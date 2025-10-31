Live TV

Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume

Sagrada Família: Iconic basilica designed by Antoni Gaudí in Barcelona
Sagrada Familia, proiectată de Antoni Gaudi. Foto: Profimedia

Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central a fost ridicată la locul său.

Capodopera arhitectului Antoni Gaudí se înalţă acum la 162,91 metri deasupra oraşului, a anunţat biserica într-un comunicat, citat de AP și News.ro. Aceasta depăşeşte turla catedralei din Ulm, Germania, care atinge 161,53 metri.

Sagrada Familia nu a revendicat oficial titlul, dar cifrele o demonstrează: acum este cu 1,38 metri (4 ft 6 in) mai înaltă decât biserica din Baden-Württemberg. Şi încă se înalţă.

Turnul central al lui Iisus Hristos, care se ridică deasupra bisericii, va ajunge la 172 de metri când va fi finalizat în lunile următoare.

Joi dimineaţă, o macara a amplasat prima parte a turnului deasupra navei.

Prima piatră a Sagrada Familia a fost pusă în 1882, iar Gaudí nu s-a aşteptat niciodată ca aceasta să fie finalizată în timpul vieţii sale. La moartea sa, doar unul dintre turnuri era terminat.

Lucrările au fost accelerate în ultimele decenii, deoarece bazilica a devenit o atracţie turistică internaţională majoră, oamenii din întreaga lume fiind fascinaţi de estetica unică a lui Gaudí, care combină simbolismul catolic şi formele organice.

Banii proveniţi din taxele de intrare sunt folosiţi pentru finanţarea construcţiei. Anul trecut, 4,9 milioane de persoane au plătit pentru a vizita biserica.

Lucrările la faţadele elaborate ale bisericii şi la decorarea interiorului acesteia vor continua încă câţiva ani. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate complet în aproximativ zece ani, au declarat oficialii bisericii în acest an.

Anul viitor se vor împlini 100 de ani de la moartea lui Gaudí. Biserica intenţionează să organizeze mai multe evenimente pentru a celebra moştenirea sa.

Descarcă aplicația Digi Sport
