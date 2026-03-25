Sanchez critică din nou războiul lui Trump în Iran: „Nu e corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi să înghiţim cenuşa”

Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat acţiunea militară în curs a Statelor Unite şi a Israelului împotriva Iranului în timpul unui discurs susţinut miercuri în faţa Congresului spaniol, în care a descris atacurile ca parte a unui „război nedrept şi ilegal”, ce consolidează acţiunile lui Vladimir Putin în Ucraina, relatează CNN şi Reuters.

De multă vreme un oponent vocal al războiului, Sanchez a spus că SUA şi Israelul au „subminat dreptul internaţional, au destabilizat Orientul Mijlociu şi au reaprins conflictele din Irak şi Liban”.

Liderul spaniol a susţinut, de asemenea, că SUA şi Israelul „au adus insecuritate în ţările din Golf”, care, potrivit lui, au devenit rapid vulnerabile din cauza deciziilor luate de preşedintele american Donald Trump şi de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Sanchez a acuzat, de asemenea, SUA şi Israelul că au consolidat poziţia preşedintelui rus Vladimir Putin în invazia sa pe scară largă a Ucrainei, explicând că Rusia beneficiază financiar „datorită creşterii preţurilor la combustibil şi ridicării sancţiunilor, provocate tot de administraţia americană”, relatează News.ro.

Spania a rămas fermă în opoziţia sa faţă de SUA şi Israel pe tot parcursul conflictului, refuzând americanilor accesul la baza navală Rota şi la baza aeriană Moron, ambele situate în Andaluzia, ceea ce l-a determinat pe Trump să declare că Spania „nu are o conducere grozavă” şi să ceară ca SUA „să întrerupă toate relaţiile comerciale cu Spania”.

Dar criticile lui Trump nu au reuşit să-l descurajeze pe Sanchez de la principiile sale.

„A fi aliat sau prieten înseamnă loialitate faţă de principiile pe care le împărtăşim. Înseamnă să ai curajul să rămâi ferm pe poziţie atunci când calea este greşită”, a declarat el în faţa parlamentarilor.

El a mai spus că este nedrept ca cetăţenii din întreaga lume să suporte costul acţiunilor „ilegale” ale SUA şi Israelului în Iran, avertizând că războiul provoacă daune economice globale grave, firmele spaniole pierzând numai ele singure 100 de miliarde de euro în mai puţin de o lună.

„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu loveşte portofelele familiilor noastre”, le-a spus el parlamentarilor, expunând motivele opoziţiei ferme a guvernului său faţă de război, o poziţie care a fost preluată între timp şi de alţi lideri europeni.

Cifra de 100 de miliarde de euro se referă la scăderea capitalizării de piaţă agregate a indicelui IBEX al acţiunilor de prim rang din Spania de la izbucnirea conflictului, pe 28 februarie.

Parlamentul de la Madrid urmează să voteze joi măsurile propuse săptămâna trecută de cabinet pentru a ajuta cetăţenii să facă faţă consecinţelor economice, inclusiv reducerea taxelor pe combustibil şi energie electrică şi acordarea de subvenţii pentru combustibil celor mai expuse sectoare la creşterile preţurilor la energie.

„Netanyahu vrea să distrugă Libanul”

Sanchez, unul dintre cei mai vocali susţinători ai palestinienilor dintre liderii occidentali, a avertizat, de asemenea, că Israelul încearcă să provoace Libanului acelaşi nivel de devastare pe care l-a adus în Fâşia Gaza.

„Un prim-ministru israelian (Benjamin) Netanyahu încurajat îşi propune să provoace Libanului aceeaşi distrugere şi suferinţă care au fost comise în Gaza”, a spus el, vorbind la o zi după ce miniştrii israelieni şi-au anunţat intenţia de a ocupa teritoriul sudic al Libanului.

„Nu este corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi, restul, să trebuiască să înghiţim cenuşa”, a adăugat el.

Editor : C.L.B.