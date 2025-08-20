Live TV

Şase capete tăiate au fost găsite pe o şosea din Mexic. Un mesaj de avertizare scris pe o pătură, descoperit la locul faptei

Data actualizării: Data publicării:
militari mexic
Foto: Profimedia

Şase capete tăiate au fost găsite pe o şosea din centrul Mexicului, într-o zonă care nu este asociată în mod obişnuit cu violenţa cartelurilor, transmite BBC.

Autorităţile locale au făcut descoperirea marţi dimineaţa devreme, pe o şosea care leagă statele Puebla şi Tlaxcala, în general paşnice.

Poliţia nu a dat niciun motiv pentru aceste crime şi nici nu a precizat care dintre grupările criminale care operează în Mexic ar fi putut să le comită.

Presa locală a relatat că la locul faptei a fost lăsată o pătură cu un mesaj de avertizare adresat bandelor rivale, aparent semnat de un grup numit ”La Barredora”, care înseamnă ”măturătorul”, scrie News.ro.

Este acelaşi nume cu cel al unui grup criminal puţin cunoscut care operează în statul Guerrero din vestul ţării, dar nu este clar dacă acesta se află în spatele atacului şi nici motivul pentru care l-ar fi comis.

Procuratura locală a declarat că capetele găsite în Tlaxcala erau ale unor bărbaţi şi a deschis o anchetă în cazul crimelor, potrivit agenţiei de ştiri AFP.

Pe lângă traficul de droguri, în regiune există şi problema contrabandei cu combustibil, cunoscută sub numele de ”huachicolea”, care generează miliarde de dolari pe an pentru grupurile din spatele acestei activităţi ilegale.

Până în prezent, autorităţile federale nu au comentat crimele. Acestea au loc în contextul unei campanii majore de combatere a traficului de fentanil, iniţiată de administraţia preşedintei Claudia Sheinbaum.

Puebla şi Tlaxcala nu sunt predispuse la violenţa extremă a cartelurilor, care este predominantă în alte părţi ale ţării.

În iunie, cadavrele a 20 de persoane - patru dintre ele decapitate - au fost găsite în Sinaloa, un stat afectat de violenţa bandelor.

Şapte tineri mexicani au fost ucişi într-un schimb de focuri în timpul unei sărbători a Bisericii Catolice în statul central Guanajuato, în luna mai.

Violenţa dintre carteluri a crescut în ultimii ani, sute de mii de oameni fiind ucişi şi zeci de mii dispăruţi de când guvernul a început să folosească armata mexicană împotriva bandelor, în 2006.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
3
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvernul bolojan
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență...
profimedia-0826924054
MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la...
protest studenti timisoara
„Nu faceți ce vreți din noi”. Studenții amenință cu boicotul anului...
hoți filmați în timp ce încearcă să fure mașini scumpe
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii...
Ultimele știri
VIDEO Minge de foc pe cerul Japoniei: Momentul surprins de camerele de supraveghere
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Casa Albă a lansat un cont oficial pe TikTok, platforma pe care Trump promitea să o interzică în 2020: „America, ne-am întors!”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Detail from the 1773 reproduction of the Lienzo de Tlaxcala, depicting the capture of Spanish captain Hernán Cortés by Mexica forces during the Battle of Colhuacatonco in 1521, a significant moment in the Siege of Tenochtitlan.
Cum a intervenit FBI pentru ca Mexicului să-i fie returnat un manuscris, vechi de 500 de ani, al conchistadorului Hernan Cortes
Donald Trump
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Donald Trump. Reacția Mexicului (New York Times)
Polițist din Mexic
Un procuror federal din Mexic a fost asasinat în mașina oficială, într-un oraş de la graniţa cu Statele Unite
Displeased people. Group of feminist women have protest for their rights outdoors
Închisoare pe viață pentru femicid. Senatul italian a adoptat legea care înăsprește pedepsele pentru crimele din ură de gen
china exporturi port economie
Cum ocolesc cumpărătorii americani de minerale rare interdicția de export a Chinei. Rolul Thailandei și al Mexicului
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la...
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...