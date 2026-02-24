Satul în care soldații ruși au o speranță de viață de 12 minute: bătălia pentru Stepnohirsk ar putea schimba cursul războiului

Ziarul britanic The Times publică în ediția online un reportaj de pe frontul ucrainean în care jurnalistul Maxim Tucker relatează din interiorul bătăliei disperate pentru Stepnohirsk, ultima fortăreață ucraineană care protejează orașul vital Zaporojie.

Există doar nouă clădiri înalte în satul ucrainean Stepnohirsk, dar bătălia din interiorul acestora ar putea schimba cursul războiului, scrie Tucker în debutul relatării sale. Odată era o așezare liniștită, cu doar 5.000 de locuitori. Astăzi, nu mai există civili. În schimb, căsuțele arse și cele nouă clădiri bombardate din centrul său sunt împărțite între armatele adverse care duc o luptă urbană intensă, casă cu casă, etaj cu etaj.

Aproximativ 20.000 de soldați ruși au invadat Stepnohirsk, cu intenția de a-și croi drum spre nord, către orașul ucrainean Zaporojie, situat la 22 de kilometri distanță. Centru industrial și sediul celei mai mari oțelării rămase în mâinile ucrainene, orașul este vital pentru efortul de război al țării.

Stepnohirsk este ultima fortăreață ucraineană înainte de râul Kinska, un afluent mlăștinos care îngustează mișcarea la puncte de trecere previzibile. Dacă rușii vor reuși să-l traverseze, vor putea aduce tunuri pentru a lovi orașul și a-l ucide încet-încet.

„Pierderea Stepnohirskului ar permite inamicului să depășească bariera naturală, să avanseze artileria și mijloacele fără pilot și să bombardeze Zaporojie non-stop”, spune „Mongol”, un ofițer superior care comandă grupul Ferrata, o unitate de forțe speciale a HUR, serviciul de informații militare al Ucrainei.

„Acest lucru ar provoca panică în rândul populației civile și o criză umanitară. Ar crea condițiile pentru ocuparea Zaporojie și pierderea centrului regional.”

Dronele ucrainene survolează peisajul plin de cratere al satului, căutând semne de mișcare inamică și transmite imagini live către centrul de comandă al Ferrata.

Pe un ecran de comandă, pete de căldură albă marchează bătălia pentru clădirile înalte. Nu se aude niciun sunet, doar pixeli în tonuri de gri de la o cameră cu imagistică termică. Lipsite de culoare și de cacofonia luptei, exploziile înfloresc și se estompează într-o liniște înfiorătoare.

Pe alt ecran, un soldat ucrainean aleargă dintr-un bloc de apartamente spre o dronă de care e agățat un pachet. Drona eliberează pachetul – muniție și apă – iar soldatul dispare la adăpost imediat ce îl apucă.

În septembrie 2022, președintele Putin a declarat anexarea regiunii Zaporojie. Patru ani mai târziu, soldații săi încă se luptă să avanseze, murind în număr extraordinar de mare în încercarea de a transforma afirmația liderului lor în realitate.

Aceste eforturi s-au accelerat pe măsură ce diplomații ruși vorbesc despre pace. Cinci divizii rusești din două armate sunt concentrate în regiunea Zaporojie, aproximativ 65.000 de soldați terestri.

Cu toate acestea, pentru prima dată, trupele ruse sunt ucise sau rănite mai repede decât sunt recrutate, susțin ucrainenii, o afirmație susținută de oficialii occidentali. Pe întreaga linie de front, aproximativ 31.700 de soldați ruși au fost uciși luna trecută, potrivit generalului Sîrski, comandantul-șef al Ucrainei.

Bătălia de la Stepnohirsk este dusă de unități de elită, ceea ce dovedește importanța sa. Rușii au trimis în sat două divizii de parașutiști, o divizie de infanterie motorizată și o brigadă Spetsnaz. În calea lor, depășite numeric cu aproximativ șapte la unu, se află soldații forțelor speciale ale HUR, alături de câteva unități de infanterie regulată, drone și unități de apărare teritorială.

Grupul Ferrata al lui Mongol, care colaborează cu o companie ucraineană de tehnologie militară și utilizează inteligența artificială pentru a-și susține operațiunile, are sarcina de a recunoaște, contraataca și ataca liniile rusești, forțându-le să se retragă ori de câte ori încearcă să stabilească poziții avansate. Când un grup de ruși reușește să se infiltreze în liniile ucrainene, echipele de asalt ale lui Mongol sunt cele care intervin pentru a-i elimina.

Mongol se afla în mijlocul unei astfel de operațiuni de curățare când The Times i-a vizitat. Un grup de ruși se ascunsese în spatele pozițiilor ucrainene, amenințând liniile de aprovizionare.

„Problema este că ei știu deja că venim”, i-a spus el unui comandant de echipă pe o linie securizată. „În acest moment, inamicul efectuează o recunoaștere suplimentară acolo. Verificați constant dacă inamicul observă și stați nemișcați. Tăcere radio totală.”

O echipă de recunoaștere Ferrata petrecuse trei zile efectuând o inserție secretă pentru a se apropia de inamic. „Spetsnazul nostru încearcă acum să captureze doi ruși în viață”, a spus „Nine”, un alt ofițer Ferrata.

