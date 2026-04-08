SBU a confiscat o navă din flota fantomă a lui Putin. Cum ocolea căpitanul sancțiunile internaționale

Principalul serviciu de informații al Ucrainei, SBU, a anunțat că a confiscat în portul Odesa o navă aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, scrie Kyiv Post. Potrivit anchetatorilor ucraineni, nava a fost implicată în exportul de produse agricole ucrainene din Crimeea ocupată ilegal de Rusia. Căpitanul navei riscă cinci ani de închisoare.

Proprietarul navei se afla sub sancțiuni ucrainene și ar fi încercat să ocolească restricțiile schimbând în repetate rânduri numele navei și proprietarul nominal prin intermediul unor țări terțe, potrivit Kyiv POst, care citează SBU

Nava a fost reținută în portul comercial din Odesa după ce a sosit sub pavilionul unei țări africane, aparent pentru a încărca un transport de țevi de oțel.

SBU afirmă că nava a acostat în Sevastopol de cel puțin șapte ori înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, exportând cereale cu încălcarea legii ucrainene. Într-un caz documentat din ianuarie 2021, aceasta a transportat aproape 7.000 de tone de cereale din Crimeea către Africa de Nord.

La momentul confiscării, la bord se aflau 17 membri ai echipajului, inclusiv căpitanul, toți cetățeni ai unor țări din Orientul Mijlociu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cum ocolea căpitanul sancțiunile

Pentru a eluda sancțiunile în timpul transportului mărfurilor, căpitanul navei schimba constant pavilioanele sub care naviga nava și, de asemenea, oprea sistemul automat de identificare (AIS), potrivit SBU.

Căpitanul petrolierului este cetățean al unei țări din Orientul Mijlociu. În momentul reținerii navei în Odesa, la bord se aflau încă 16 membri ai echipajului – toți cetățeni din regiunea Orientului Mijlociu.

În urma perchezițiilor efectuate pe navă, au fost descoperite planuri de navigație, hărți de pilotaj, materiale cartografice și jurnale de verificare a comunicațiilor radio, care conțineau dovezi ale intrării ilegale în porturile din Crimeea ocupată temporar.

Anchetatorii Serviciului de Securitate l-au informat pe căpitanul reținut că este suspectat în temeiul art. 332-1 alin. 2 din Codul penal al Ucrainei (încălcarea ordinii de intrare pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei și de ieșire de pe acesta).

Căpitanul poate primi o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare, mai menționează SBU.

Flota fantomă a lui Putin

Așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei se referă la o rețea de nave care operează sub denumiri, pavilioane și structuri de proprietate în continuă schimbare, pentru a eluda sancțiunile impuse ca urmare a războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei.

Aceste nave sunt utilizate pe scară largă pentru transportul petrolului supus sancțiunilor pe piețele globale, contribuind la susținerea economiei Rusiei și la finanțarea efortului său de război.

Ucraina și-a îndemnat în repetate rânduri partenerii să actualizeze legislația pentru a permite confiscarea unor astfel de nave.

Franța s-a numărat printre cele mai active țări în combaterea acestei rețele, interceptând de mai multe ori nave suspectate de a face parte din flota fantomă încă de la sfârșitul anului 2025. La începutul lunii martie, Belgia a desfășurat o operațiune comună cu Franța pentru a confisca un petrolier rus sancționat care opera sub pavilion străin.

La 25 martie, Regatul Unit a anunțat noi măsuri care permit forțelor sale armate și de aplicare a legii să abordeze navele suspectate de a face parte din flota fantomă în apele britanice.

Editor : B.P.