Sanchez critică din nou războiul lui Trump în Iran: „Nu e corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi să înghiţim cenuşa"

Premierul spaniol Pedro Sanchez. Foto: Profimedia Images
„Netanyahu vrea să distrugă Libanul”

Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat acţiunea militară în curs a Statelor Unite şi a Israelului împotriva Iranului în timpul unui discurs susţinut miercuri în faţa Congresului spaniol, în care a descris atacurile ca parte a unui „război nedrept şi ilegal”, ce consolidează acţiunile lui Vladimir Putin în Ucraina, relatează CNN şi Reuters.

De multă vreme un oponent vocal al războiului, Sanchez a spus că SUA şi Israelul au „subminat dreptul internaţional, au destabilizat Orientul Mijlociu şi au reaprins conflictele din Irak şi Liban”.

Liderul spaniol a susţinut, de asemenea, că SUA şi Israelul „au adus insecuritate în ţările din Golf”, care, potrivit lui, au devenit rapid vulnerabile din cauza deciziilor luate de preşedintele american Donald Trump şi de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Sanchez a acuzat, de asemenea, SUA şi Israelul că au consolidat poziţia preşedintelui rus Vladimir Putin în invazia sa pe scară largă a Ucrainei, explicând că Rusia beneficiază financiar „datorită creşterii preţurilor la combustibil şi ridicării sancţiunilor, provocate tot de administraţia americană”, relatează News.ro. 

Spania a rămas fermă în opoziţia sa faţă de SUA şi Israel pe tot parcursul conflictului, refuzând americanilor accesul la baza navală Rota şi la baza aeriană Moron, ambele situate în Andaluzia, ceea ce l-a determinat pe Trump să declare că Spania „nu are o conducere grozavă” şi să ceară ca SUA „să întrerupă toate relaţiile comerciale cu Spania”.

Dar criticile lui Trump nu au reuşit să-l descurajeze pe Sanchez de la principiile sale.

„A fi aliat sau prieten înseamnă loialitate faţă de principiile pe care le împărtăşim. Înseamnă să ai curajul să rămâi ferm pe poziţie atunci când calea este greşită”, a declarat el în faţa parlamentarilor.

El a mai spus că este nedrept ca cetăţenii din întreaga lume să suporte costul acţiunilor „ilegale” ale SUA şi Israelului în Iran, avertizând că războiul provoacă daune economice globale grave, firmele spaniole pierzând numai ele singure 100 de miliarde de euro în mai puţin de o lună.

„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu loveşte portofelele familiilor noastre”, le-a spus el parlamentarilor, expunând motivele opoziţiei ferme a guvernului său faţă de război, o poziţie care a fost preluată între timp şi de alţi lideri europeni.

Cifra de 100 de miliarde de euro se referă la scăderea capitalizării de piaţă agregate a indicelui IBEX al acţiunilor de prim rang din Spania de la izbucnirea conflictului, pe 28 februarie.

Parlamentul de la Madrid urmează să voteze joi măsurile propuse săptămâna trecută de cabinet pentru a ajuta cetăţenii să facă faţă consecinţelor economice, inclusiv reducerea taxelor pe combustibil şi energie electrică şi acordarea de subvenţii pentru combustibil celor mai expuse sectoare la creşterile preţurilor la energie.

„Netanyahu vrea să distrugă Libanul”

Sanchez, unul dintre cei mai vocali susţinători ai palestinienilor dintre liderii occidentali, a avertizat, de asemenea, că Israelul încearcă să provoace Libanului acelaşi nivel de devastare pe care l-a adus în Fâşia Gaza.

„Un prim-ministru israelian (Benjamin) Netanyahu încurajat îşi propune să provoace Libanului aceeaşi distrugere şi suferinţă care au fost comise în Gaza”, a spus el, vorbind la o zi după ce miniştrii israelieni şi-au anunţat intenţia de a ocupa teritoriul sudic al Libanului.

„Nu este corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi, restul, să trebuiască să înghiţim cenuşa”, a adăugat el.

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
2
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
oameni in ploaie mergând pe strada
3
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Razboi SUA IRan drapel
5
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului...
S-a terminat! Cele două variante luate în calcul ”în culise” în cazul Iranului
Digi Sport
S-a terminat! Cele două variante luate în calcul ”în culise” în cazul Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
xi jinping donald trump
Trump își reprogramează vizita în China din cauza războiului cu Iran. Când va avea loc întâlnirea cu Xi Jinping
profimedia-1085371538
Iranul amenință că deschide „un nou front” dacă SUA trimit trupe terestre. Ținta vizată, una dintre „cele mai strategice din lume”
uss abraham lincoln
Marina iraniană anunță că a lansat rachete asupra portavionului american Abraham Lincoln
jihadist mascat cu steagul ISIS in deseert
Trei presupuşi membri ai Statului Islamic au fost arestaţi într-o acțiune comună între Maroc și Spania
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
„Știm unde ne aflăm”. Kremlinul spune că a fost informat despre rezultatul negocierilor SUA - Ucraina din Florida
Recomandările redacţiei
Donald Trump dublu
„Sunt mândru de refuzul nostru”. Aliații SUA, complet debusolați de...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde...
melania trump alaturi de un robot umanoid
Partenera lui Nicușor Dan, martoră la o premieră în SUA: Melania...
raisa enachi
Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o...
Ultimele știri
Unul din șoferii implicați în accidentul din Neamț își sărbătorea azi ziua de naștere, cel de-al doilea – mâine. Ambii au murit
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul Prahova şi una din Dâmboviţa
Cseke Attila: UDMR nu vrea să iasă de la guvernare. Această perioadă nu se tratează cu certuri, ci cu coeziune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu fosta rivală a Simonei Halep. De 7 luni e ”dată dispărută”
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Șumudică, reacție șoc: “N-avem nicio șansă cu Turcia! Am stat în carantină Covid cu turcul de la Roma! Făcea...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”