Analiză Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie printre ucraineni

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Shutterstock
Un sondaj în rândul ucrainenilor a încercat să răspundă la întrebarea: ce lideri politici v-ați dori după încheierea războiului?

Conform sondajului, circa 45% dintre ucraineni nu ar dori să-l vadă pe actualul președinte, Volodimir Zelenski, sau pe predecesorul său, figura opoziției Petro Poroșenko, în politică după încheierea războiului.

În sondajul realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 19 septembrie-5 octombrie, alți 46% au o abordare „polarizată”: pot să-l vadă pe unul dintre ei în politică, dar nu doresc ca celălalt să rămână în politică. Sunt mai mulți cei care ar dori ca Zelenski să rămână: 32% consideră că Volodimir Zelenski ar trebui să rămână în politică, dar nu și Petro Poroșenko, iar 14% ar dori să fie invers.

Doar 9% au răspuns că ar dori ca atât Volodimir Zelenski, cât și Petro Poroșenko să rămână în politică.”

Sociologii au adăugat, de asemenea, că 32% dintre respondenți ar dori ca Zelenski sau Poroșenko sau amândoi să fie urmăriți penal.

KIIS a remarcat că, deși 32% este o cifră relativ mare, aceasta înseamnă totodată că 68% dintre respondenți nu ar dori urmărirea penală a lui Zelenski sau Poroșenko.

Comentând rezultatele sondajului, directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskîi, a spus că ucrainenii se așteaptă să vadă o nouă figură în funcția de președinte după război.

Cu toate acestea, Hrushetskîi consideră că dorința de a avea un nou președinte (sau oameni noi în alte funcții de stat de rang înalt) nu implică neapărat dorința ca actuala opoziție parlamentară să ajungă la putere.

Mulți ucraineni ar dori ca Zelenski (care reprezintă actualul guvern) și Poroșenko (care reprezintă opoziția) să facă loc noilor lideri.

„Un alt aspect important pe care am dori să-l subliniem este faptul că ucrainenii au o opinie destul de moderată cu privire la plecarea din politică a personalităților proeminente.

În cea mai mare parte, este vorba despre a le oferi posibilitatea de a părăsi pur și simplu politica și de a se concentra pe activități caritabile, internaționale sau familiale. Relativ puțini ucraineni cer „sânge”, adică pedepse publice severe.

Această abordare (simpla retragere din politică fără amenințarea urmăririi penale) este una foarte civilizată și ar trebui încurajată dacă ne străduim să construim o Ucraină europeană democratică.”

Sondajul a fost realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev între 19 septembrie și 5 octombrie 2025.

