SBU a confiscat o navă din flota fantomă a lui Putin. Cum ocolea căpitanul sancțiunile internaționale

Data publicării:
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cum ocolea căpitanul sancțiunile Flota fantomă a lui Putin

Principalul serviciu de informații al Ucrainei, SBU, a anunțat că a confiscat în portul Odesa o navă aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, scrie Kyiv Post. Potrivit anchetatorilor ucraineni, nava a fost implicată în exportul de produse agricole ucrainene din Crimeea ocupată ilegal de Rusia. Căpitanul navei riscă cinci ani de închisoare.

Proprietarul navei se afla sub sancțiuni ucrainene și ar fi încercat să ocolească restricțiile schimbând în repetate rânduri numele navei și proprietarul nominal prin intermediul unor țări terțe, potrivit Kyiv POst, care citează SBU

Nava a fost reținută în portul comercial din Odesa după ce a sosit sub pavilionul unei țări africane, aparent pentru a încărca un transport de țevi de oțel.

SBU afirmă că nava a acostat în Sevastopol de cel puțin șapte ori înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, exportând cereale cu încălcarea legii ucrainene. Într-un caz documentat din ianuarie 2021, aceasta a transportat aproape 7.000 de tone de cereale din Crimeea către Africa de Nord.

La momentul confiscării, la bord se aflau 17 membri ai echipajului, inclusiv căpitanul, toți cetățeni ai unor țări din Orientul Mijlociu.

Cum ocolea căpitanul sancțiunile

Pentru a eluda sancțiunile în timpul transportului mărfurilor, căpitanul navei schimba constant pavilioanele sub care naviga nava și, de asemenea, oprea sistemul automat de identificare (AIS), potrivit SBU.

Căpitanul petrolierului este cetățean al unei țări din Orientul Mijlociu. În momentul reținerii navei în Odesa, la bord se aflau încă 16 membri ai echipajului – toți cetățeni din regiunea Orientului Mijlociu.

În urma perchezițiilor efectuate pe navă, au fost descoperite planuri de navigație, hărți de pilotaj, materiale cartografice și jurnale de verificare a comunicațiilor radio, care conțineau dovezi ale intrării ilegale în porturile din Crimeea ocupată temporar.

Anchetatorii Serviciului de Securitate l-au informat pe căpitanul reținut că este suspectat în temeiul art. 332-1 alin. 2 din Codul penal al Ucrainei (încălcarea ordinii de intrare pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei și de ieșire de pe acesta).

Căpitanul poate primi o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare, mai menționează SBU.

Flota fantomă a lui Putin

Așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei se referă la o rețea de nave care operează sub denumiri, pavilioane și structuri de proprietate în continuă schimbare, pentru a eluda sancțiunile impuse ca urmare a războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei.

Aceste nave sunt utilizate pe scară largă pentru transportul petrolului supus sancțiunilor pe piețele globale, contribuind la susținerea economiei Rusiei și la finanțarea efortului său de război.

Ucraina și-a îndemnat în repetate rânduri partenerii să actualizeze legislația pentru a permite confiscarea unor astfel de nave.

Franța s-a numărat printre cele mai active țări în combaterea acestei rețele, interceptând de mai multe ori nave suspectate de a face parte din flota fantomă încă de la sfârșitul anului 2025. La începutul lunii martie, Belgia a desfășurat o operațiune comună cu Franța pentru a confisca un petrolier rus sancționat care opera sub pavilion străin.

La 25 martie, Regatul Unit a anunțat noi măsuri care permit forțelor sale armate și de aplicare a legii să abordeze navele suspectate de a face parte din flota fantomă în apele britanice.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
Rusia nu se mai ascunde în alegerile din Ungaria. Viktor Orban mizează pe discurs anti-Ucraina, Putin îi întoarce favorul
drona distrusa de ucraina
Sistemul „Centauros”: soluția ieftină cu care Grecia schimbă jocul în războiul dronelor. „O umbrelă de protecție foarte extinsă”
Vladimir Putin furios
„Putin nu mai deține inițiativa” în război, afirmă un fost șef al CIA. David Petraeus: „Ucrainenii le-au taiat elanul rușilor pe front”
drona sahed reuters
Atacuri rusești la granița României. A fost emis RO-Alert pentru nordul județului Tulcea
Volodimir Zelenski
Zelenski propune un armistițiu energetic Rusiei: „Dacă opresc atacurile, vom face la fel”
Recomandările redacţiei
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu...
radu miruta
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de...
Mircea Lucescu
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în...
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială...
Ultimele știri
Iranul și strategia Pentagonului: o posibilă ieșire pentru Donald Trump din acuzațiile de crime de război
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Ucraina lovește Rusia acolo unde o doare, ștergând într-o săptămână un profit de 1 miliard de dolari din petrol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Imaginile DURERII cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Fanatik.ro
Ultimul discurs ținut de Mircea Lucescu în fața prietenilor. Ce le spunea celor apropiați la împlinirea a 80...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Miliardele pentru Neptun Deep trec prin Bahamas. Statul român pompează 800 de milioane de dolari într-un...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...