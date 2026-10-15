Șase bombardiere ruseşti au fost lovite de rachete ucrainene pe aerodromul din regiunea Voronej

Marina ucraineană a lovit, joi dimineaţă, devreme şase bombardiere ruseşti Su-34M cu ajutorul rachetelor de croazieră Neptun de fabricaţie ucraineană. Avioanele erau staţionate pe aerodromul militar Borisoglebsk din regiunea Voronej, în partea europeană centrală a Rusiei, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Su-34M pot transporta simultan mai multe bombe ghidate şi cu mare capacitate explozivă, precum şi diverse tipuri de rachete”, se arată în comunicatul Marinei ucrainene care anunţă atacul.

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Potrivit Marinei ucrainene, atacul asupra acestor bombardiere va slăbi capacităţile forţelor aeriene ruse pe linia frontului şi în împrejurimi, unde utilizează pe scară largă bombe pentru a distruge fortificaţiile ucrainene şi a ataca oraşele aflate sub controlul Kievului.

Pe lângă bombardiere, în atac au fost lovite şi echipamente folosite de forţele aeriene ruse. Potrivit Marinei ucrainene, explozii secundare au avut loc pe aerodromul atacat.

Într-un interviu pentru ziarul britanic Financial Times, publicat joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va relua și atacurile asupra rafinăriilor rusești

„Interdicția (privind atacarea rafinăriilor) a fost ridicată. Am terminat cu ea”, a declarat Zelenski pentru publicație.

Anunțul lui Zelenski vine după ce Rusia a acuzat miercuri Ucraina că a atacat două rafinării rusești, în ciuda declarațiilor Kievului privind disponibilitatea de a respecta „armistițiul energetic” anunțat de președintele american Donald Trump, la care nici Moscova nu a aderat.

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Editor : C.L.B.