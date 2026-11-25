Șase persoane, printre care doi copii, au fost găsite decedate în urma prăbușirii unui avion în largul coastei statului Mississippi, marți, potrivit Gărzii de Coastă a SUA, scrie BBC.

Avionul de tip Cessna 210 se îndrepta de la New Orleans către Fort Myers, Florida, conform site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware. Controlul traficului aerian a pierdut legătura cu acesta în jurul orei 15:45 (21:45 GMT), iar ulterior avionul s-a prăbușit în Golful Mexic, între Pascagoula și Horn Island, au declarat oficialii.

Scafandrii au găsit cadavrele a patru adulți și ale a doi băieți, în vârstă de 8 și 10 ani, în fuselaj, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Juan Ros.

Echipele de salvare au petrecut ore întregi căutând grupul și, inițial, au găsit doar trei veste de salvare, o barcă de salvare și cabina avionului plutind pe apă, a spus el.

Comandantul Trevor Blount, coordonatorul misiunii de salvare a Gărzii de Coastă, a declarat: „Deși acesta nu este rezultatul pe care l-am sperat cu toții, suntem recunoscători pentru coordonarea strânsă între agenții, care ne-a permis să localizăm rapid persoanele aflate la bordul aeronavei și să oferim un răspuns familiilor acestora.”

Editor : A.P.