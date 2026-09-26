Scandal abuzurilor Armatei Britanice în Afganistan: „Militarii din forțele speciale nu sunt eroii care se cred”, spune o denunțătoare

Soldații din forțele speciale ale Armatei Britanice se consideră „de neatins” și nu toți sunt eroii care se cred, potrivit unei foste funcționare publice care a lucrat alături de militarii din Special Air Service (SAS), scrie The Times, care a vorbit cu Monica Grenfell, o fostă angajată timp de trei ani la sediul SAS, care a declarat că unii dintre soldații de elită erau „sălbatici” și că „personajele neplăcute erau cele care dețineau cu adevărat controlul”.

Grenfell a depus mărturie sub jurământ în cadrul anchetei privind presupusele activități ilegale ale forțelor speciale britanice în Afganistan.

În primul său interviu acordat presei, ea a declarat pentru The Times că este convinsă că „există persoane vinovate care trebuie identificate”. Ea a respins ideea că personalul militar ar fi supus unei „vânători de vrăjitoare” din partea anchetatorilor.

Comentariile sale oferă o privire rară în culisele bazei militare secrete Stirling Lines, care găzduiește unii dintre cei mai respectați militari ai Regatului Unit, inclusiv Regimentul 22 al Serviciului Aerian Special.

Deși șefii agențiilor de informații britanice au fost numiți în ultimii ani, directorul forțelor speciale își desfășoară în continuare activitatea în secret, iar unele personalități din interior consideră că ar trebui să existe o supraveghere mai strictă a acestor unități.

De asemenea, spre deosebire de serviciile de securitate, acțiunile forțelor speciale britanice nu sunt supuse controlului parlamentar.

În cadrul unei ședințe de informare privind securitatea, Grenfell a afirmat că un ofițer a glumit pe seama morții a trei rezerviști ai SAS în Brecon Beacons, lanț muntos din Țara Galilor, spunând că „a muri în timpul selecției este modul naturii de a-ți spune că ai eșuat”, la care ceilalți au râs.

Grenfell, în vârstă de 75 de ani, a fost angajată la bază în perioada 2015-2018 pentru a îndeplini sarcini logistice. Ea a declarat că soldații i s-au confesat și astfel a aflat despre acuzațiile de crime de război.

Când a depus mărturie în cadrul anchetei în iulie 2023, a făcut-o sub protecția anonimatului. Cu toate acestea, de atunci și-a dat acordul ca datele sale personale să fie făcute publice. Un rezumat al mărturiei sale a fost publicat în iulie.

Ancheta investighează acuzațiile conform cărora forțele speciale britanice au ucis ilegal 80 de afgani în timpul raidurilor nocturne între 2010 și 2013.

Un fost ofițer superior a declarat anterior în cadrul anchetei că SAS avea un „permis de aur care le permitea să scape nepedepsiți de crimă”. Un alt ofițer a aflat în cadrul unui curs de instruire că „i s-a pus o pernă peste cap cuiva înainte ca acesta să fie ucis cu un pistol” în timpul operațiunilor din Afganistan.

Grenfell a declarat: „SAS nu este întotdeauna formată din legendele și eroii pe care își imaginează că îi reprezintă; acolo existau persoane de rău caracter, care chiar făceau legea.”

Ea s-a referit la ședința informativă din 2015, când un ofițer SAS a „glumit” pe seama morții a trei rezerviști care au decedat după un exercițiu de 25 de kilometri într-una dintre cele mai toride zile ale anului, în iulie 2013. Eșecurile înregistrate în timpul marșului de selecție au fost descrise ca fiind „unele dintre cele mai grave” pe care le-a văzut vreodată un inspector de sănătate și siguranță.

Ea a spus că mentalitatea generală la bază era „odată ce ai trecut de porțile acelea, poți spune ce vrei”.

Grenfell, o fostă jurnalistă specializată în sănătate care a scris cartea „Geezers” sub pseudonimul Monica Lavers, despre experiențele sale unitatea militară, a spus că „a simțit că standardele de comportament erau scăzute” și a afirmat că atmosfera era corozivă.