Ucrainenii au strigat, pretinzând că sunt ruși, și au reușit să atragă un parașutist afară. Acesta și-a dat seama repede de greșeala sa, așa că l-au împușcat mortal. Celălalt a refuzat să se predea, așa că grupul l-a imobilizat pentru ca o dronă FPV să-l termine, apoi s-a retras.

„Estimez că speranța de viață a unui rus mobilizat aici este de aproximativ 12 minute, nu mai mult”, a spus Nine. „Iar costul vieții sale, în termeni de proiectile și FPV-uri cheltuite pentru a-l ucide, este de aproximativ 5.000-6.000 de dolari.”

Nu toate misiunile grupului decurg atât de ușor.

În decembrie, sergentul „Ice”, liderul echipei Ferrata, și-a dus echipa de 15 operatori din forțele speciale într-o misiune de instalare a punctelor de observație și ambuscadă în apropierea unei ferme ocupate de ruși. Inamicul amenința să flancheze satul, deplasându-se de la fermă către Prîmorske și Lukianivske, sate situate de o parte și de alta a Stepnohirsk.

Ice și echipa sa au parcurs o parte din drum cu mașina, apoi au mers pe jos, cu echipament complet, în patru grupuri separate. „A trebuit să mergem pe jos 15 km până la țintă. Nu se poate ajunge cu un vehicul blindat – ar fi distrus imediat [de drone]”, a spus Ice.

Timp de trei zile, i-au observat pe ruși de la 170 de metri distanță, a spus el, înainte de a începe să aducă infanterie regulată pentru a ocupa punctele de ambuscadă.

„Unul dintre grupurile mele îi ghida pe vecinii noștri spre țintă, mai erau 300 de metri, când au fost observați de o dronă. Apoi a început atacul. Un vecin a fost ucis imediat – lovit direct de o dronă. La fel și luptătorul meu: a fost rănit de fragmente de mortier, iar apoi l-au terminat cu o dronă FPV”, a spus Ice.

Restul grupului s-a adăpostit în tranșeea lui Ice, alertând inamicul cu privire la poziția sa, a spus el.

„În 15 minute, opt drone FPV au zburat în adăpostul nostru, care era deja pe jumătate distrus și a început să ardă. Mortierele și artileria distrugeau zona, așa că nu am plecat și nu am început să stingem focul – am lăsat inamicul să creadă că am ars”, a spus Ice.

Oamenii lui au udat cu apă lemnul din jumătatea lor de tranșee pentru a opri răspândirea flăcărilor și și-au udat cagulele cu apă pentru a evita inhalarea fumului, a spus el. Timp de trei ore au zăcut sub fumul din tranșeele în flăcări, înainte de a risca să fugă, ajungând în siguranță, dar cu arsuri grave pe picioare și pe mâini.

Cele două grupuri rămase au rămas la țintă încă 14 zile, a spus Ice, vânate de drone rusești. Nu puteau fi aprovizionate de drone atât de aproape de inamic, așa că au trebuit să caute provizii din vehiculele de luptă distruse din zonă, când condițiile le permiteau.

Soldatul ucis, „Kind”, în vârstă de 30 de ani, era un prieten apropiat, a spus Nine. „Este destul de emoționant să vorbesc despre asta”, a adăugat el, înainte ca vocea să-i dispară. În schimb, a scos smartphone-ul pentru a reda un videoclip în care bărbații glumeau în timp ce erau înghesuiți într-un mic buncăr. „Noi suntem în misiune”, a spus el.

„Ce părere ai despre serviciile de aici, din acest hotel? Cum sunt?”, întreabă un soldat în videoclip. „Serviciile sunt de rahat, dar fetele sunt în regulă”, vine răspunsul, în hohote de râs. El este înconjurat doar de camarazii săi, transpirați în haine termice și veste antiglonț. „Kind, spune-ne cum este zona balneară locală?”, întreabă soldatul care filmează. „Totul este grozav, în comparație cu alte situații”, răspunde Kind. „Barul de cocktailuri are prea puțini clienți, totuși”, spune el în glumă. „Trebuie făcut ceva în privința asta.”

În cele din urmă, Ferrata a reușit să oprească mișcarea de flancare a rușilor. Luna aceasta, după ce Elon Musk a acceptat un sistem de liste albe care a blocat accesul rușilor la Starlink în Ucraina, ucrainenii au reușit să contraatace și au început să-i împingă înapoi, a spus Mongol.

„Exploatând problemele semnificative de comunicare ale inamicului după închiderea completă a Starlink, a fost posibil să-i respingem din așezarea Prîmorske și să le reducem semnificativ avansul de-a lungul fostului rezervor Kakhovka”, a spus el.

Cu toate acestea, rușii continuă să atace prin centrul orașului Stepnohirsk. Mongol nu se aștepta ca negocierile de pace să aibă succes în curând. Oamenii lui vor lupta atâta timp cât rușii se vor afla pe teritoriul ucrainean, a spus el.

„Numai distrugerea forței de muncă va reduce potențialul de luptă al inamicului. Fără forță de muncă, niciun tanc și nicio dronă nu se poate mișca. Sarcina noastră, în primul rând, este să ucidem rușii.”

Editor : B.E.