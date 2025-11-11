Live TV

Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului Alianța Sarah Wagenknecht (BSW, stânga radicală), renunță la șefia formațiunii politice

Sahra Wagenknecht bei PK zum zukünftigen BSW Personal in Berlin
Sahra Wagenknecht. Foto: Profimedia

Politicianul german Sahra Wagenknecht a anunțat luni că demisionează din funcția de lider al partidului politic care îi poartă numele, Alianța Sahra Wagenknecht (BSW, stânga radicală). Aceasta este o forță politică tânără, fondată la începutul anului 2024, după ce Wagenknecht s-a desprins de partidul de stânga (Die Linke), relatează Tagesschau.

Noua conducere a partidului va fi formată din actuala copreședintă, Amira Mohamed Ali, și din Fabio De Masi, membru al Parlamentului European. Wagenknecht va conduce în schimb o nouă comisie pentru valori fundamentale în cadrul partidului.

Decizia politicienei în vârstă de 56 de ani a venit în contextul eforturilor partidului de a-și schimba imaginea pentru a atrage mai mulți susținători.

„Sunt conștient că am de umplut un gol foarte mare”, a declarat de Masi în cadrul conferinței de presă cu Wagenknecht. Cu toate acestea, el a „acceptat cu mare convingere” cererea lui Wagenknecht de a prelua copreședinția partidului, deoarece simte „că BSW are în continuare nevoie de el”.

Pe lângă remanierea conducerii, partidul ia în considerare și schimbarea numelui, o decizie care va fi luată ulterior, în cadrul unei conferințe a partidului.

BSW a ratat la mustață pragul de 5% necesar pentru a intra în Camera Inferioară a Parlamentului, Bundestagul, în timpul alegerilor de la începutul acestui an. În prezent, partidul solicită renumărarea voturilor.

Faptul că Sahra Wagenknecht a anunțat plecarea de la conducerea partidului a fost ceva la care foarte puțini se așteptau. Dorința ei de a face parte din dezbaterea publică este prea puternică. Dezamăgirea susținătorilor săi ar fi prea mare dacă fondatoarea partidului s-ar fi retras după mai puțin de doi ani. Iar șansele BSW la cele cinci alegeri statale de anul viitor ar fi prea mici, deoarece Wagenknecht rămâne imaginea partidului.

Însă semnele că era pe cale să se schimbe ceva deja apăruseră. Recent, partidul a dat doar răspunsuri criptice la întrebarea dacă Wagenknecht va candida din nou pentru funcția de președinte la conferința federală a partidului din decembrie. În loc de „da” sau „nu”, răspunsul a fost: dna Wagenknecht va continua să joace un rol principal, comentează Tagesschau.

În plus, numele lui Wagenknecht va fi eliminat din denumirea partidului. Această măsură, deși a fost deja anunțată la înființarea partidului în ianuarie 2024, se potrivește bine și cu restructurarea personalului, mai scrie sursa citată.

 

 

 

 

