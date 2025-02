Santorini, zguduită de aproape 8.900 de cutremure, însă experții în dezastre naturale văd semne de optimism

Activitatea seismică continuă neîntrerupt în Ciclade, între Santorini și Amorgos, unde au fost înregistrate peste 8.900 de seisme, cel mai mare de 4,1 grade Richter, fiind 40 de cutremure de la miezul nopții până la ora 6 dimineața, scrie publicația elenă To Vima.

Într-o perioadă de jumătate de oră, de la 4:30 la 5:00, au fost înregistrate opt cutremure cu magnitudini între 3 și 3,8 grade, dintre care două au fost de 3,8. Cel mai mare seism a fost de 4,1 grade Richter și a avut loc la ora 3:35, la 26 de kilometri nord-vest de Anafi, conform Institutului de Geodinamică.

Experții încearcă să determine dacă fenomenul se va diminua odată cu toate aceste vibrații seismice din ultimele zile sau dacă suntem încă într-o activitate pre-seismică cu tot ce implică acest lucru.

Cutremurele continue i-au făcut pe mulți locuitori din Santorini să părăsească insula. Cei care s-au mutat la Atena beneficiază de cazare temporară. Familiile au fost găzduite ,încă de sâmbătă dimineața, în taberele municipalității Atena din Agios Andreas.

„Posibilitatea unui cutremur mai mare nu a fost încă exclusă”, spun experții

„În ultimele două zile, rata pare să fi scăzut. Este însă prea devreme pentru a lua acest lucru în considerare deoarece trebuie să se consolideze. Deoarece aceste secvențe prezintă diverse schimbări, suntem foarte conservatori în a lua în considerare toate aceste date. Posibilitatea unui cutremur mai mare nu a fost încă exclusă. Fiecare evaluare se face cu datele momentului, vedem o secvență care merge mai bine. Suntem precaut optimiști. Dacă situația continuă așa, s-ar putea să vedem o dezescaladare a fenomenului”, a explicat directorul Institutului de Geodinamică al Observatorului din Atena, Vasilis Karastathis, vorbind pentru MEGA.

„Magnitudinile au fost puțin mai mici în ultimele două zile, dar din nou astăzi am avut două cutremure puternice și acest lucru arată că secvența are aceleași caracteristici. Rămâne o secvență care are mai multe cutremure intermediare. Locuitorii înțeleg că nu ar trebui să ne așteptăm la evoluții dramatice zi de zi”, a declarat seismologul Costas Papazachos.

„Pe măsură ce scad cutremurile, activitatea vulcanului scade”, crede un geolog

Scenariul grupării rămâne pe masă, dar oamenii de știință cred că vor avea date mai fiabile în zilele următoare.

„Observ că rata seismicității este stabilă cu tendințe de scădere. Consider că aceasta este o evoluție bună și astăzi am avut un cutremur de 4,9 care înseamnă că nu am intrat în etapa de dezescaladare, suntem încă în grupare”, a declarat Dr. Athanasios Ganas, director de cercetare al Institutului de Geodinamică al Observatorului Național din Atena.

„Dacă cutremurele continuă, atunci vulcanul este în pericol de erupție. Pe măsură ce cutremurele scad, înseamnă că activitatea vulcanului scade”, a declarat Avraam Zelelides, profesor al Departamentului de Geologie de la Universitatea din Patras.

Școlile rămân închise încă o săptămână

Protecţia Civilă elenă a decis, sâmbătă, că şcolile din Santorini şi de pe insulele din apropiere - Ios, Amorgos şi Anafi - vor rămâne închise până pe 14 februarie din cauza activităţii seismice intense care are loc în zonă de câteva zile.

Conform comitetului ştiinţific reunit sâmbătă, peste 800 de cutremure cu o magnitudine mai mare de 3 au fost înregistrate de la 1 februarie între Santorini şi insula vecină Amorgos.

Decizia a fost luată în coordonare cu autorităţile locale şi cercetătorii care studiază fenomenul fără precedent, ce nu s-a soldat până acum cu victime sau pagube materiale. După o noapte mai liniştită, sâmbătă dimineaţă s-au produs şapte cutremure cu magnitudini cuprinse între 4 şi 4,9 grade în interval de o oră.

„Suntem într-o zonă specială cu falii și vulcani”, atenționează specialiștii

Ca o cunoaștere științifică mai generală, unul dintre specialiștii în dezastre naturale, doamna Nomikou a subliniat: „Sub vulcani există o cameră magmatică unde se află materialul incandescent numit magmă. Magma se ridică la suprafață și când este la suprafață se numește lavă. Deci lava nu se ridică. Acestea sunt procese care au loc pe Pământ pentru că planeta noastră este un organism viu. Suntem într-o zonă specială unde coexistă falii și vulcani. Trebuie să înțelegem această coexistență”.

„Va mai fi o scufundare la vulcanul subacvatic Columbo cu un vehicul autonom special care va coborî la 500 de metri, va lua o probă de gaze, va vedea turbiditatea apei, va compara rezultatele și va vedea ce date vor apărea. Ce se întâmplă în Santorini se întâmplă doar în Santorini” a remarcat.

Noi seismografe portabile aduse în Santorini Caldera

În același timp, oamenii de știință au instalat duminică o nouă stație seismologică în partea de sud a Thirasiei, în timp ce o echipă de oameni de știință va începe, luni, o operațiune în zona maritimă Santorini Caldera pentru a recupera seismografele care au înregistrat date și ca să instaleze două noi seismografe subacvatice.

În total, optseismografe vor fi instalate în Anhidros în viitorul apropiat.

