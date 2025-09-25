Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi

Avioane americane de luptă, printre care patru F-16, au fost mobilizate în urma apropierii unor avioane rusești de Alaska, potrivit NORAD, citat de TVPWorld.

Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a mobilizat miercuri avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane militare rusești în largul Alaskăi, au anunțat joi organizațiile de apărare ale Statelor Unite și Canadei într-un comunicat.

NORAD a detectat și urmărit două avioane rusești Tu-95 și două Su-35 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, se arată în comunicat. NORAD a declarat că a răspuns mobilizând un avion E-3, patru avioane F-16 și patru avioane cisternă KC-135.

Avioanele rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au intrat în spațiul aerian suveran al SUA sau al Canadei, a declarat NORAD.

Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska este o zonă a spațiului aerian internațional care necesită identificarea imediată a tuturor aeronavelor din motive de securitate națională, a declarat NORAD.

Incidentul survine într-un moment de tensiuni crescute între Rusia și NATO.

La începutul acestei luni, Polonia a declarat că aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele și Alianța să întărească apărarea Flancului Estic al Europei.

Acest incident a fost urmat de incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc pe 12 septembrie timp de circa 50 de minute și de încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 timp de 12 minute, înainte de a fi escortate în afara spațiului aerian de avioane de vânătoare NATO.