Ea a spus că soldații „înjurau tot timpul”, ceea ce nu era acceptabil în alte locuri de muncă.

Grenfell a descris cum i s-a spus că soldații aruncau deținuți din Afganistan de pe stivuitoare „din amuzament”. Ea a spus că a întrebat pe cineva ce făceau în timpul liber în țară, iar acesta i-a răspuns că se urcau pe stivuitoare și „conduceau foarte repede, apoi frânau brusc, astfel încât aceștia să cadă de la înălțime”. Ea a spus: „M-am gândit: «Nu-mi vine să cred că spui asta»”.

Ea a explicat cum, într-un caz, șeful ei a dispărut la o altă misiune fără preaviz, iar un alt soldat relativ nou din SAS i-a spus că asta s-a întâmplat pentru că fusese acuzat de „crime de război”. Soldatul i-a spus că fusese alături de el când le-a comis, a afirmat ea.

„Aceste lucruri erau povestite cu nonșalanță. El [soldatul] nu avea de gând să-l pună la îndoială, era încântat să fie în SAS. Zâmbea de parcă toată lumea făcea asta”, a spus ea. Ea i-a descris pe unii dintre membrii SAS ca fiind „sălbatici” și a afirmat că un membru al personalului a descris atmosfera ca fiind asemănătoare cu cea din romanul „Lord of the Flies” (Împăratul muștelor, de William Golding, n.r.).

În alte exemple, Grenfell a spus că soldații au încercat să arunce calculatoare fără să înregistreze acest lucru și, de asemenea, au luat obiecte în valoare de mii de lire sterline fără să respecte insistența ei de a furniza detalii despre destinația acestor obiecte.

Ea a spus că, în vara anului 2017, a constatat că patru computere fuseseră aruncate în fața magazinului unde lucra. A vorbit cu cineva despre acest lucru, iar acea persoană i-a spus să le pună într-un container de gunoi. Ea era îngrijorată că acest lucru nu ar fi conform cu protocoalele de securitate, iar altcineva a spus că le va duce la groapa de gunoi.

„Aveam pur și simplu senzația că nimeni nu putea să se atingă de ei. Era ca și cum aici nu ar exista reguli”, a adăugat ea.

Ea a afirmat că, în opinia sa, SAS nu se confrunta cu o „vânătoare de vrăjitoare”, așa cum au susținut veteranii și grupurile de activiști, iar ancheta încerca doar să identifice persoanele care plecaseră sau se pensionaseră, dar nu doreau să păstreze legătura cu nimeni din regiment sau de la bază.

Ancheta își propusese să prezinte cel puțin un raport intermediar în termen de 18 luni, dar, după aproape patru ani, încă nu a prezentat nicio concluzie.

O scrisoare din partea avocaților Ministerului Apărării de la Londra, publicată pe site-ul anchetei, preciza că ministerul a informat comisia de anchetă că a descoperit milioane de documente noi într-un set de date, care fuseseră ignorate inițial deoarece se credea că conțineau informații care depășeau sfera anchetei.

Președintele comisiei de anchetă, lordul judecător Haddon-Cave, a declarat într-un comunicat: „Apariția tardivă a acestor materiale potențial relevante este îngrijorătoare și regretabilă și, dacă nu este abordată și gestionată rapid, poate întârzia activitatea importantă a acestei anchete, care se află deja într-un stadiu avansat.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „O serie dintre aceste acuzații sunt examinate în cadrul anchetei independente referitoare la Afganistan și, prin urmare, nu ar fi oportun să le comentăm.

„În termeni mai generali, politica de lungă durată a guvernelor succesive rămâne aceea de a nu face comentarii cu privire la forțele speciale britanice. Tot personalul militar este supus celor mai înalte standarde de conduită și este respectat la nivel mondial pentru excelența și sacrificiul său în cadrul operațiunilor.”

Editor : B.E.