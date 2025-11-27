Șase români au furat 800.000 de euro din bancomate din UK. Detaliul surprinzător pe care l-au descoperit polițiștii la percheziții

Șase membri ai unei bande criminale, care au furat 700.000 de lire sterline (aproape 800.000 de euro) din bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare. Toți sunt români și au fost arestați în colaborare cu poliția din România și Europol, potrivit BBC.

În perioada februarie-decembrie 2024, gruparea, care avea sediul în România, dar opera din Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a trece de sistemele de securitate ale bancomatelor, spun anchetatorii.

Hoții mergeau noaptea să fure bani. Polițiștii au dovezi legate de 51 de locații din Marea Britanie, unde au fost făcute 3.300 de tranzacții pentru a fura banii.

„Nu există nicio îndoială că această grupare se credea mai presus de lege atât aici, în Marea Britanie, cât și în România”, a spus inspectorul-detectiv Dan Barker, din cadrul Unității de Operațiuni Speciale din Regiunea de Est (ERSOU).

După ce au fost primite rapoarte despre activități frauduloase, polițiștii au lansat o anchetă care a dus la descoperirea și destructurarea rețelei. În decembrie 2024 au fost făcute primele cinci arestări. Unii suspecți au fost arestați pe Aeroportul din Luton în timp ce încercau să părăsească Marea Britanie, iar alții au fost reținuți în timpul descinderilor poliției din Luton și Norfolk.

Au fost confiscate cipuri programate pentru să treacă de măsurile de securitate ale bancomatelor, împreună cu un bancomat care fusese achiziționat din China. Polițiștii spun că au indicii că hoții dezvoltau o nouă tehnologie pentru infracțiuni.

În iulie, 18 adrese din regiunea Bacău din România au fost percheziționate cu ajutorul poliției române și al agențiilor internaționale Europol și Eurojust.

Au fost făcute alte două arestări, iar polițiștii au confiscat două mașini de lux - un Lamborghini și un Porsche. Când au percheziționat o casă, polițiștii au văzut că hoții au gravat denumirea bandei, „FTP”, pe poarta de la intrare și au imprimat-o pe fundul piscinei.

Cei doi arestați au fost extrădați în Marea Britanie.

Șase dintre acuzați și-au recunoscut vinovăția și au primit pedepse între un an și jumătate și 4 ani și 4 luni de închisoare. Alți trei își așteaptă sentința în decembrie.

