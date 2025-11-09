Live TV

Șase oameni au murit după unul dintre cele mai ample atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina

Russian drone strikes apartment block in Dnipro
Cel puţin şase persoane au murit după ce Rusia a lansat în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă sute de atacuri cu rachete şi drone asupra infrastructurii energetice şi a clădirilor rezidenţiale din Ucraina, în ceea ce ministrul energiei, Svetlana Hrinciuk, a spus că a fost unul dintre cele mai ample atacuri directe cu rachete balistice asupra obiectivelor energetice de la începutul războiului, relatează BBC şi Ukrainska Pravda, preluate de News.ro.

Un atac asupra unui bloc de apartamente din oraşul Dnipro a ucis două persoane şi a rănit 12, în timp ce trei persoane au murit în Zaporojie, iar una în regiunea Harkov. 

În total, 25 de localităţi din Ucraina, inclusiv capitala Kiev, au fost lovite, lăsând multe zone fără electricitate şi încălzire.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat peste 450 de drone explozive şi 45 de rachete. Nouă rachete şi 406 drone ar fi fost doborâte. 

Prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a declarat pe Telegram că instalaţii energetice importante au fost avariate în regiunile Poltava, Harkov şi Kiev. Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că au existat întreruperi de curent în regiunile Dnipropetrovsk, Cernihiv, Zaporojie, Odesa şi Kirovohrad. 

Alimentarea cu apă a fost menţinută cu ajutorul generatoarelor. 

Hrinchuk a spus în cursul serii că s-a reuşit deja „stabilizarea uşoară a sistemului” şi trecerea la un program de întreruperi planificate de energie electrică.  

„Cea mai gravă situaţie a fost în regiunile Harkov, Poltava, Doneţk, precum şi în Sumî şi Cernihiv”, a precizat ministrul. 

Potrivit acesteia, în timpul atacului din 8 noiembrie a fost parţial avariată şi infrastructura de gaze, dar aceasta a fost deja parţial reparată. 

De la începutul lunii octombrie, acesta a fost deja al cincilea atac masiv cu rachete de diferite tipuri asupra obiectivelor energetice ucrainene, precum şi al şaptelea atac major asupra infrastructurii de gaze. 

Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei înainte de venirea iernii sunt de-acum o parte familiară a acestui război. Analiştii spun că această a patra iarnă de invazie pe scară largă a Rusiei va fi un test important pentru rezistenţa defensivă a Ucrainei. 

Într-un mesaj pe Telegram, Zelenski a spus că atacurile din timpul nopţii au arătat că „presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată”. El a mai spus că atacurile au arătat că nu trebuie să existe „nicio excepţie” de la sancţiunile occidentale asupra energiei ruseşti, ca mijloc de a exercita presiune asupra Moscovei. Atacurile cu rachete au avut loc la doar câteva ore după ce SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la restricţiile impuse pentru achiziţionarea de petrol şi gaze din Rusia. 

Zelenski a spus că „pentru fiecare atac al Moscovei asupra infrastructurii energetice – menit să afecteze populaţia înainte de venirea iernii – trebuie să existe o reacţie sub formă de sancţiuni care să vizeze toată energia rusă, fără excepţii”. El a subliniat că Ucraina aşteaptă „decizii relevante din partea SUA, a Europei şi a G7”. 

