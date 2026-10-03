„A fost șantaj”. Europa, furioasă după presiunile SUA pentru eliberarea rezervelor de motorină: E o problemă de securitate

Presiunile exercitate de Casa Albă au determinat țările din G7 să anunțe că vor elibera 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele lor strategice, notează POLITICO.

Campania de presiune pe toate fronturile a administrației Trump asupra Europei, prin care se cerea eliberarea rezervelor de motorină sub amenințarea unei interdicții de export din partea SUA în pragul iernii, a divizat și a înfuriat liderii europeni, a pus companiile petroliere într-o situație delicată și a stârnit acuzații private de „șantaj”. De asemenea, se pare că a dat roade.

Înalți oficiali ai Casei Albe au condus o campanie de presiune asupra guvernelor europene pentru a deschide robinetul rezervelor lor strategice, potrivit a 10 directori din industria petrolieră și oficiali guvernamentali europeni cărora li s-a acordat anonimatul pentru a descrie negocierile. Tactica lor a dus, în cele din urmă, la anunțul țărilor G7 că vor elibera 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele lor strategice în următoarele patru luni.

Prețurile motorinei au atins niveluri record din cauza războiului pe care administrația Trump l-a declanșat împotriva Iranului la începutul acestui an și a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ambele evenimente provocând pagube masive rafinăriilor de combustibil din Orientul Mijlociu și Europa.

Un diplomat european acuză SUA de „șantaj”

Un diplomat european a caracterizat în mod explicit cererile Casei Albe privind eliberarea unor cantități de petrol în schimbul renunțării la amenințarea cu o interdicție a exporturilor din SUA drept „șantaj”, a declarat pentru POLITICO un oficial informat cu privire la o convorbire telefonică dintre reprezentanții UE din domeniul energiei, care a avut loc vineri dimineața.

„Statele membre ale UE au perceput solicitarea SUA ca pe un șantaj și o consideră o problemă de securitate mai amplă”, a afirmat oficialul.

În cadrul acelei reuniuni, oficialii s-au gândit cum să-l mulțumească pe președintele Donald Trump fără a da impresia că cedează în fața amenințărilor sale, iar alții s-au întrebat dacă se poate conta pe președinte că nu va interzice exporturile de motorină, chiar dacă ar fi de acord cu cererile sale.

Într-adevăr, diplomații europeni erau, în privat, furioși din cauza cererii Casei Albe. Unele capitale europene — inclusiv Berlinul — s-au opus intern acestei cereri în cadrul unor discuții de urgență, afirmând că ultimatumul administrației Trump era o manevră menită să calmeze electoratul american nemulțumit de prețurile ridicate la energie, în perspectiva viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului. Trump a declarat în repetate rânduri că ia în considerare o interdicție a exporturilor pentru a reduce prețurile motorinei în Statele Unite.

Acest acord a stârnit, de asemenea, nemulțumirea a cel puțin unui comerciant european de motorină.

„Așadar, acum fac presiuni asupra [UE] să le acorde ajutor financiar”, a spus sursa, „și amenință cu interdicția de export impusă de SUA pentru a-i forța să facă acest lucru. Ei bine, asta se numește șantaj.”

Citește și: SUA presează Franța și Germania să scoată motorină din rezerve și amenință cu blocarea exporturilor americane

Casa Albă: Europa poate ajuta economia mondială

Casa Albă vede lucrurile altfel, a declarat vineri Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe.

„Europenii dispun de o rezervă strategică diferită de cea a SUA”, a declarat Hassett pentru POLITICO. „Ei dețin o cantitate uriașă, uriașă de produse rafinate, în special motorină, și, prin urmare, considerăm că au, probabil, posibilitatea de a ajuta economia mondială în acest moment.”

Abordarea generală a SUA a fost „dezorganizată”, a afirmat un oficial european din domeniul energiei.

În loc să-și impună cererile prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie — forul tradițional pentru eliberări coordonate — oficialii americani au abordat țările în mod bilateral, prin telefon sau personal, prezentând idei și propuneri care se schimbau de la o zi la alta. O solicitare transmisă miercuri la Berlin de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cerea eliberarea a 120 de milioane de barili, a declarat un oficial european. Spre seară, a doua zi, oficialii americani l-au contactat direct pe președintele francez Emmanuel Macron pentru a solicita eliberarea a 100 de milioane de barili, potrivit unui alt oficial.

În plus, Wright a contactat un alt înalt oficial european din domeniul energiei pentru a aborda subiectul în mod informal în timpul unei vizite la New York cu ocazia reuniunii Adunării Generale a ONU de săptămâna trecută, a declarat respectivul oficial pentru POLITICO.

„Este o cerere tipică din partea SUA — nu se respectă canalele oficiale obișnuite”, s-a plâns un alt oficial.

Liderii europeni au acceptat eliberarea rezervelor

În cele din urmă, în ciuda hotărârii interne luate joi de principalele țări ale UE de a da un răspuns ferm și de a „ridica” problema la nivelul AIE, liderii europeni au cedat doar o zi mai târziu. Decizia a fost una defensivă, potrivit unui înalt oficial guvernamental dintr-o țară din G7, care a recunoscut că acordul l-a ajutat pe Trump în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, dar a protejat totodată aliații din G7 de amenințarea cu interdicția de export.

