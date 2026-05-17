DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, s-a întors în Bulgaria duminică seara, iar fanii i-au organizat un adevărat festival pe Aeroportul Vasil Levski din Sofia.

Ea i-a îndemnat pe tineri să creadă în ei înșiși. „Visați cu îndrăzneală, munciți din greu și munca voastră va da roade”, a spus ea, subliniind că perseverența și sprijinul colectiv pentru arte sunt esențiale pentru dezvoltarea creativă a Bulgariei, relatează Novinite.

Sosirea s-a transformat într-un eveniment public de amploare. Sute de fani au așteptat-o cu steaguri, flori, baloane și confetti.

DARA le-a mulțumit susținătorilor pentru „realizarea națională comună”.

„Am făcut ceva foarte important pentru muzica bulgară și sper că aceasta este o lecție că trebuie să-i sprijinim mai mult pe toți interpreții și artiștii”, a spus ea, adăugând că Bulgaria are mulți creatori talentați care au nevoie de un sprijin public mai puternic pentru a reuși la nivel internațional.





