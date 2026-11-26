Preşedintele interimar al Serbiei a convocat joi alegeri prezidenţiale anticipate pe 27 decembrie, un scrutin care va avea loc la două luni după alegerile legislative câştigate detaşat de o listă a mişcării studenţeşti care a pus capăt unei perioade de 14 ani la putere a naţionalistului Aleksandar Vucic, relatează AFP și Agerpres.

Alegerile vor avea loc la trei luni după demisia lui Aleksandar Vucic din postul de preşedinte al ţării, o decizie pe care a luat-o pentru a intra în campanie în vederea alegerilor legislative anticipate de la 25 octombrie, care s-au soldat cu înfrângerea formaţiunii sale Partidul progresist sârb (SNS, dreapta). Ales în aprilie 2022 pentru un al doilea mandat de cinci ani, Vucic l-a scurtat cu aproape opt luni.

„Îi invit pe toţi cetăţenii să acţioneze responsabil şi să voteze pe 27 decembrie, pentru ca voinţa poporului să desemneze un preşedinte cu un mandat puternic şi care întruchipează unitatea naţională”, a declarat Aleksandar Cupic, noul preşedinte al Parlamentului ales pe Lista studenţilor şi preşedinte interimar al ţării până la alegerea noului şef al statului.

Editor : A.P.