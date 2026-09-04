„Sănătatea mea mintală atârnă de un fir de ață”. Locuitorii Kievului, epuizați de atacurile neîncetate ale Rusiei

După mai bine de o săptămână de atacuri rusești și alerte aeriene aproape permanente, unii locuitori ai Kievului au ajuns în pragul epuizării psihice. Începând din 27 august, sirenele au răsunat zilnic timp de mai multe ore, iar nopțile nedormite și teama unui nou bombardament au exercitat o presiune constantă asupra populației. Experții consultați de Kyiv Independent susțin că efectele psihologice nu sunt doar o consecință a atacurilor, ci fac parte dintr-o strategie deliberată de teroare a Rusiei.

În medie, nouă ore de alertă aeriană pe zi

În fiecare zi de după 27 august, locuitorii capitalei ucrainene s-au confruntat cu ore întregi de sirene, nopți nedormite și așteptarea următorului atac.

„În ultima săptămână, din cauza acestei stări permanente de anxietate, sănătatea mea mintală a ajuns să atârne de un fir de ață”, a declarat Kateryna Soniuk, o locuitoare a Kievului.

Pe 27 august, la Kiev au fost înregistrate 13 alerte aeriene, fiind depășit recordul precedent, stabilit în primele zile ale invaziei ruse la scară largă, în martie 2022.

Până pe 3 septembrie, sirenele au mai răsunat de 70 de ori, iar orașul s-a aflat sub alertă aeriană, în medie, nouă ore pe zi.

Între începutul acestei noi campanii de atacuri aeriene asupra Kievului și noaptea de 3 spre 4 septembrie, 53 de persoane au fost ucise, iar alte 98 au fost rănite în capitală și în regiunea din jurul acesteia. Oamenii se confruntă cu impactul psihologic al bombardamentelor.

Experții: Presiunea psihologică face parte din strategia Rusiei

Specialiștii consultați de Kyiv Independent afirmă că presiunea exercitată asupra populației nu reprezintă doar un efect secundar al atacurilor, ci o componentă intenționată a strategiei Rusiei.

„În calitate de psiholog medical și specialist în sănătate publică, consider că este vorba despre teroare și despre exercitarea deliberată a unei presiuni psihologice asupra populației civile”, a declarat Olena Yelizarova, cercetătoare la Institutul de Sănătate Publică Marzieiev al Academiei Naționale de Științe Medicale din Ucraina.

„Sunt convinsă că cei care atacă Kievul înțeleg foarte bine acest lucru”, a adăugat ea.

Yelizarova a explicat că, deși ucrainenii s-au obișnuit cu alertele aeriene, sunetul lor continuă să producă efecte nocive. Sirena puternică, menită să avertizeze asupra unui pericol iminent, poate deveni ea însăși o sursă de stres.

Pe lângă alerte, oamenii sunt expuși „exploziilor, somnului întrerupt, așteptării următorului atac și imposibilității de a-și planifica viața în mod normal”, a mai spus experta.

„Distrugerea, folosită pentru demoralizarea populației”

Tactica nu este una nouă în istoria conflictelor, a explicat psihiatrul Anna Vashchuk.

„De-a lungul istoriei, în timpul războaielor, distrugerea infrastructurii critice, a locuințelor, a unităților medicale, a rezervelor de alimente sau a altor resurse a fost folosită nu doar pentru a slăbi fizic tabăra adversă, ci și pentru a demoraliza populația și pentru a crea impresia că nu mai există niciun loc sigur”, a declarat aceasta.

După o săptămână de alerte aproape neîntrerupte, atacurile rusești își pun tot mai puternic amprenta asupra ucrainenilor.

Kateryna Soniuk descrie zilele prin care a trecut drept o „experiență în afara propriului corp”. Locuitorii Kievului nu știu cât timp vor mai fi nevoiți să suporte alertele aeriene și amenințarea permanentă a unui nou atac.

„Acțiunile Rusiei nu au nicio altă logică în afară de dorința de a provoca distrugere și suferință. Dar nu trebuie să îi lăsăm să reușească. Binele trebuie să învingă, chiar dacă răul are mai multe arme”, a declarat Ivanchenko, citată de Kyiv Independent.

Editor : Ș.A.