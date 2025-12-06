Live TV

Video „Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Data publicării:
Drona pe horn
Captură video: ДПСУ | Держприкордонслужба

Grănicerii ucraineni au declarat că au folosit o dronă radiocomandată (FPV) pentru a distruge o bază de lansare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din regiunea Kursk, în vestul Rusiei.

Imaginile publicate de Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei arată o dronă care zboară în jurul unei clădiri înconjurate de moloz, aparent părăsită, căutând modalități de a pătrunde în interior înainte de a intra prin coșul de fum – moment în care videoclipul se întunecă. Cel mai probabil este momentul în care drona detonează explozibilul, scrie TVP World.

Serviciul de poliție de frontieră a declarat că operatorii de drone ucraineni au descoperit „punctul de decolare camuflat” în jurul orașului Kursk și au trimis imediat „un cadou FPV exploziv” pentru a-l distruge.

„Sărbătorile de Anul Nou se apropie, iar ocupanții primesc deja „cadouri” de la Moș Crăciun, care apare în mod tradițional prin coșul de fum”, a adăugat serviciul de frontieră.

Agenția de știri de stat ucraineană Ukrinform a raportat joi că operatorii de drone ucraineni din Detașamentul de Frontieră Cernihiv din nordul țării au distrus, de asemenea, echipamente camuflate rusești, vehicule și o mitralieră de calibru mare.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Digi Sport
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maria zaharova face declaratii
Rusia amenință voluntarii români din grupul de luptă „Getica”, aflați pe front în Ucraina. „Vor fi trași la răspundere”
comisia europeana
Criză înaintea summitului UE: Ungaria blochează „planul B” pentru finanțarea Ucrainei
Benjamin Dousa
Suedia taie ajutoare pentru cinci țări, pentru a ajuta Ucraina. „Banii trebuie să vină de undeva. Este prioritatea noastră”
Mihai Popșoi, Keith Kellogg și Igor Grosu, la întâlnirea din SUA. Foto Facebook Igor Grosu
Șeful Parlamentului din Moldova a pledat pentru integritatea Ucrainei la întâlnirea cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg
nato
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”
Recomandările redacţiei
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a...
masini
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de...
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun...
Ultimele știri
Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie
Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările specialiștilor: „O planificare financiară riguroasă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă