Analiză „Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa

Data actualizării: Data publicării:
racheta Tomahawk lansata de pe nava
Rachetele Tomahawk reprezintă o amenințare puternică pentru Rusia. Foto: Reuters
Întâlnire Trump - Zelenski, ca mijloc de presiune diplomatică Cooperare strategică în domeniul apărării Escaladare calculată Ce a determinat schimbarea lui Trump

Președintele american Donald este pe punctul de a lua o decizie cu privire la rachetele Tomahawk, o mișcare care, potrivit unor surse citate de Kyiv Post, este menită să pună presiune asupra Moscovei și să stopeze ezitările aliaților europeni. Rachetele Tomahawk, care sunt descrise drept un adevărat „sărut al morții” pentru rafinăriile rusești, ar putea fi, în același timp, un semn pentru Germania să înceteze refuzurile de a furniza Ucrainei rachete Taurus, estimează analiștii consultați de publicația menționată.

Președintele SUA, Donald Trump, se apropie de o decizie istorică privind furnizarea către Kiev a rachetelor de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, o mișcare care, potrivit oficialilor occidentali, a fost declanșată în mare parte de recentele atacuri din ce în ce mai devastatoare ale Rusiei asupra rețelei electrice a Ucrainei.

Această mișcare este calculată strategic nu numai pentru a consolida apărarea Ucrainei, ci și pentru a forța aliații europeni reticenți - în special Germania, în ceea ce privește furnizarea de rachete Taurus - „să urmeze exemplul”, potrivit unor surse bine informate, consultate de Kyiv Post.

Posibila livrare a armei emblematice a Marinei SUA, cu o rază de acțiune de 2.500 km, marchează o schimbare semnificativă în politica SUA, pe care Trump o consideră catalizatorul necesar pentru a pune capăt ezitării europene.

Această presiune a dus deja la mișcări diplomatice publice, cancelarul german Friedrich Merz anunțând luni că va discuta cu Trump despre „eforturile noastre comune de a contribui la încheierea războiului din Ucraina”.

Întâlnire Trump - Zelenski, ca mijloc de presiune diplomatică

Punctul culminant al acestei manevre strategice va fi o întâlnire importantă la Washington. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să-l viziteze pe Donald Trump la Casa Albă vineri, în cadrul unei călătorii axate pe asigurarea unor capacități cruciale.

Semnele recente ale lui Trump indică o frustrare crescândă față de refuzul Rusiei de a se angaja în negocieri de pace, ceea ce ar putea duce la o schimbare de poziție în ceea ce privește armele cu rază lungă de acțiune, despre care Moscova a avertizat anterior că ar distruge relațiile bilaterale.

Subliniind acest ultimatum, Trump a meditat duminică asupra perspectivei: „Aș putea spune [Rusia]: «Uite, dacă acest război nu se va rezolva, le voi trimite rachete Tomahawk»”.

El a continuat: „Tomahawk este o armă incredibilă, o armă foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie să vadă asta”.

Amenințarea în sine este menită să exercite o presiune masivă atât asupra Moscovei, cât și asupra partenerilor occidentali ezitanți, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Zelenski a anunțat pe rețelele sociale viitoarea sa vizită la Washington, precizând că principalul obiectiv este „apărarea aeriană și capacitățile noastre pe distanțe lungi menite să exercite presiune asupra Rusiei în numele păcii”.

El a confirmat că delegația sa – incluzând prim-ministrul și înalți oficiali din domeniul apărării și securității – a plecat deja și că se va întâlni și cu reprezentanți ai companiilor din domeniul apărării și energiei.

Cooperare strategică în domeniul apărării

Vizita lui Zelenski va explora, de asemenea, rolul potențial al Ucrainei în strategia internă de apărare antirachetă a SUA, a declarat o altă sursă pentru Kyiv Post.

Această legătură face parte din viziunea lui Trump pentru inițiativa de apărare antirachetă „Golden Dome for America”, un program conceput pentru a moderniza apărarea SUA împotriva tuturor tipurilor de amenințări aeriene, inclusiv rachetele hipersonice, pe fondul amenințărilor crescânde din partea adversarilor nucleari precum Rusia, China și Coreea de Nord.

Legătura cu programele de apărare internă ale SUA sugerează că decizia privind rachetele Tomahawk nu se referă doar la ajutorul extern, ci și la integrarea luptei militare a Ucrainei într-o strategie de securitate americană mai amplă și orientată spre viitor, au explicat sursele Kyiv Post.

Escaladare calculată

Discuția privind rachetele Tomahawk este considerată de analiști ca o escaladare calculată cu multiple obiective, inclusiv afectarea directă a capacității Rusiei de a purta război, potrivit lui Glen Howard, președintele think-tank-ului american Saratoga Foundation.

„Cred că Trump profită de acțiunile sale recente din Gaza pentru a revigora în mod agresiv o campanie de «presiune maximă» împotriva Rusiei”, a declarat Howard pentru Kyiv Post.

El a adăugat: „Speculativ, s-ar putea chiar să-l invite pe președintele Zelenski să anunțe public transferul rachetelor de croazieră Tomahawk”.

Howard sugerează că întârzierea a fost „un avertisment final pentru Putin – un mesaj de «ultimă șansă» care sugerează: «Ți-am spus, dar ai ales să nu urmărești pacea»”.

Expertul s-a concentrat și pe schimbarea tehnică și strategică: „Adăugarea rachetelor Tomahawk ar putea fi «sărutul morții» pentru capacitatea de rafinare a Rusiei”, a spus el.

În ceea ce privește presiunea europeană, Howard a sugerat: „Dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk, acest lucru ar crește fără îndoială presiunea asupra Germaniei, care până acum a refuzat să furnizeze rachete Taurus”.

„Această mișcare schimbă considerabil peisajul strategic, în special în ceea ce privește podul din strâmtoarea Kerci și viitorul său”, a concluzionat el.

Ce a determinat schimbarea lui Trump

Principalul catalizator al schimbării agresive de politică a Washingtonului este dezastrul umanitar tot mai grav provocat de campania aeriană masivă și țintită a Rusiei înainte de venirea iernii, după cum a subliniat Yuri Boieciko, directorul executiv al organizației non-profit Hope for Ukraine, cu sediul în SUA.

Într-un interviu acordat luni Kyiv Post, Boieciko a subliniat, citându-l pe Zelenski, că Rusia a lansat săptămâna trecută un volum uluitor de arme aeriene - peste 4.500 de drone, rachete și bombe cu planare -, marcând una dintre cele mai intense perioade de atacuri aeriene de la începutul războiului.

„Acest volum de arme arată că Rusia investește resurse masive în campania sa aeriană, încercând să copleșească apărarea aeriană a Ucrainei”, a spus el.

El a subliniat cruzimea calculată a atacurilor: „Nu este vorba de atacuri aleatorii, ci de o strategie militară clară și calculată, menită să provoace un dezastru umanitar masiv”.

Atacurile vizează în mod specific centralele electrice, substațiile și infrastructura de gaze”, a subliniat el, adăugând: „Aceasta este o tactică terifiantă, menită să întrerupă furnizarea de căldură și electricitate pentru milioane de familii din toată Ucraina, inclusiv în orașe mari precum Kiev și Odesa, tocmai când temperaturile încep să scadă”.

Yuri Boieciko a concluzionat cu un apel clar: „Dacă aliații occidentali nu pot închide spațiul aerian deasupra Ucrainei, atunci trebuie să se asigure că Ucraina poate repara rapid infrastructura deteriorată și poate furniza energie de rezervă acolo unde reparațiile sunt imposibile”.

Editor : Bogdan Păcurar

