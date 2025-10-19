Nicolas Sarkozy se pregătește pentru închisoare și declară că nu îi este frică. Ce planuri are pentru perioada de detenție

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de cinci ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare, relatează La Tribune Dimanche, preluată de Reuters.



Sarkozy, care urmează să fie încarcerat în închisoarea Sante din Paris la 21 octombrie, a declarat pentru ziar că deja şi-a făcut bagajele şi că se simte calm înainte de începutul executării pedepsei.



"Nu mi-e frică de închisoare. Voi ţine capul sus, chiar în faţa porţilor de la Sante", a spus Sarkozy, adăugând că nu solicită niciun fel de privilegii speciale.



Fostul preşedinte a mai spus pentru La Tribune Dimanche că nu vrea să se plângă sau să fie consolat în timpul încarcerării. El intenţionează să-şi petreacă timpul în închisoare scriind o carte, potrivit ziarului.



Sarkozy, care a condus Franţa între 2007 şi 2012, a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală din cauza eforturilor unor consilieri apropiaţi de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi, între timp asasinat după o revoltă.



Sakozy a afirmat mereu că este nevinovat şi a făcut recurs la condamnare.

Editor : Marina Constantinoiu