Un înalt oficial american, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece nu era autorizat să vorbească public, a afirmat că oficialii europeni trebuie să acționeze imediat, deoarece „aceste barili trebuie să fie transportate rapid” și că ar putea fi necesare și alte măsuri.

„Vom monitoriza îndeaproape punerea în aplicare și condițiile pieței”, a spus oficialul. „Dacă vor fi necesare eliberări suplimentare de motorină, Statele Unite se așteaptă ca partenerii noștri să fie pregătiți să acționeze.”

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a afirmat că aceste măsuri vor aduce ușurarea necesară în fața prețurilor ridicate.

„Președintele Trump negociază întotdeauna acorduri care servesc intereselor poporului american. Acest lucru va crește oferta pe piață și va reduce prețurile la motorină”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, unii diplomați ai UE, informați cu privire la discuțiile de urgență de vineri, au afirmat că decizia de a pune la dispoziție noi barili nu a reprezentat o victorie reală pentru SUA. Dimpotrivă, au spus ei, a fost o reafirmare a unui angajament anterior, din luna martie, de a pune la dispoziție 400 de milioane de barili — dintre care majoritatea nu au ajuns niciodată pe piețele din Europa, deoarece nu au putut concura cu țițeiul american, mai ieftin. Doi înalți oficiali au fost de acord că angajamentul de vineri a fost „fals”.

Această analiză pare să fie în contradicție cu afirmațiile SUA potrivit cărora țările europene — în special Germania și Franța — și-au neglijat obligațiile, eliberând doar o fracțiune din rezervele lor totale, care, conform legislației UE, trebuie să acopere fie importurile nete pe o perioadă de 90 de zile, fie consumul pe o perioadă de 61 de zile.

Citește și: Maros Sefcovic: UE vrea o abordare coordonată cu SUA în privinţa reducerii preţului motorinei

Întrebări privind cantitatea reală de motorină

Analiștii de la ClearView Energy Partners au subliniat vineri, într-o notă, formularea „ambiguă” din declarația G7, care părea să facă referire la eliberarea din martie.

„Expresia «angajamente care au fost deja îndeplinite» ar putea sugera că o parte din cele 100 [de milioane de barili] anunțate ar putea reflecta volume din acțiunea colectivă care urmează să fie livrate”, a afirmat ClearView.

De asemenea, nu este clar ce proporție din eliberare va proveni de la G7, de la Europa în ansamblu sau de la alți parteneri ai AIE, sau cât motorină „alocată în avans” va fi eliberată inițial, a precizat ClearView.

Macron a respins ideea că Casa Albă i-ar fi amenințat pe liderii G7 pentru a-i determina să-și folosească rezervele.

„Tonul discuției noastre nu a fost unul amenințător; a fost unul constructiv”, a declarat Macron. „Ne-am angajat cu toții să punem la dispoziție aceste rezerve strategice în proporțiile pe care le-am menționat. Fără interdicție de export. … Președintele Trump a fost foarte clar în această privință.”

Wright s-a pronunțat public împotriva unei interdicții de export, afirmând că aceasta ar duce, în cele din urmă, la creșterea prețurilor la combustibil. Bessent — căruia Trump i-a cerut luna trecută să conducă un studiu privind impactul unei interdicții de export asupra economiei — consideră, de asemenea, că ar fi o idee proastă să se oprească livrările de motorină din SUA, deși ar pune totuși în aplicare decizia lui Trump în această privință, au declarat mai multe persoane din industria petrolieră americană.

Citește și: Europa intră în iarnă cu prețuri uriașe la energie și rezerve de gaze sub nivelul obișnuit. Miniștrii, în căutarea soluțiilor

Presiuni asupra companiilor petroliere

Wright și Bessent s-au întâlnit, de asemenea, cu directori ai companiilor petroliere săptămâna trecută, au declarat un director din industrie și un oficial european familiarizați cu aceste întâlniri. Secretarii de stat i-au presat pe directori să ia legătura cu omologii lor europeni și să îi sfătuiască să elibereze motorină din stocurile lor pentru a forța scăderea prețurilor.

„Încearcă să-și folosească contactele cu directorii executivi din industrie pentru a exercita presiune asupra UE”, a spus directorul din industrie cu puțin timp înainte ca G7 să anunțe că își va folosi rezervele. Mesajul administrației, a spus persoana respectivă, a fost: „Ar fi bine să faceți presiuni asupra prietenilor voștri din UE, altfel vă vom face viața un coșmar cu interdicția asta.”

Industria petrolieră a încercat să convingă Casa Albă că o interdicție asupra exporturilor de motorină ar putea duce la scăderea prețurilor la pompă, dar ar avea rapid efecte negative, forțând rafinăriile să-și reducă activitatea după ce și-ar pierde principalele piețe de export. De asemenea, aceasta ar provoca grave consecințe economice în Europa și America Latină, ambele fiind clienți ai benzinei și motorinei din SUA.

Editor : Ana Petrescu