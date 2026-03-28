Șase insule strategice din Golful Persic pot fi decisive pentru „lovitura finală” a lui Trump în războiul cu Iranul (Axios)

Importanța insulelor provine din proximitatea lor față de Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
Insula Kharg Insula Larak Insulele Abu Musa, Tunb-ul Mare, Tunb-ul Mic Insula Qeshm

Președintele american Donald Trump ia în considerare o serie de opțiuni pentru o escaladare militară cu Iranul, iar unele dintre acestea se concentrează asupra unor insule strategice din Golful Persic, relatează Axios

Importanța insulelor provine din proximitatea lor față de Strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere crucial pentru transportul de energie, precum și, în unele cazuri, din rolul lor în industria petrolieră sau în sistemul de apărare militară al Iranului. Însă cucerirea și menținerea controlului asupra teritoriului iranian ar fi mult mai riscantă decât orice altceva au încercat SUA până acum în acest război.

Pentagonul elaborează opțiuni militare pentru a da o lovitură decisivă Iranului, inclusiv potențiale operațiuni terestre și de bombardament, au declarat mai mulți oficiali și surse familiarizate cu situația pentru Barak Ravid de la Axios.

Iar variantele luate în considerare includ capturarea navelor din apropierea Strâmtorii Ormuz sau invadarea insulei Kharg, principalul centru de export de petrol al Iranului. Alte planuri implică diferite insule din Golf.

Iranul are, de asemenea, un cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care se va încheia războiul. O ofensivă majoră a SUA nu ar convinge neapărat Teheranul să înceteze luptele și ar putea adânci spirala escaladării.

Insula Kharg

Situată la aproximativ 24 km de coastele Iranului, insula Kharg gestionează circa 90% din exporturile de țiței ale țării.

Dispune de resurse de apă dulce, care contribuie la susținerea populației permanente și a infrastructurii principale. Totodată, găzduiește mii de locuitori, majoritatea fiind lucrători din sectorul petrolier.

Apele adânci din jurul său permit acostarea petrolierelor de mari dimensiuni.

O lovitură directă asupra insulei Kharg ar putea opri rapid exporturile de petrol ale Iranului, o mare parte din acestea fiind destinate Chinei.

Dar invadarea și ocuparea insulei ar expune forțele americane la un risc mai direct decât campania aeriană în curs.

Oficialii americani au discutat, de asemenea, despre o blocadă a insulei ca mijloc de presiune pentru a convinge Iranul să încheie un acord.

Insula Larak

Insula Larak se află în punctul cel mai îngust al Strâmtorii Ormuz și reprezintă, de asemenea, un punct-cheie de export pentru industria petrolieră iraniană.

Teheranul folosește insula Larak, care dispune de o rețea de buncăre și ambarcațiuni de atac capabile să distrugă navele de marfă, pentru a monitoriza și a menține controlul asupra strâmtorii.

Cucerirea insulei Larak ar putea limita capacitatea Iranului de a hărțui navele din strâmtoare și de a amplasa mine, și ar putea ajuta Statele Unite să rupă strânsoarea Iranului asupra traficului prin strâmtoare.

Însă insula este, de asemenea, puternic fortificată și ar fi o țintă dificilă.

Insulele Abu Musa, Tunb-ul Mare, Tunb-ul Mic

Insulele Abu Musa și Tunb se află în apropierea intrării vestice a Strâmtorii Ormuz, între Iran și Emiratele Arabe Unite.

Deși Emiratele Arabe Unite revendică aceste insule, armata iraniană le-a ocupat cu forța în 1971.

Ele servesc drept avanposturi iraniene, fiind echipate cu rachete, drone și capacități de minare.

Pentagonul a sugerat capturarea insulei Abu Musa, au declarat surse pentru Axios. La fel ca în cazul celorlalte insule, această mișcare ar oferi SUA un punct strategic în apropierea strâmtorii și ar limita capacitățile militare iraniene din zonă.

Președintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris miercuri pe X că serviciile de informații iraniene sugerează că „dușmanii Iranului, cu sprijinul unei țări din regiune, pregătesc o operațiune de ocupare a uneia dintre insulele Iranului”.

Ghalibaf făcea probabil aluzie la Emiratele Arabe Unite și la pretențiile acestora asupra insulei Abu Musa. „Dacă vor întreprinde vreo acțiune, toată infrastructura vitală a acelei țări din regiune va fi ținta unor atacuri neîncetate, fără restricții”, a amenințat el.

Insula Qeshm

Qeshm este cea mai mare insulă din Golful Persic și se află în largul coastei sudice a Iranului.

Insula în formă de săgeată, situată în apropierea Strâmtorii Ormuz, adăpostește rachete antinavă, mine, drone și alte mijloace de atac în tuneluri subterane, potrivit mai multor rapoarte.

Qeshm a fost cândva un paradis turistic datorită frumuseții sale naturale.

Iranul au acuzat SUA că a atacat o stație de desalinizare de pe Qeshm în primele zile ale războiului, întrerupând aprovizionarea cu apă a satelor locale. Washingtonul a negat acest lucru.

Cu o suprafață de aproximativ 558 de mile pătrate, Qeshm ar fi o țintă uriașă și nu au existat semne ale unei operațiuni planificate de ocupare a acesteia.

Editor : C.L.B.

