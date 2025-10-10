Șase nave militare ucrainene vor fi adăpostite în porturi din Marea Britanie și Turcia. „O astfel de decizie era necesară”

Parlamentul ucrainean a aprobat un decret prezidențial care autorizează trimiterea mai multor nave ale Marinei ucrainene în Marea Britanie și Turcia.

Ukrinform raportează că, pe 9 octombrie, 282 de deputați au votat în favoarea proiectului de lege care aprobă decretul prezidențial privind detașarea unităților Forțelor Armate ale Ucrainei în alte state. Proiectul de lege a fost depus pe 22 septembrie.

Conform proiectului de decret, corveta Hetman Ivan Mazepa a Marinei ucrainene, cu un echipaj standard de până la 106 membri, va fi detașată în Turcia.

Ucraina trimite, de asemenea, nave de dragare a minelor în Regatul Unit, ca parte a acestei acțiuni, și anume navele Cherkasi, Chernihiv, Mariupol, Melitopol și Henichesk (fiecare cu un echipaj standard de până la 39 de membri), împreună cu comanda diviziei 1 a flotei de contramăsuri împotriva minelor a Marinei, care cuprinde o unitate de comandă pentru războiul împotriva minelor cu până la 20 de membri.

Desfășurarea are ca scop sprijinirea măsurilor legate de securitatea și apărarea națională, respingerea și descurajarea agresiunii armate împotriva Ucrainei și protejarea suveranității și integrității teritoriale a țării. De asemenea, se așteaptă ca aceasta să faciliteze procesul de achiziționare de echipament militar de la țările partenere.

O reglementare la situația ctuală

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a explicat pentru Ukrainska Pravda că această lege nu aprobă noi desfășurări de nave, ci doar aliniază cadrul de reglementare la situația actuală.

„Navele noastre sunt staționate în străinătate. Ele pot opera pe teritoriul altor țări în trei cazuri: în timpul exercițiilor, când există operațiuni comune și în situații precum cea actuală, când există ostilități active în țara noastră și este în vigoare legea marțială. Navele rămân în străinătate împreună cu echipajele lor. Aveam nevoie de o bază legală pentru a le permite să rămână acolo și pentru a primi finanțare de la stat pentru întreținerea lor”, a spus Pletenciuk.

Pletenciuk a spus că, în timpul invaziei pe scară largă, Ucraina a primit mai multe nave și a detașat personalul în străinătate, astfel încât membrii serviciului ucrainean să fie instruiți să le opereze. Printre acestea se numără corveta Hetman Ivan Mazepa, construită în Turcia în timpul războiului pe scară largă.

„Cu alte cuvinte, personalul nostru a fost staționat acolo permanent, adesea cu sprijinul țărilor care au furnizat aceste nave. Acest lucru continuă – primim din când în când echipamente noi, iar echipajele noastre călătoresc pentru a învăța și a servi la bordul acestor nave. Este nevoie de timp pentru a stăpâni fiecare navă, motiv pentru care o astfel de decizie este necesară”, a adăugat el.

Denis Shmihal, ministrul ucrainean al Apărării, a comentat că decizia reglementează șederea echipajelor marinei ucrainene în străinătate pentru a deservi navele militare ucrainene. În total, 321 de membri ai serviciului militar sunt staționați în prezent în afara Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard