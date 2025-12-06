Grănicerii ucraineni au declarat că au folosit o dronă radiocomandată (FPV) pentru a distruge o bază de lansare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din regiunea Kursk, în vestul Rusiei.

Imaginile publicate de Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei arată o dronă care zboară în jurul unei clădiri înconjurate de moloz, aparent părăsită, căutând modalități de a pătrunde în interior înainte de a intra prin coșul de fum – moment în care videoclipul se întunecă. Cel mai probabil este momentul în care drona detonează explozibilul, scrie TVP World.

Serviciul de poliție de frontieră a declarat că operatorii de drone ucraineni au descoperit „punctul de decolare camuflat” în jurul orașului Kursk și au trimis imediat „un cadou FPV exploziv” pentru a-l distruge.

„Sărbătorile de Anul Nou se apropie, iar ocupanții primesc deja „cadouri” de la Moș Crăciun, care apare în mod tradițional prin coșul de fum”, a adăugat serviciul de frontieră.

Agenția de știri de stat ucraineană Ukrinform a raportat joi că operatorii de drone ucraineni din Detașamentul de Frontieră Cernihiv din nordul țării au distrus, de asemenea, echipamente camuflate rusești, vehicule și o mitralieră de calibru mare.

Editor : Sebastian Eduard