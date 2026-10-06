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Video SBU descoperă secretul: cum a ajutat un agent rus atacurile cu drone asupra Kievului cu stații de retransmisie

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Agentul rus reținut de SBU. Foto SBU
Agentul rus reținut de SBU. Foto: SBU
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Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), împreună cu Poliția Națională ucraineană, au reținut un colaborator rus, care ar fi fost angajat de Serviciul Federal de Securitate (FSB) pentru a ajuta la coordonarea unor atacuri masive de lungă distanță asupra capitalei ucrainene, relatează Kyiv Independent.

Bărbatul era suspectat că „a colectat date despre instalațiile de apărare și infrastructura critică pentru a coordona atacuri masive asupra Kievului în perioada 21-24 septembrie a acestui an”, a declarat SBU pe Telegram.

Conform materialelor din dosar, atacatorul a urmărit potențiale „ținte” timp de patru zile pentru a direcționa drone cu reacție de tip Geran-5 și rachete balistice către capitală.

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De la începutul invaziei pe scară largă, colaboratorii ruși care sprijină efortul de război al Moscovei în Ucraina au reprezentat o prioritate constantă în activitatea contrainformațiilor ucrainene.

În ultimele săptămâni, atacurile cu drone cu reacție lansate de Rusia în timpul zilei asupra capitalei ucrainene au devenit cunoscute nu numai pentru dificultatea de a fi interceptate, ci și pentru precizia lor, evidențiată de țintirea podurilor de peste râul Dnipro.

Acest lucru a fost posibil prin utilizarea rețelelor radio de tip mesh, construite în jurul unei rețele descentralizate de repetoare radio care permite atât dronelor aeriene, cât și repetoarelor terestre să partajeze constant semnale radio și de control între ele în timp real.

Pe 3 octombrie, consilierul prezidențial Serhii „Flash” Beskretnov a afirmat că precizia sporită a atacurilor rusești asupra centrului orașului Kiev trebuie să fi fost posibilă datorită existenței unor repetoare radio de tip mesh amplasate în interiorul capitalei ucrainene, ceea ce sugerează prezența unor colaboratori bine dotați care asistă atacurile rusești.

Vestea vine după ce drone rusești cu propulsie cu reacție au lovit două dintre cele mai importante poduri peste râul Dnipro din Kiev, podul sudic și cel nordic, timp de câteva zile la rând.

Editor : M.C

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