Şase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP.

„Nu există supravieţuitori”, a declarat pentru Caracol Radio colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia.

Avionul privat s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din Paipa, în departamentul Boyaca, la scurt timp după ce a decolat cu destinaţia Medellin (nord-vest), potrivit Ministerului Transporturilor.

Videoclipuri difuzate pe reţelele sociale au arătat cum aparatul nu a reușit să se ridice și s-a prăbușit într-un câmp de la capătul pistei, înainte de a lua foc.

Printre victime se numără Yeison Jimenez, un cântăreţ în vârstă de 34 de ani, foarte cunoscut în Columbia pentru „rancheras” şi „corridos” de inspiraţie mexicană, unele dintre acestea având milioane de ascultări pe Spotify şi YouTube.

