Sărbătoarea dedicată celor 250 de ani ai Statelor Unite se transformă într-un fiasco: chiar și Milli Vanilli își anulează participarea

Au mai rămas doar trei artiști din cei nouă anunțați inițial pentru festivitățile prevăzute cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite la Washington. Milli Vanilli, pe numele său civil Fab Morvan, a refuzat și el în cele din urmă invitația, scrie 7sur7.be, care preia informații AFP și Variety.

Într-o țară care continuă să producă unele dintre cele mai mari vedete internaționale, programul pentru celebrările celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite, alcătuit din artiști care, în marea majoritate, au cunoscut momentul de glorie în anii '80 și '90, a stârnit o avalanșă de sarcasme pe rețelele sociale și în presă.

Aceasta includea inițial cântăreața de muzică country Martina McBride, puțin cunoscută în Europa, The Commodores (fosta trupă a lui Lionel Richie), C+C Music Factory, Young MC, Morris Day (din trupa The Time, apropiată de Prince), Bret Michaels (din trupa Poison), rapperul anilor 2000 Flo Rida, dar și Vanilla Ice și, last but not least, fostul duo – de playback - Milli Vanilli, reprezentat astăzi de Fab Morvan, Rob Pilatus decedând în urma unei supradoze în 1998. Nouă artiști, așadar, care, să recunoaștem, nu mai umplu stadioanele în 2026.

La sfârșitul săptămânii trecute, organizatorii s-au confruntat cu un serios revers: retragerea a cinci artiști, care au invocat tensiuni politice. „Din păcate, ceea ce ni s-a prezentat ca o sărbătoare a țării noastre s-a transformat în ceva mult mai controversat decât la ceea ce acceptasem să particip”, a declarat astfel Bret Michaels, solistul trupei Poison. Ceilalți artiști care și-au anulat participarea sunt Martina McBride, Young MC, The Commodores, Morris Day negând categoric că ar fi fost pe afiș.

Trebuie spus că Donald Trump a încercat în mod clar să-și pună amprenta asupra acestei aniversări, în special prin programarea unui turneu de arte marțiale mixte (MMA) pe peluzele Casei Albe pe 14 iunie, ziua în care împlinește 80 de ani. De asemenea, el dorește o bancnotă de 250 de dolari cu chipul său, iar organizarea festivităților, încredințată inițial unei organizații bipartite, se află acum în totalitate în mâinile galaxiei MAGA.

„«Artiști» de mâna a doua plătiți cu sume exorbitante”

Confruntat cu aceste dezertări, Trump, vizibil jignit, a declarat sâmbătă pe rețeaua sa Truth Social că ia în considerare anularea concertelor pentru a ține el însuși un discurs la Washington și a-i înlocui astfel pe acești „«artiști» de mâna a doua plătiți cu sume exorbitante”, mergând chiar până la a se compara cu un Elvis Presley „fără chitară”.

Întrebat despre aceste anulări în serie, Fab Morvan a susținut inițial că va fi prezent. „Sunt aici pentru a distra și a aduna oamenii, nu pentru a-i dezbina. Să celebrăm viața și muzica și să ne oferim o călătorie în trecut”, a explicat el, declarându-se „onorat”.

„Abia aștept să vă revăd în toată America în această vară și să cânt în sfârșit melodiile Milli Vanilli live și în persoană!”, a adăugat el, făcând referire la scandalul care a afectat trupa după succesul lor uriaș de la sfârșitul anilor ’80.

Milli Vanilli, o înșelătorie totală

Milli Vanilli (și mega-hitul său extrem de eficient „Girl you know it’s true”) este, într-adevăr, probabil cea mai mare înșelătorie din istoria muzicii pop. Rob Pilatus și Fab Morvan erau, de fapt, doar dansatori, ei nu au cântat niciodată pe albumele lor.

În noiembrie 1990, sub presiunea și zvonurile persistente, producătorul german Frank Farian – cel care a creat și grupul Boney M. – a mărturisit totul în cadrul unei conferințe de presă memorabile. Scandalul a fost imens: publicul s-a întors împotriva lor, comitetul Premiilor Grammy le-a retras premiul, o premieră.

„A devenit un adevărat circ”

Astăzi, Fab Morvan, de naționalitate franceză, a preluat numele de Milli Vanilli. Participarea sa la festivitățile de la Washington a stârnit rapid confuzie, Jodie Rocco – una dintre vocalistele de pe albumele Milli Vanilli – precizând că ea însăși, precum și celelalte voci autentice ale grupului, nu vor participa la eveniment.

Luni seara, la microfonul CNN, Fab Morvan a anunțat în cele din urmă că renunță să participe la festivități. „Când am văzut că Young MC se retrage, mi-am spus: «Ei bine, e ciudat… Ce știe el și eu nu știu?” Așa că m-am îngrijorat puțin, iar apoi oamenii au început să renunțe unul după altul. Dar echipa mea, care a preluat asta de la o altă echipă, m-a asigurat: „Nu e nimic, nu există nicio afiliere politică.” Eram acolo pentru a aduna oamenii, pentru a-i face să se cufunde în amintirile lor, pentru a celebra viața. Era un mod de a spune: „Hei, eu sunt încă aici, voi sunteți încă aici. Să ne simțim bine împreună.” Doar că, pe parcursul săptămânii, a devenit un adevărat circ. Politica nu e pe gustul meu.”

„Pentru mulți, sunt un exemplu”

A jucat oare insulta lui Trump („artiști de mâna a doua plătiți cu grăși”) un rol în decizia sa? „Nici măcar nu încerc să intru în această arenă. Știți, mă adresez oamenilor obișnuiți… Am o poveste foarte specială. Am căzut, m-am ridicat, m-am reinventat și am mers mai departe. Pentru mulți, sunt un exemplu”, a adăugat el.

„Așa că, atunci când te afli într-o furtună ca aceasta, tot ce pot face este să spun: «Nu vreau asta». Știu cum este să vezi o poveste modificată iar și iar, până în punctul în care nici măcar nu o mai recunoști, și exact asta mi s-a întâmplat.”

De remarcat că Vanilla Ice, care a cântat în trecut la Mar-a-Lago, reședința privată a lui Trump din Florida, și-a confirmat participarea, explicând că ar cânta în Iran sau pentru Vladimir Putin fără nicio problemă.

Editor : M.C