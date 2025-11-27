Live TV

Șase români au furat 800.000 de euro din bancomate din UK. Detaliul surprinzător pe care l-au descoperit polițiștii la percheziții

Data publicării:
hoti furt din bancomat
Foto: ERSOU

Șase membri ai unei bande criminale, care au furat 700.000 de lire sterline (aproape 800.000 de euro) din bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare. Toți sunt români și au fost arestați în colaborare cu poliția din România și Europol, potrivit BBC.

În perioada februarie-decembrie 2024, gruparea, care avea sediul în România, dar opera din Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a trece de sistemele de securitate ale bancomatelor, spun anchetatorii.

Hoții mergeau noaptea să fure bani. Polițiștii au dovezi legate de 51 de locații din Marea Britanie, unde au fost făcute 3.300 de tranzacții pentru a fura banii.

„Nu există nicio îndoială că această grupare se credea mai presus de lege atât aici, în Marea Britanie, cât și în România”, a spus inspectorul-detectiv Dan Barker, din cadrul Unității de Operațiuni Speciale din Regiunea de Est (ERSOU).

După ce au fost primite rapoarte despre activități frauduloase, polițiștii au lansat o anchetă care a dus la descoperirea și destructurarea rețelei. În decembrie 2024 au fost făcute primele cinci arestări. Unii suspecți au fost arestați pe Aeroportul din Luton în timp ce încercau să părăsească Marea Britanie, iar alții au fost reținuți în timpul descinderilor poliției din Luton și Norfolk.

Au fost confiscate cipuri programate pentru să treacă de măsurile de securitate ale bancomatelor, împreună cu un bancomat care fusese achiziționat din China. Polițiștii spun că au indicii că hoții dezvoltau o nouă tehnologie pentru infracțiuni.

În iulie, 18 adrese din regiunea Bacău din România au fost percheziționate cu ajutorul poliției române și al agențiilor internaționale Europol și Eurojust.

Au fost făcute alte două arestări, iar polițiștii au confiscat două mașini de lux - un Lamborghini și un Porsche. Când au percheziționat o casă, polițiștii au văzut că hoții au gravat denumirea bandei, „FTP”, pe poarta de la intrare și au imprimat-o pe fundul piscinei.

Cei doi arestați au fost extrădați în Marea Britanie.

Șase dintre acuzați și-au recunoscut vinovăția și au primit pedepse între un an și jumătate și 4 ani și 4 luni de închisoare. Alți trei își așteaptă sentința în decembrie.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Digi Sport
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare
G4iQUxeXYAA5iJD
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire pe an candidatei ideale, dacă îndeplinește câteva condiții bizare
joan branson
Lady Joan, soția miliardarului britanic Richard Branson, a murit la vârsta de 80 de ani. Mesajul magnatului
AJAX,_the_Future_Armoured_Fighting_Vehicle_for_the_British_Army_MOD_45159441
Armata britanică suspendă utilizarea tancurilor Ajax după ce zeci de militari s-au îmbolnăvit în timpul unui exercițiu: ce probleme au
nicusor dan 1
Nicușor Dan: Președintele Constantinescu mi-a propus funcția de secretar de stat pentru diaspora în 1999. Am refuzat pentru matematică
Recomandările redacţiei
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă...
guvern sedinta
AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă...
Screenshot 2025-10-02 225407
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei...
Ultimele știri
DNA: „România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale”
Director în Ministerul Transporturilor: Avem în discuţie două mari magistrale de metrou despre care nu s-a vorbit până acum
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei în urma controalelor desfășurate. „Nu vom tolera munca la negru”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noi dezvăluiri despre prințesa Diana și Charles. De ce existau speranțe de reconciliere între ei înainte de...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
'Fi' sau 'fii'? Ghid simplu ca să nu mai greșești niciodată
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Pro FM
Jessie J face remarci acide la adresa fostului ei iubit, un actor celebru la Hollywood: Karma se întoarce. Tu...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...