Sârbii bosniaci vor decide prin referendum soarta politică a fostului lor preşedinte

Republika Srpska, entitate autonomă dominată de sârbi din Bosnia și Herțegovina, va organiza în octombrie un referendum privind o hotărâre judecătorească care l-a destituit pe Milorad Dodik din funcția de președinte. În februarie, Dodik, care ocupa funcția de președinte al republicii din 2022, a fost condamnat de Curtea de Justiție a Bosniei și Herțegovinei pentru că a încălcat deciziile Înaltului Reprezentant internațional, care veghează la aplicarea acordurilor de pace de la Dayton, de acum trei decenii, care au pus capăt războiului bosniac, informează TVPWorld.

Înaltul Reprezentant este un funcționar internațional numit pentru a supraveghea punerea în aplicare a aspectelor civile ale Acordului de pace de la Dayton în Bosnia și Herțegovina. Rolul, deținut în prezent de politicianul german Christian Schmidt, are competențe extinse, inclusiv aceea de a impune legi, de a opune veto legislației și de a demite funcționarii publici care sunt considerați că subminează acordul de pace.

Sârbii bosniaci vor fi întrebaţi la referendum dacă acceptă deciziile Înaltului Reprezentant, verdictele Curții de Stat și decizia Comisiei Electorale Centrale de a-l deposeda pe Milorad Dodik de mandatul său prezidențial.

Dodik a evitat închisoarea prin plata unei amenzi, permise de lege, de aproximativ 19.000 de euro, dar refuză să-şi părăsească funcţia. El a calificat procesul drept politic şi chiar a amenințat că va organiza un referendum privind independența entității sârbe din Bosnia.

Dodik a fost condamnat la un an de închisoare și interzis să ocupe funcții politice timp de șase ani pentru că a refuzat să se conformeze deciziilor lui Schmidt.

Apelul lui Dodik a fost respins pe 18 august, iar încetarea mandatului său prezidențial a fost confirmată, cu efect de la 12 iunie, în timp ce pedeapsa cu închisoarea i-a fost comutată în amendă. Pe 21 august, Comisia Electorală Centrală din Bosnia și Herțegovina a revocat oficial mandatul prezidențial al lui Dodik.

Vineri seara, Parlamentul republicii, Adunarea Națională, a votat organizarea unui referendum privind demiterea lui Dodik pentru a evalua opinia publică. Acesta a anunțat că întrebarea care va fi adresată populației de aproximativ 1,2 milioane de locuitori va fi: „Acceptați decizia străinului neales Christian Schmidt și verdictul Curții Constituționale a Bosniei și Herțegovinei pronunțat împotriva președintelui Republicii Srpska, precum și decizia Comisiei Electorale Centrale de revocare a mandatului președintelui. Pe lângă declararea referendumului, coaliția de guvernare, condusă de partidul Alianța Social-Democraților Independenți (SNSD) al lui Dodik, a adoptat și o rezoluție care respinge verdictul instanței împotriva lui Dodik și decizia comisiei electorale de a-i revoca mandatul.

Decizia Adunării Naționale de a organiza un referendum este incompatibilă cu Constituția Bosniei și Herțegovinei, care nu prevede votul entităților constitutive ale statului asupra hotărârilor organelor statului, aspect subliniat de opoziție în cadrul dezbaterii de vineri.

Dodik și partidul său SNSD erau considerați moderați și reformiști când au ajuns la putere la sfârșitul anilor 1990, dar de atunci au adoptat poziții mai separatiste și au fost acuzați că au devenit mai autoritari și pro-Moscova.

Actuala dispută privind mandatul lui Dodik are loc pe fondul tulburărilor politice din Republika Srpska. Prim-ministrul Radovan Višković a demisionat pe 18 august, provocând o remaniere guvernamentală.

După demisia lui Viskovic, Dodik a declarat că dorește ca guvernul să-și recâștige legitimitatea. Însă, în lipsa unor alegeri parlamentare programate, se așteaptă ca numirile în noul guvern să fie făcute de președinte, funcție ocupată în prezent de șeful interimar al statului, Željka Cvijanović.

Comisia Electorală Centrală ar urma să convoace alegeri prezidențiale anticipate în termen de 90 de zile, a informat agenția de știri bulgară BTA.

