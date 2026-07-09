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Scădere semnificativă a numărului de turiști străini care vizitează Santorini

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Insula Santorini. Foto. Shutterstock
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Santorini dă semne clare de scădere a numărului de turiști, potrivit datelor prezentate de Antonis Pagonis, președintele Asociației Hoteliere din Santorini, citat de eKathimerini.

Numărul total de turiști străini care au sosit pe insulă a înregistrat o scădere de 25% în luna mai față de mai 2024 și de 20% în iunie față de aceeași lună a anului precedent. Pagonis a adăugat că scăderea numărului rezervărilor hoteliere este și mai accentuată.

Comparația se face cu anul 2024, deoarece anul 2025 a fost afectat de activitate seismică și nu poate fi folosit ca punct de referință.

Această scădere survine în contextul în care hotelierii din Santorini sunt implicați într-un litigiu cu platforma Trivago, pe care o acuză că prezintă insula într-o lumină greșită și că încurajează utilizatorii să viziteze în schimb insula vecină Milos.

Editor : M.C

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