
pictura
O pictură valoroasă, furată de naziști acum 80 de ani, a fost redescoperită din întâmplare, datorită unui anunț imobiliar
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Bolsonaro a vrut să ceară azil politic în Argentina, pentru a evita urmărirea penală
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult prea mare”
Protest al familiilor pacienților decedați din cauza fentanilului contaminat.
Pacienți trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii: cel puţin 100 de persoane au murit în spitalele din Argentina
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Controversele uriașe din spatele companiei germane Rheinmetall, cu care România va produce praf de pușcă...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Exclusiv
Adevărul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte...
Playtech
Elena Udrea, departe de Adrian Alexandrov. Unde a apărut fostul ministru, aștepta de ani buni să facă asta
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie