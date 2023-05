Sârbii cer demisii după atacurile armate de săptămâna trecută. „Am tăcut prea mult, am întors capul prea mult timp”

Mii de persoane au manifestat luni seara la Belgrad pentru a cere demisiile unor liderilor politici şi împotriva promovării violenţei în mass-media, la câteva zile după două atacuri armate care s-au soldat cu 17 morţi, în special într-o şcoală.

Manifestanţii s-au adunat în faţa Parlamentului, în centrul Belgradului, la apelul mai multor partide de opoziţie de dreapta şi de stânga, având ca slogan „Serbia împotriva violenţei”, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Suntem aici pentru că nu mai putem aştepta. Am aşteptat prea mult, am tăcut prea mult, am întors capul prea mult timp”, a spus, în faţa mulţimii, Marina Vidojevic, profesoară la o şcoală primară.

„Dorim şcoli, străzi, sate şi oraşe sigure pentru toţi copiii”, a adăugat ea, înainte ca manifestanţii să se îndrepte spre sediului guvernului.

Într-o atmosferă de profundă tristeţe şi furie, mii de cetăţeni şi-au luat rămas bun sâmbătă de la victimele celor două atacuri armate comise săptămâna trecută în Serbia, soldate cu 17 morţi şi 21 de răniţi, notează EFE.

Editor : M.B.